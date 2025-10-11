【親子好去處】黃大仙中心「免費」玩，集郵「沙塵仔」，再畫畫填色設計服裝

今個星期六、日（2025年 10 月 11、12 日），黃大仙中心北館有個超適合一家大細嘅活動，就係「肺炎塵埃沉着病補償基金委員會 45 周年展覽」！唔好俾個名嚇親，現場其實係一個充滿歡笑聲嘅嘉年華，主角仲有超可愛嘅吉祥物「沙塵仔」！費用全免，絕對係週末親子活動嘅首選！

必玩推介１：同「沙塵仔」瘋狂集郵！

活動最大嘅亮點，一定係全港首次同粉絲見面嘅「沙塵仔」！呢位圓碌碌、眼仔碌碌嘅吉祥物一出場就成為全場焦點，小朋友見到都超級興奮，個個爭住要同佢攬攬、影相！現場特設打卡專區，小朋友仲可以換上迷你反光衣，同「沙塵仔」一齊擺個最型嘅 pose，影完靚相 post 上網仲可以免費扭蛋，贏走精美禮品！

必玩推介２：發揮創意做個小小時裝設計師

場內有個「沙塵仔服裝設計工作坊」，俾小朋友發揮無限創意！枱上面有晒畫紙同顏色筆，小朋友可以自由創作，為「沙塵仔」設計一套獨一無二嘅新衫。見到小朋友專心畫畫嘅樣，爸爸媽媽一定覺得好安慰！完成作品後，仲可以換領小禮物，真係好好玩！

必玩推介３：挑戰遊戲變身「護肺勇士」

想活動筋骨？一定要去「護肺勇士挑戰站」同「肺部挑戰擂台」！呢度有一系列同肺部健康有關嘅問答遊戲同小挑戰，例如要喺限時內答啱問題，或者挑戰吹氣球測試肺活量。遊戲設計得非常有趣，小朋友可以喺玩樂之中，輕鬆學到保護肺部嘅小知識，寓教於樂，返到屋企仲可以同同學仔分享！

必玩推介４：星期日限定！睇星級廚神煮護肺美食

如果今日錯過咗唔緊要，因為聽日（10 月 12 日）嘅活動一樣咁精彩！焦點係「護肺煮食大賽」，有星級名廚陳國強師傅做評判同示範，教大家點樣煮出有益又好味嘅護肺菜式，爸爸媽媽可以偷師，返屋企煮俾一家人食，夠晒實用！

肺炎塵埃沉着病補償基金委員會 45 周年展覽暨「沙塵仔」見面會

日期： 聽日（10 月 12 日，星期日）

時間： 中午 12:00 – 下午 5:00

地點： 黃大仙中心北館中庭

費用： 全免

