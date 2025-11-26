大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
連納豆也有？！觀光客超驚訝的日本吃到飽二三事～
說到「吃到飽」，一般給人的印象都是西餐的形式比較多。不過在日本較有特色的吃到飽餐廳是以一個料理種類為主，並提供多種品項供選擇。下面LIVE JAPAN訪問了去過日本觀光的外國人，問問他們印象深刻的日本吃到飽有哪些？有些主題的吃到飽，連住在日本的小編都沒吃過，大家看完記得快點加進旅遊清單裡，有時間一定要去試試～
※以下僅為受訪者的個人意見
同一個類別的料理好像永遠吃不完，真是太讚啦！
以下是在這次採訪中收到最多的意見。在日本，經常可以在特色餐廳吃到壽司、燒肉等同類別的料理，但讓人驚訝的是提供方式。
「日本的吃到飽讓人覺得很稀有！不管是火鍋吃到飽，或是燒肉吃到飽的單一餐廳，可以一直吃到同樣的東西，這點實在讓人驚訝。」（斯洛伐克/30代/女性）
「到日本旅遊知道我愛上內臟類食物啦！發現有內臟類火鍋吃到飽的時候，覺得我根本到天堂了！」（美國/30代/男性）
吃到飽在許多國家都逐漸流行．日本當然也不例外。不過在到日本享用吃到飽的觀光客中，大家對於日本高品質的吃到飽都很滿意呢！
壽司吃到飽還有提供拉麵？！菜單品項超豐富！
雖然高級壽司的吃到飽餐廳比較少，不過像是適合家庭用餐的迴轉壽司舉辦的吃到飽活動，壽司以外的品項十分豐富。像家庭餐廳一樣，從麵類到炸物、甜點等等，副餐選項多到讓人下巴都快掉啦！
「想說要大吃壽司所以跑去挑戰吃到飽，結果發現菜單還有拉麵、烏龍麵、炸物、甜點，實在超驚訝！」（荷蘭/40代/男性）
「能帶小孩去迴轉壽司的吃到飽實在幫了我大忙，雖然我們大人想吃壽司，但小孩子能吃的壽司品項實在有限，所以副餐選項很多這點我實在很開心！」（中國/30代/女性）
在日本旅行中想吃美味的料理，但是又不太敢嘗試生魚片的人其實不在少數。不過像是壽司吃到飽的餐廳，會提供壽司以外的副餐菜單，如果是跟不想吃生魚片的朋友一起旅行時，找副餐種類多多的壽司吃到飽，實在是不錯的選擇！
可以一直吃水果的採水果活動！簡直是奇蹟般的吃到飽阿～
日本水果產地很常舉辦的活動就是現場採水果活動啦～從草莓、桃子到葡萄等等種類都有，還有在限定時間內可以無限吃水果的吃到飽，這對到日本旅遊的觀光客來說，實在是超人氣活動之一。
「我去了草莓吃到飽，可以自己邊採草莓邊吃實在很開心！」（馬來西亞/30代/女性）
「對有超喜歡的水果的人來說，採水果活動簡直是天堂！不過如果採的不是喜歡的水果，可能會有點膩。」（中國/30代/女性）
在日本國外也有各種水果吃到飽，不過只提供單一種類的水果吃到飽就比較少見了。而且還能自己親手採收來吃，這種體驗更是新鮮有趣！也有來自水果價格較高國家的人表示．能吃一大堆水果的吃到飽活動簡直是奇蹟～不過也有日本人認為，只能吃單一水果吃到飽實在讓人有點膩，有點驚訝有人會想一直吃同一種水果，看來水果吃到飽的接受度比較兩極呢！
燒肉吃到飽的部位種類超多讓人驚訝！
而在這次採訪中最受歡迎的就是燒肉吃到飽啦！原本燒肉在世界各國都很受到歡迎，而日本燒肉吃到飽提供豐富的部位種類，更是讓人深深受到吸引～
「肋排肉或牛舌、肝臟類等等，可以點到超多種類部位的肉品，害我都有點擔心餐廳有沒有賺錢啦。」（馬來西亞/30代/女性）
「我超愛燒肉吃到飽！日本燒肉吃到飽提供的部位真的超多，多到吃不完，日本人喜愛美食的人真的很多耶！」（美國/30代/男性）
現在的燒肉店，還有韓國式燒肉、巴西式燒肉等多種類的燒肉餐廳。不過有很多觀光客超愛吃肉，到日本旅遊時也會去挑戰燒肉吃到飽，不只豐富的菜單品項讓人驚艷，還有高CP值，高品質也都讓人感到驚喜，紛紛稱讚這就是日本品質呀～
納豆、拉麵、炸雞等等吃到飽種類也太多啦！
在超愛吃到飽的觀光客中，也有人對於某些主題的吃到飽感到驚訝不已。
「去日本鄉下旅行的時候看過納豆吃到飽，雖然我是敢吃納豆，不過看到這樣針對單一食材特化的吃到飽，還是覺得很驚訝。」（馬來西亞/30代/女性）
這位馬來西亞女性說，水果吃到飽感覺還好，但納豆吃到飽真的很讓人驚訝。雖然納豆吃到飽當然不會只有單一食材．提供白飯或味噌湯的餐廳也不少。不過對這位受訪者來說，就像一直吃拉麵、炸雞一樣，似乎很驚訝有人能夠一直吃同樣的東西。
也許這些吃到飽對日本人來說都很平常，不過從觀光客角度來看，還是有滿多讓人驚訝的主題。下次到日本旅遊時，你想嘗試怎樣的吃到飽呢？如果有看到覺得驚喜的吃到飽，就大膽走進去試試，不要錯過啦～
※Text by：Fujico
▼你還會有興趣
其他人也在看
