親子好去處｜智樂遊樂車3系 進駐長沙灣與小朋友體驗自由遊戲

趣味與挑戰兼備的好玩遊戲車「智樂遊樂車3系」又出動啦！今次以專業伙伴的身份參與「ADHD 關注月」公眾教育活動，並於10月18日（星期六）駛進長沙灣海濱花園，小朋友體驗自由遊戲的同時，現場亦設ADHD資訊展覽、繪本派發及故事分享，活動毋須預先報名，費用全免，即睇詳情。

「智樂遊樂車3系」將於10月18日（星期六）駛進長沙灣海濱花園。 （圖片來源︰ Playright Children’s Play Association FB）

創造不同遊戲可能

「智樂遊樂車3系」是由一架5.5噸貨車演變成一個好玩的移動遊樂空間，內裡設置很多靈活多變的遊戲組件，為小朋友創造不同的遊戲可能，包括智樂遊樂車、木台遊樂區、彈跳樂園、騎乘玩樂區、玩轉粒粒世界、Imagination Playground、平衡陣地、百變搭建區。

「玩轉粒粒世界」特設大量不同形狀及質感的物料，如木塞、瑜珈磚、海棉粒等，可隨意搬運、堆砌、投擲，亦可配搭各種工具，創作個人玩樂空間。（圖片來源︰ Playright Children’s Play Association FB）

活動毋須預先報名

是次活動毋須預先報名，各位大小朋友可即場參加，惟需注意同一時間只能容納約150人 （包括家長及小朋友），屆時各位參與者須聽從遊戲工作員的指示。由於活動屬戶外遊戲，請穿著合身的T恤及褲子，並建議攜帶替換衣物及鞋襪，讓小朋友玩得更盡興。

「木台遊樂區」提供高低不一的大型木台，並於四周設置木板、繩網及攀石板，將平地變成可供攀爬、走動或跳躍的遊戲空間。木台底部亦設置各式各樣物資，讓小朋友在小基地繼續遊戲。（圖片來源︰ Playright Children’s Play Association FB）

「智樂遊樂車3系」詳情

日期︰2025年10月18日（星期六）

時間︰下午3時至6時

地點︰長沙灣海濱花園

前往方法︰由港鐵南昌站B出口，步行約10分鐘即到達。

對象︰3至12歲小朋友及其家長（活動的年齡設定是以兒童的基本能力為參考，唯每位小朋友的發展程度有別，家長可因應孩子的能力和喜好而再行決定參加與否）

名額︰遊戲區同一時間最多容納150人（包括家長及小朋友）

費用：全免

同場活動：ADHD資訊展覽、繪本派發及故事分享，詳情可參閱「賽馬會喜躍悦動計劃」的臉書專頁

