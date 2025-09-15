10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
親子好去處｜明星御用兒童Party Room 任玩32,000呎室內遊樂場
位於K11 ATELIER 11 SKIES內有一個讓孩子們歡樂無窮的隱世室內遊樂場——Chill Kids Club，佔地32,000平方呎的大型室內兒童遊樂場，不僅提供豐富多樣的遊樂設施，還吸引眾多明星為孩子們舉辦生日派對，地方寬敞廣邀親朋好友開心慶祝之餘，小朋友更可盡情任玩遊樂設施，加上大型落地玻璃窗觀賞飛機起降，成為家長和小朋友們的打卡熱點。
成為多位星二代生日派對場地選擇
作為一眾明星御用的兒童Party Room，Chill Kids Club設施新穎、景觀優美，甚至可欣賞到海景和飛機升降，讓每一場派對都充滿驚喜和歡樂，不只成為孩子們夢想中的慶祝場所，一眾大人都玩得盡興，其中包括林芊妤（Coffee）、陳敏之及譚凱琪曾為其小朋友舉辦生日會，龔嘉欣亦為其契仔「搞人生第一個生日會」，可說是深受明星歡迎。
交通方便+場地私密性高成不二之選
另外，多條巴士路線可直達11 SKIES， 機場快綫的博覽館站亦設天橋連接，加上11 SKIES泊車非常方便，家庭出行無後顧之憂。而場地的私密性十分高，務求為每一場派對提供獨特的慶祝氛圍，成功吸引眾多明星用家推薦，讓Chill Kids Club成為家長開party的不二之選。
Chill Kids Club 5大特色設計
1. 廣闊空間與壯麗景觀
Chill Kids Club的設計充分考慮到孩子們的遊玩需求，場館內設有大型落地玻璃窗，小朋友們可以近距離觀賞飛機起降，享受視覺上的刺激。此外，場地面對海景，讓家庭在遊玩時也能享受到美麗的自然風光。Chill Kids Club是少有可以容納600人的室內遊樂場，不少學校及團體都會包場舉行不同活動。
2. 分齡遊樂區
Chill Kids Club適合0至12歲的嬰幼兒及兒童，是小朋友放電的理想選擇。遊樂場劃分為「放電專區」和專為0-2歲嬰幼兒設計的「幼兒專區」，滿足不同年齡層兒童的遊樂需求，設計讓每位小朋友都能找到適合自己的玩樂方式。
3. 多樣化遊樂設施
Chill Kids Club擁有18個主題遊樂設施，包括極速滑梯、障礙挑戰、巨型波波池、模擬超市和模擬廚房等，設施不僅讓孩子們玩得開心，還能激發他們的想像力和創造力。
4. 教育與娛樂並重
場館的設計不僅注重娛樂性，還兼顧教育。孩子們在模擬廚房和超市中學習生活技能，在積木區探索STEAM知識，透過遊戲學習，讓學習變得有趣。
5. 安全與清潔
Chill Kids Club特別設置了木粒沙池，減少灰塵並便於清潔，為孩子們提供更安全和乾淨的遊玩環境。每一節後，Chill Kids Club都會清潔場地及設施，務求家長玩得開心放心。
Chill Kids Club是兒童遊樂的理想之地，多個特色設計，無論生日派對，還是買門票入來玩，Chill Kids Club都是家長小朋友的首選場地，加上眾多明星用家推薦，快來與明星們一同享受這個充滿歡樂的遊樂場吧！
Chill Kids Club包場詳情
Chill Kids Club位於香港K11 ATELIER 11 SKIES 6樓，地鐵站天橋直達，打風落雨都不受影響。
一站式增值服務 ：滿足個性化需求
- 專屬派對邀請卡（電子版） ：增添派對儀式感
- 追加司儀、攝影師、魔術師、 團體遊戲等等，讓派對更難忘
- 免費清潔及儲存蛋糕服務 ，讓你派對舉行得更輕鬆
只需於10月31日前預約，即享8折包場優惠
聯絡： WhatsApp / 電話：6578 8417
地址：大嶼山香港國際機場航天城東路 6 號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座 6 樓
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
