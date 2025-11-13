《親愛的X》小童星演技太REAL！嚇壞金裕貞

▲《親愛的X》劇中飾演金裕貞（如圖）小時候的童星奇昭侑，8歲的她完整詮釋「女孩黑化過程」，演技太好嚇瘋金裕貞「一定要給她安排心理諮商！」（圖／TVING劇照）

[NOWnews今日新聞] 韓劇《親愛的X》開播後話題滿滿，其中擁有超大話題性除了女主角金裕貞和男主角金永大，飾演金裕貞年幼時期的童星奇昭侑，演技也是好到讓觀眾起雞皮疙瘩，8歲的她將「善良女孩變成惡魔」的過程完整演繹，甚至還在鏡頭前跳樓，讓金裕貞嚇瘋並強烈要求「一定要給女孩安排心理諮商師！」

《親愛的X》劇情超驚悚 女主角有超恐怖童年

《親愛的X》女主角白雅珍的童年時期由奇昭侑飾演，角色設定是她生長在一個極為黑暗的童年，總是被酗酒的媽媽、愛賭博的爸爸家暴，因此養成了她「需要利用別人才能活下去」的超冷血心態，就算目睹了媽媽被爸爸推下高樓，她也是完全無視直接離開。

等到了爸爸再婚後，繼母對白雅珍更是糟糕，總是威脅要送自己去孤兒院，為了讓自己好好活下來，他發現了繼母的兒子、跟自己差不多年紀的男孩「尹俊瑞」，因此她決定拉攏男孩站在自己這邊，先是設定了設計自己被繼母虐待溺水的場景，還演出了被繼母強迫跳樓的橋段。在白雅珍精心設計下，她獲得了一位對自己言聽計從、永遠願意為自己做事的男孩尹俊瑞。

小童星奇昭侑演技極佳 金裕貞嚇瘋：怕留陰影

而這些驚悚的橋段全是由8歲的小童星奇昭侑挑起大梁完成，她精湛的演技讓同為童星出身的金裕貞看了相當欽佩，不過也擔心劇情會在妹妹的心中留下陰影，因此強烈要求劇組「一定要為妹妹安排心理諮商師」，就連較難完成場景，金裕貞也全程在旁邊相伴。

拍攝結束後，奇昭侑的媽媽在IG發文寫下金裕貞美談，「金裕貞本人比照片漂亮一萬倍，而且她非常擔心奇昭侑飾演的角色會傷害心靈，堅持劇組一定要安排心理諮商師」，不只是拍戲時，就連下戲後金裕貞也時常到小孩的身邊給予關心，可以感受到她非常保護小孩子的樣子，希望可以在其他作品中再次合作，「可以演出金裕貞的童年時期，連奇昭侑也非常幸褔！」

▲金裕貞（右）非常照顧童星演員奇昭侑（左）。（圖／＠beasera_freedom IG）

