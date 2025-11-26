連納豆也有？！觀光客超驚訝的日本吃到飽二三事～

說到「吃到飽」，一般給人的印象都是西餐的形式比較多。不過在日本較有特色的吃到飽餐廳是以一個料理種類為主，並提供多種品項供選擇。下面LIVE JAPAN訪問了去過日本觀光的外國人，問問他們印象深刻的日本吃到飽有哪些？有些主題的吃到飽，連住在日本的小編都沒吃過，大家看完記得快點加進旅遊清單裡，有時間一定要去試試～

※以下僅為受訪者的個人意見

同一個類別的料理好像永遠吃不完，真是太讚啦！

以下是在這次採訪中收到最多的意見。在日本，經常可以在特色餐廳吃到壽司、燒肉等同類別的料理，但讓人驚訝的是提供方式。

「日本的吃到飽讓人覺得很稀有！不管是火鍋吃到飽，或是燒肉吃到飽的單一餐廳，可以一直吃到同樣的東西，這點實在讓人驚訝。」（斯洛伐克/30代/女性）

「到日本旅遊知道我愛上內臟類食物啦！發現有內臟類火鍋吃到飽的時候，覺得我根本到天堂了！」（美國/30代/男性）

吃到飽在許多國家都逐漸流行．日本當然也不例外。不過在到日本享用吃到飽的觀光客中，大家對於日本高品質的吃到飽都很滿意呢！

壽司吃到飽還有提供拉麵？！菜單品項超豐富！

雖然高級壽司的吃到飽餐廳比較少，不過像是適合家庭用餐的迴轉壽司舉辦的吃到飽活動，壽司以外的品項十分豐富。像家庭餐廳一樣，從麵類到炸物、甜點等等，副餐選項多到讓人下巴都快掉啦！

「想說要大吃壽司所以跑去挑戰吃到飽，結果發現菜單還有拉麵、烏龍麵、炸物、甜點，實在超驚訝！」（荷蘭/40代/男性）

「能帶小孩去迴轉壽司的吃到飽實在幫了我大忙，雖然我們大人想吃壽司，但小孩子能吃的壽司品項實在有限，所以副餐選項很多這點我實在很開心！」（中國/30代/女性）

在日本旅行中想吃美味的料理，但是又不太敢嘗試生魚片的人其實不在少數。不過像是壽司吃到飽的餐廳，會提供壽司以外的副餐菜單，如果是跟不想吃生魚片的朋友一起旅行時，找副餐種類多多的壽司吃到飽，實在是不錯的選擇！

可以一直吃水果的採水果活動！簡直是奇蹟般的吃到飽阿～

日本水果產地很常舉辦的活動就是現場採水果活動啦～從草莓、桃子到葡萄等等種類都有，還有在限定時間內可以無限吃水果的吃到飽，這對到日本旅遊的觀光客來說，實在是超人氣活動之一。

「我去了草莓吃到飽，可以自己邊採草莓邊吃實在很開心！」（馬來西亞/30代/女性）

「對有超喜歡的水果的人來說，採水果活動簡直是天堂！不過如果採的不是喜歡的水果，可能會有點膩。」（中國/30代/女性）

在日本國外也有各種水果吃到飽，不過只提供單一種類的水果吃到飽就比較少見了。而且還能自己親手採收來吃，這種體驗更是新鮮有趣！也有來自水果價格較高國家的人表示．能吃一大堆水果的吃到飽活動簡直是奇蹟～不過也有日本人認為，只能吃單一水果吃到飽實在讓人有點膩，有點驚訝有人會想一直吃同一種水果，看來水果吃到飽的接受度比較兩極呢！

燒肉吃到飽的部位種類超多讓人驚訝！

而在這次採訪中最受歡迎的就是燒肉吃到飽啦！原本燒肉在世界各國都很受到歡迎，而日本燒肉吃到飽提供豐富的部位種類，更是讓人深深受到吸引～

「肋排肉或牛舌、肝臟類等等，可以點到超多種類部位的肉品，害我都有點擔心餐廳有沒有賺錢啦。」（馬來西亞/30代/女性）

「我超愛燒肉吃到飽！日本燒肉吃到飽提供的部位真的超多，多到吃不完，日本人喜愛美食的人真的很多耶！」（美國/30代/男性）

現在的燒肉店，還有韓國式燒肉、巴西式燒肉等多種類的燒肉餐廳。不過有很多觀光客超愛吃肉，到日本旅遊時也會去挑戰燒肉吃到飽，不只豐富的菜單品項讓人驚艷，還有高CP值，高品質也都讓人感到驚喜，紛紛稱讚這就是日本品質呀～

納豆、拉麵、炸雞等等吃到飽種類也太多啦！

在超愛吃到飽的觀光客中，也有人對於某些主題的吃到飽感到驚訝不已。

「去日本鄉下旅行的時候看過納豆吃到飽，雖然我是敢吃納豆，不過看到這樣針對單一食材特化的吃到飽，還是覺得很驚訝。」（馬來西亞/30代/女性）

這位馬來西亞女性說，水果吃到飽感覺還好，但納豆吃到飽真的很讓人驚訝。雖然納豆吃到飽當然不會只有單一食材．提供白飯或味噌湯的餐廳也不少。不過對這位受訪者來說，就像一直吃拉麵、炸雞一樣，似乎很驚訝有人能夠一直吃同樣的東西。

也許這些吃到飽對日本人來說都很平常，不過從觀光客角度來看，還是有滿多讓人驚訝的主題。下次到日本旅遊時，你想嘗試怎樣的吃到飽呢？如果有看到覺得驚喜的吃到飽，就大膽走進去試試，不要錯過啦～