精緻感是養出來的！日本爆紅「15步驟保養全流程」，跪坐泡澡、三明治護髮術學起來
日本女生的「細節保養」全流程解析入浴前的儀式感：梳理與暖身1洗澡前的準備，決定了清潔的效率，日本女生在進浴室前有四個關鍵動作。2梳順秀髮：先用梳子將頭髮梳開，防止洗髮時打結斷裂，也能初步帶走灰塵。3內在補水：泡澡會流失水分，入浴前喝一杯水能促進代謝。4預熱發...styletc ・ 1 天前
涉國泰航班上偷拍兩女裙底 日籍男沒保釋申請還押候訊
46 歲日本男子，被指周一(24日)在日本大阪飛往香港的航班上，偷拍兩名女子裙底，被控一項偷拍罪，今日(26日)於西九龍裁判法院首提堂，庭上需日文傳譯。裁判官陳慧敏應控方要求，押後案件至明年1月7日再訊，以候控方索取法律意見。另被告沒保釋申請，但保留8天保釋覆核，押後下周四(4日)處理，期間須還押。 大阪飛往香港am730 ・ 19 小時前
這些服務出乎意料的超值！外國人的日本美髮沙龍驚訝體驗
走在日本街頭觀光時，看到周圍打扮時尚的日本人，實在讓人想變得跟他們一樣！不過要鼓起勇氣走進不熟悉的美髮沙龍，也實在不是一件簡單的事。語言不通是一道關卡，萬一剪失敗了之後的旅程要怎麼拍照！在你實際體驗之前，LIVE JAPAN先找了幾位居住在日本的外國人，詢問他們實際的美髮沙龍體驗，有什麼樣的心得？跟自己國家的服務有什麼不同？一起來看看吧～ ※以下皆為受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 1 天前
出國注意「5大託運行李地雷」！地勤示警：這些物品航空公司不會賠
出國旅遊時，託運行李是多數旅客必經的程序，然而並非所有物品都適合託運。近期一名航空地勤人員分享專業經驗，提醒民眾注意５種容易在運送過程中損壞的物品類型，包括軟布包、紙箱等常見選擇，都可能因結構不夠堅固食尚玩家 ・ 23 小時前
香港去拉薩交通最強懶人包！直航/火車/自駕點揀好？一篇睇晒入藏證、高反攻略
計劃緊2025年由香港去拉薩？Trip.com為你整合最新直航機票、青藏鐵路火車、租車自駕全攻略！即睇入藏證件要求、預防高反貼士同詳細費用時間比較，輕鬆Plan好你嘅夢幻高原之旅！Trip.com ・ 20 小時前
金裕貞《親愛的X》逆襲成惡女！5大私服技巧：大地色外套、皮衣、小香風…穿出高級心機氣場
其實不只戲裡轉變驚人，戲外私服穿搭更能看出金裕貞從鄰家甜妹蛻變成時髦、自信又帶點優雅的成熟女人味。風格不只俐落、還兼具時尚氣場與高級配色，以下就來解析金裕貞的5大私服技巧！金裕貞的私服穿搭：大地色西裝外套、溫柔與氣場一次GET金裕貞非常擅長用寬鬆版型的大地色...styletc ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜100FUN樂滿紛親子遊樂場門票買1送1！人均$85起可無限次自由進出、聖誕檔期即減$30
家長們注意！KKday將於今日（11月26日）下午6點推出藍田啟田商場的100FUN樂滿紛買一送一優惠，$340有兩套一大一小入場門票，其中一套更可於聖誕期間入場，除開人均只需$85！若只想聖誕節入場，亦有立減$30優惠，折後每位$95起，可大玩最多8.5小時，立即往下睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜$5XX 買齊電動牙刷＋水牙線！AquaSonic Home Dental Center Pro 歷史低價
經常飲咖啡、茶，又或者正在配戴牙箍、做過矯齒、植牙，普通刷牙對口腔清潔來說是不足夠的，AquaSonic Home Dental Center Pro 今次黑五重現歷史低價，僅 US$67.95（約HK$528） 就可以一次過買齊電動牙刷及水牙線。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
高市早苗今早與特朗普通電話 交換印太地區局勢意見 有談及昨晚「習特通話」｜Yahoo
《日本放送協會》（NHK）報道，日本首相高市早苗今早（25 日）表示，上午與美國總統特朗普通電話。Yahoo新聞 ・ 1 天前
咖喱不再是減肥大忌！營養師公開「6款」較低脂健康咖喱 加「它」竟能防乳癌！｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，很多人都會想煮碗熱辣辣的咖喱飯暖身，但你知道嗎？咖喱醬細細包，分分鐘已含有30克脂肪（即6茶匙油）！然而，並非所有咖喱醬都是高脂，建議揀選「每食用份量的總脂肪不多於5克」，減肥人士都適合。Yahoo Food ・ 1 天前
重380公斤棕熊昨在北海道苫前町被捕獲 札幌召開棕熊對策會議
