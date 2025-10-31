Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
親子郊遊｜野生動物勿亂摸！獸醫教路3大接觸動物貼士
踏入秋冬天氣轉涼，又是親子郊遊好季節。香港本地有不少野生動物，時常亦看到郊遊人士帶同寵物齊齊遠足。儘管動物們看起來毛絨絨十分可愛，不過小朋友卻不要亂摸！如果在行山時遇到各種動物，又應怎樣做呢？
小朋友勿摸野生動物
香港本地野生動物種類非常多，包括體型稍大的野豬及麂鹿，亦有猴子、小豹貓、果子狸、蛇及不同的蝙蝠等，行山時不難遇見。漁農自然護理署指出，在一般情况下，野豬、猴子及蛇等動物不會主動滋擾人類。遊人在郊野公園遇有猴子及野豬靠近時應放慢腳步，與牠們保持距離及靜靜地前行，不要走近或讓小朋友接觸（特別是幼猴及幼豬），不要覺得可愛而觸摸，應與牠們保持距離。
至於蛇，如遊人遇到蛇時，應保持鎮靜，並與蛇保持相當距離。惟一旦人身安全受到威脅，應立即致電999報警求助，以保生命安全。
獸醫教路 接觸動物3大貼士
過往曾多次發生小朋友被寵物抓傷或咬傷事件，家長和小朋友接觸動物時有甚麼注意事項？澳洲註冊獸醫Josanna Wong接受《親子頭條》訪問表示，以獸醫立場而言，小朋友切勿亂摸陌生動物，如有需要接觸動物，應注意以下3點：
1.在安全情況下相處，先詢問主人及問清楚動物的脾性如何，有沒有牠們不可以及不喜歡人摸的部位。
2.家長或成人在場監管，家長有責任管教及約束子女，切忌小朋友突然擁抱、接觸陌生動物。因動物可能受驚而令人受傷。
3.家長應以身教做好榜樣，平日教導子女應如何對待及愛護動物。
Josanna最後提醒，家長要謹慎留意子女的行動，雖然家長及寵物主人都有責任，但不幸發生意外時，只會讓孩子受傷！
參考資料：漁農自然護理署—如何處理野生動物出沒造成騷擾的情況？
