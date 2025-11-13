專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
《親愛的X》小童星演技太REAL！嚇壞金裕貞
[NOWnews今日新聞] 韓劇《親愛的X》開播後話題滿滿，其中擁有超大話題性除了女主角金裕貞和男主角金永大，飾演金裕貞年幼時期的童星奇昭侑，演技也是好到讓觀眾起雞皮疙瘩，8歲的她將「善良女孩變成惡魔」的過程完整演繹，甚至還在鏡頭前跳樓，讓金裕貞嚇瘋並強烈要求「一定要給女孩安排心理諮商師！」
《親愛的X》劇情超驚悚 女主角有超恐怖童年
《親愛的X》女主角白雅珍的童年時期由奇昭侑飾演，角色設定是她生長在一個極為黑暗的童年，總是被酗酒的媽媽、愛賭博的爸爸家暴，因此養成了她「需要利用別人才能活下去」的超冷血心態，就算目睹了媽媽被爸爸推下高樓，她也是完全無視直接離開。
等到了爸爸再婚後，繼母對白雅珍更是糟糕，總是威脅要送自己去孤兒院，為了讓自己好好活下來，他發現了繼母的兒子、跟自己差不多年紀的男孩「尹俊瑞」，因此她決定拉攏男孩站在自己這邊，先是設定了設計自己被繼母虐待溺水的場景，還演出了被繼母強迫跳樓的橋段。在白雅珍精心設計下，她獲得了一位對自己言聽計從、永遠願意為自己做事的男孩尹俊瑞。
小童星奇昭侑演技極佳 金裕貞嚇瘋：怕留陰影
而這些驚悚的橋段全是由8歲的小童星奇昭侑挑起大梁完成，她精湛的演技讓同為童星出身的金裕貞看了相當欽佩，不過也擔心劇情會在妹妹的心中留下陰影，因此強烈要求劇組「一定要為妹妹安排心理諮商師」，就連較難完成場景，金裕貞也全程在旁邊相伴。
拍攝結束後，奇昭侑的媽媽在IG發文寫下金裕貞美談，「金裕貞本人比照片漂亮一萬倍，而且她非常擔心奇昭侑飾演的角色會傷害心靈，堅持劇組一定要安排心理諮商師」，不只是拍戲時，就連下戲後金裕貞也時常到小孩的身邊給予關心，可以感受到她非常保護小孩子的樣子，希望可以在其他作品中再次合作，「可以演出金裕貞的童年時期，連奇昭侑也非常幸褔！」
資料來源：IG
更多 NOWnews 今日新聞 報導
金裕貞、金度勳爆交往！同遊越南甜蜜約會照流出 公司火速跳出來
金裕貞新劇《親愛的X》爆抄襲！抓包像蘇有朋電影 劇組認了下架
24歲金賽綸家中離世！昔PK金所泫、金裕貞被譽「最美3童星代表」
其他人也在看
新聞女王2 ｜何依婷親解徐曉薇缺席原因：其實我也有努力爭取過
上一季飾演徐曉薇的何依婷（Regina）近日與網民大玩「你問我答」，她親自解釋曉薇將不會岀現於今季劇集內。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
金秀賢案件未有進展 律師再發聲明：數千張合照不可能存在
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被於已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往，雖然他澄清是於女方成年後才拍拖，但形象已經跌至谷底，廣告代言全部被抽起，更被品牌索償，他其後向遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」提出索償訴訟，現時訴訟仍未開始進行。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
《國寶》勢如破竹 吉澤亮跟木村、福山爭影帝
【on.cc東網專訊】日本男星吉澤亮主演以歌舞伎為題材的話題電影《國寶》，明日(13日)於香港上映。電影於日本叫好又叫座，票房已突破170億日圓(約8.6億港元)，直迫日本最賣座真人電影冠軍《跳躍大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王2︳佘詩曼被網民封為真香港女神 多項優點力壓楊怡宣萱？
《新聞女王2》開播，佘詩曼當然成為話題人物。近年佘詩曼北上發展成功突圍，回歸TVB以Man姐一角再奪視后，聲勢好似勁過以前受力捧嗰陣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
Kim Kardashian離奇刪哈利王子夫婦出席派對照
【on.cc東網專訊】美國真人騷女星Kim Kardashian於社交網站分享母親Kris Jenner上周末70歲大壽的一批照片，本來有份出席的英國前王室成員哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）都有入鏡，但有網友發現Ki東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮
27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
金式森林 ｜ 黑化陳曉華大鬥面慈心險龔慈恩網民嗌好睇！
自方仰天（郭晉安飾）於第21集慘死後，方家再度迎來翻天覆地變化。應大狀（許家傑飾）宣布仰天有新遺囑後，學禮（何廣沛飾）、學勤（陳浚霆飾）及嫲嫲（羅蘭飾）先後逼令林澄搬出方家Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「奶仔」方紹聰減肥成功半年變身鋼條肌肉男 分享減脂增肌三大心得
TVB藝人方紹聰（奶仔）曾主持《野外步出》系列成功入屋，又曾參演《特技人》、《堅離地愛堅離地》、《食腦喪B》等劇集而漸漸為人熟悉。奶仔除了早前轉型做推拿技師外，近日又分享半年來最新挑戰，成功用六個月時間由體重83公斤減至66公斤，成功打造鋼條身形，大蛻變之餘亦讓自己更健康。奶仔更分享三個減肥重點，包括熱量赤字、力量訓練及持之以恆，以健康方式打造更好體態及更好的自己。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳榮峻與吳香倫黃昏戀結婚7年 爆恩愛如初秘訣 相公每天服侍娘子吃早餐「食補品」
70歲陳榮峻與66歲吳香倫於2013年在橫店拍攝劇集《食為奴》結緣，其後譜出黃昏戀，至2018年7月結婚，惟吳香倫於婚後一年確診皮肌炎Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
42歲阿Sa仍似少女！必看蔡卓妍8招獨門凍齡護膚術 同款美妝護膚好物推介
歲月在每個人臉上都會留下痕跡，但蔡卓妍（阿Sa）卻似乎完全被時間遺忘。42歲的她皮膚依然緊緻透亮，笑起來依然有少女的靈氣。無論是在鏡頭前還是日常自拍，她的膚質狀態都絲毫不輸年輕女生。與其說她是天生麗質，不如說她對保養的堅持才是真正的凍齡秘訣。以下即揭開她的凍齡秘訣！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
試當真遊戲節目《試玩毛》團隊宣布創辦「一齊玩」 阿慈留言支持：姣婆守唔到寡
YouTube頻道「試當真」已於10月26日正式停運，由試當真製作嘅大型遊戲節目《試玩毛》於2021年初開播，深受觀眾喜愛，唔少集數更錄得破百萬收看，告別之作《墨魚遊戲2》邀請到100位藝人、KOL、演藝界人士參與遊戲，規模前所未有，成為社會熱話；對於停運，唔少網民都表示好唔捨得。昨日（12日），《試玩毛》遊戲設計團隊於社交平台宣布創辦全新組織「一齊玩」，再次引起討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
【娛事者】記憶褪色，電影記得：三部影帝影后演出的認知障礙故事將重映
《爸爸可否不要老》（The Father）、《永遠的愛麗絲》（Still Alice）和《幸運是我》這三部電影，有什麼共通之處？就是三部戲不約而同以認知障礙症為主題，而主角都演得異常出色。《幸》的惠英紅拿了香港金像獎最佳女主角，《爸》的安東尼鶴健士封奧斯卡影帝，《永》的苿莉安摩亞則獲奧斯卡影后。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前