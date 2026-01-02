觀塘兩屋苑大維修涉貪 廉署拘團夥 21 人 部分有黑社會背景｜Yahoo

廉署採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，共有 21 人被捕。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】廉署上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，共有 21 人被捕。

被捕 21 人包括該貪污團夥的骨幹成員，涉及 15 男 6 女，年齡介乎 30 至 81 歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分人有黑社會背景。行動中，廉署人員搜查多個地點，包括涉案工程顧問及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關的招標文件。

廉署表示，行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。就其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約 3,300 萬元的工程合約。另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。

廉署表示，採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。