日本《共同社》報道，一頭重約380公斤的雄性棕熊，昨日在北海道苫前町被捕獲。苫前町獵友會會長表示，捕獲的棕熊體長約1.9米，昨日發現被關在誘捕籠內。報道指，苫前町從夏季起，多次發現有重約400公斤的巨大棕熊出沒，相關人士認為今次捕獲的是該頭棕熊。北海道政府表示，成年雄性棕熊一般體重為150至400公斤。另外，札幌市昨日召開探討棕熊對策的會議。市當局指，本年度截至昨日傍晚，市內棕熊出沒事件共358宗，包括確認目擊、足跡或糞便痕跡等，分析認為樹木果實收成不佳，導致熊在市區周邊出沒。(ST)infocast ・ 22 小時前
葵涌廣場班戟店「鳩戟」被搜查 涉店舖社交平台發煽動貼文及協助罪犯 兩男女被捕 (更新)
社交平台Threads有網民發帖，指葵涌廣場二樓的梳乎厘班戟店「鳩戟」，周一（24日）遭大批警員調查，當中包括多名便衣人員。發帖者指：「佢哋好似搜緊間鋪！我仲見到鳩戟有個男職員俾便衣捉住！」，另有目擊網民稱「望住個職員比人帶走」。現場照片可見，有軍裝警圍封店舖，多名便衣警於店內調查。 消息指被捕男子為「鳩戟」東主am730 ・ 1 天前
習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分｜Yahoo
國家主席習近平周一（24 日）主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。Yahoo新聞 ・ 2 天前
東張女神陳曉彤被前男友爆料形象插水坦承已停工 澄清指控再被反擊：無藥可救
陳曉彤透過《2023年香港小姐競選》入行，其後加入《東張西望》擔任外景主持，成為「東張女神」之一。9月初，陳曉彤前男友黃潤成於社交平台大爆陳曉彤與《東張》導演遊車河、喺TVB起兵工廠，以及吸食大麻。陳曉彤其後出席活動拒絕受訪，並由工作人員護送急步離開會場。黃潤成嘅爆料令陳曉彤形象插水，有指佢更被下令停工；近日，陳曉彤終為事件開腔，接受媒體訪問回應指控，亦坦承現時工作停晒，要等公司安排。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱大維修涉3.3億天價工程爭議 業主：搵唔到法團︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】今日發生大火的大埔宏福苑，樓齡超過40年，現正進行大維修，當中更牽涉高達3.3億元的「天價大維修」工程方案，天價維修費引起住戶強烈不滿。最終大維修於去年7月上馬，由宏業建築工程有限公司負責，而去年九月屋苑業主就選出新任業主立案法團代表監察大維修進度，預計於明年3月至6月完成工程並拆除棚架。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
宏福苑五級火｜港姐謝嘉怡祖母家遭火燒：令人痛心的一天
大埔宏福苑今（26 日）發生五級火，外牆棚架火勢猛烈，波及鄰近多座大廈。30歲前香港小姐冠軍謝嘉怡就表示，其祖母的房子也受到波及。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
周奕瑋帶汪明荃遊東京 《帶阿姐看世界》官網「日本篇」突消失 主持人都被除名
去年獲TVB頒發「最佳男主持」獎、被稱為「日本通」的主持人周奕瑋（Javis），近年事業發展愈來愈好，今年更與周嘉洛、阮浩棕一起主持《帶阿姐看世界》，三名主人帶汪明荃（Liza）四出遊歷，其中周奕瑋於4月帶阿姐去東京拍攝「日本篇」，期後各自在社交網站上載出遊照片，看來玩得相當愉快。惟近日網民發現在TVB官網上，該節目的「日本篇」離奇消失，而節目主持人簡介上「周奕瑋」亦被除名，事件引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
大埔宏福苑五級火 增至逾44名死者 警拘工程公司三人涉嚴重疏忽
香港大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，至周四早上6時仍有3座火勢仍未救熄，消防及警方舉行記者會，稱累計死亡人數增至逾44人，但強調相信大廈內仍有生還者，目前多座大廈搜救最高至23樓，滅火工作則進行至10樓以上。AASTOCKS ・ 2 小時前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈40死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火升至五級，至少12死16傷，火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是08年嘉禾大廈火災，以及90年代釀40人死、80人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 10 小時前