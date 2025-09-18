親子好去處｜香港自然生態美食一日遊人均$120起！暢遊馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落、夜探螢火蟲、歎深井燒鵝

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

親子好去處｜香港自然生態美食一日遊 人均$120起！暢遊馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落、夜探螢火蟲、歎深井燒鵝

愛探索香港生態親親大自然的朋友，有抵玩旅行團推介！KKday推出香港自然生態美食一日遊旅行團，人均只需$120起，暢遊3大打卡熱點，包括馬灣1868彩虹村、青馬大橋賞日落，以及到尖鼻咀夜探螢火蟲，行程還會帶大家食深井陳記花園燒鵝酒家，。旅行團於9和10月共舉辦9團，逢星期六、日及紅日出發，要報名就要趁早！

遊馬灣1868彩虹村、歎深井燒鵝

想帶小朋友去放電，不一定要去室內遊樂場，出外走走同樣好玩！KKday新推出的香港自然生態美食一日遊，會帶大家去近年打卡熱點「馬灣1868彩虹村」，內有著名的 「挪亞方舟主題公園」、「大自然公園」、探索宇宙奧秘的「太陽館」等，是個充滿文化與藝術氣息的海島社區，還能遠眺汲水門和汲水門大橋，家長更可與小朋友自費參加親子工作坊，DIY印印畫、筆袋或杯墊，享受DIY樂趣，人均$40-70。難得來到馬灣，當然要去附近遠近馳名的深井陳記花園燒鵝酒家品嚐美食，溫提，午餐是自費的，不包入行程費用內，但難得來到，不妨一試！

馬灣位於大嶼山和青衣之間，不但歷史悠久、古蹟處處，更滿佈人氣景點，包括著名的 「挪亞方舟主題公園」、綠草如茵的「大自然公園」、探索宇宙奧秘的「太陽館」，以及人氣度假村「太陽村莊」。（圖片來源：馬灣1868）

家長可與小朋友自費參加親子工作坊。（圖片來源：KKday）

推介大家到深井陳記花園燒鵝酒家自費品嚐遠近馳名的深井燒鵝！（圖片來源：KKday）

打卡黃昏最美日落、夜探螢火蟲

接著便會前往香港最美日落打卡熱點之一的青馬大橋，欣賞黃昏日落。大家可在青馬大橋觀景台以近乎水平線角度欣賞大橋 ，同時亦可飽覽汀九橋和周邊東灣的壯麗景觀，好彩的話還可影到「火燒天」絕美黃昏及晚霞美景。入夜後，一行人便會前往尖鼻咀，夜探每年9月中至10月初相當活躍的香港新種米埔屈翅螢火蟲。尖鼻咀地勢平坦，帶同小朋友甚至推BB車都同樣方便。

大家可在青馬大橋觀景台以近乎水平線角度欣賞大橋及黃昏日落。 （圖片來源：KKday）

每年9月中至10月初，香港新種米埔屈翅螢火蟲都相當活躍。（圖片來源：KKday）

人均$120起玩足全日！

想趁假日帶小朋友出外遊走，KKday的香港自然生態美食一日遊將於9月20、21、27、28日、10月1、4、5、11及12日出發，由下午1時半玩到晚上9時半，人均只需$120起，另收每位$35導遊費。旅行團隨時滿額，報名要趁早！

香港自然生態美食一日遊

價錢：成人（12歲或以上） $120起；兒童（2-11歲） $115起

SHOP NOW

出發日期：2025年9月20、21、27、28日；10月1、4、5、11、12日

集合地點：九龍塘港鐵站 / 荃灣綠楊坊

集合時間：1:30pm / 1:45pm

解散時間：9pm / 9:30pm

導遊費 : $35/位 (活動當天付現金給導遊）

