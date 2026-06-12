親子好去處｜香港迪士尼Pixar夏日狂歡 舞台演出+角色見面+夜間匯演

今個暑假，香港迪士尼為一眾大小朋友準備了Pixar Summer Fest，齊齊玩轉炎炎夏日！由即日起至8月31日，香港迪士尼化身成Pixar好友的遊樂場，遊樂設施、舞台演出、巡遊表演、與角色見面互動，以至夜間匯演，多個精彩項目，帶大小朋友由日玩到夜。

Pixar Summer Fest 由即日起至8月31日於香港迪士尼舉行。

多個Pixar主題體驗

Pixar Summer Fest將設有多個Pixar主題體驗，來自《反斗奇兵》、《超人特工隊》、《玩轉腦朋友》、《玩轉極樂園》、《沖天救兵》等人氣Pixar好友將現身園內各處。其中包括全新「迪士尼朋友畫班見面會」，小朋友可親手畫出抱抱龍、小馬紅心或勞蘇，然後轉身與畫中角色開心合照！

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迪士尼朋友畫班見面會， 小朋友完成畫作後，可與畫中角色開心合照！

盛夏必睇！Pixar水花大街派對＋迪士尼好友巡遊派對

炎炎夏日，當然不少得「Pixar水花大街派對！」多位人氣Pixar角色和大家玩水狂歡，包括《反斗奇兵》的胡迪、巴斯光年、翠絲與牧羊女寶貝、《超人特工隊》的超能先生、超能太太、冰條俠及E夫人等。「迪士尼好友巡遊派對」一系列深受粉絲喜愛的Pixar主題花車，萬勿錯過。

夏日必睇Pixar水花大街派對！

與大小朋友齊齊消暑。

更多Pixar好友互動＋見面會

大家還可以隨時與Pixar好友不期而遇，包括美美「《熊抱青春記》特別時刻」歌舞派對，在探險世界分別加入《玩轉極樂園》與米哥街頭合唱。另外，大家亦可與一眾角色見面互動，包括明日世界驛站與《超人特工隊》的超能先生、超能太太、E夫人及冰條俠，以及《玩轉腦朋友》的阿樂、阿愁及阿燥見面；而《沖天救兵》的卡叔、羅小飛及德仔更會穿梭於明日世界與探險世界。胡迪、巴斯光年及翠絲亦會換上全新《反斗奇兵5》配飾，於反斗奇兵大本營的歡樂桶亮相。

美美「《熊抱青春記》特別時刻」歌舞派對

與 《玩轉極樂園》 米哥街頭合唱

與 胡迪見面抱抱。

明日世界驛站與《超人特工隊》 E夫人合照。

必看全新「Pixar好友星空匯演」

全新夜間體驗「Pixar好友星空匯演」將於深受歡迎的「迪士尼星夢光影之旅」前上演。這場長約8分鐘的無人機閃耀登場，躍動的噴泉與投影效果把奇妙夢想城堡及美國小鎮大街化身壯麗畫布，噴泉、燈光效果及大型充氣裝置等多種特效隨故事節奏精彩呈現！

全新夜間體驗「Pixar好友星空匯演」

長約8分鐘的無人機閃耀登場

必買Pixar主題商品

一系列Pixar主題商品將陸續上架，包括服飾、毛公仔以至文具及配飾應有盡有。由6月30日起，小鎮大街百貨店將推出全新期間限定爆谷快閃店，多款獨家Pixar主題商品，包括毛公仔鎖匙扣、盲盒及頭飾等。

6月30日推出Pixar 好友爆谷系列，好可愛！

6月30日推出Pixar 好友爆谷系列

Pixar迷你手提袋盲盒$88

《反斗奇兵》可愛頭飾，$109

門票優惠

由即日起至2026年9月20日，香港居民專享「大人小童價」夏日限時優惠，只需兩位或以上同遊香港迪士尼樂園，即可以小童票價（港幣$499起）購買1日標準門票，更享額外餐飲及商品折扣優惠券，投入奇妙夏日之旅。

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