4大親子餐廳合集！ 4000呎放電好去處 室內波波池專區+韓燒
做父母最頭痛嘅，往往係搵一間大人細路都啱嘅餐廳。今次就為大家精選4間親子友善餐廳，有靚景、遊戲區同兒童餐，大人可以歎住食，小朋友又可以盡情放電。無論週末外出定生日聚會，總有一間啱你心意。
4000呎放電好去處 紙飛機親子空間
位於啟德郵輪碼頭，交通方便，泊車又容易，家長帶小朋友嚟放電最啱！室內空間大，環境新淨安全，設有波波池、瀡滑梯、閱讀區、畫畫區、角色扮演同超市遊戲區，大人細路都會玩到唔捨得走～ 餐廳提供兒童餐同中菜選擇，食物健康清爽，小朋友仲可以免費享用寶寶奶泡。場地亦支援生日會同包場活動，好適合親子聚會或慶祝大日子。
熊啤啤主題餐廳 熊小館
全場都係可愛泰迪熊公仔，仲可以預訂生日派對房～ 小朋友一入門口已經玩到唔想走。餐廳設有兒童遊戲區、繪本閱讀角，一邊玩、一邊享受繪本樂趣。餐飲主打西式扒類、焗飯、鐵板餐等，味道水準不錯，有啲擺盤仲加咗熊仔元素，小朋友見到一定好開心。
室內波波池專區+韓燒 炑八韓烤親子餐廳
一間非常貼心嘅親子韓燒餐廳，空間夠大、卡位闊落，家長可以安坐開心食燒肉，小朋友就喺全落地玻璃嘅遊戲區盡情放電。場內設有波波池、瀡滑梯、益智遊戲區同埋韓屋式獨立用餐空間，安全又私隱度高，爸媽都可以放鬆少少～ 餐廳提供多款地道韓燒，仲有兒童主題餐，賣相吸睛又啱小朋友口味。
食+玩兼備西餐廳 大樹先生的家
親子餐廳界嘅元祖級人氣之選，喺銅鑼灣同荔枝角都有分店～ 環境寬敞，小朋友最愛嘅波波池、滑梯、木粒沙池、滑步車場、廚房超市玩具區等設施一應俱全，仲有分齡設計，BB都可以安全放電。餐廳主打西式菜式同兒童餐，款式吸引、味道有質素，難怪長期都咁受歡迎！
