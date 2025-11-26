觀塘三車相撞 兩人輕傷

【Now新聞台】觀塘有私家車與的士相撞，之後再波及另一輛的士，兩人輕傷。

涉事的士在意外中翻側，車頭玻璃碎裂，車尾凹陷，雜物散在馬路上。私家車的車頭亦有損毀，安全氣袋彈出，零件飛脫，女司機在路邊接受警員查問。

現場消息指，的士原本由偉業街駛往茶果嶺方向，至偉發道交界時，被一輛懷疑看錯交通燈的私家車撞翻，再剷上安全島，另一輛的士亦被波及，車門受損，兩名的士司機受輕傷，送院治理。

警方封鎖部分行車線，調查意外原因。

