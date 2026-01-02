《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
觀塘兩屋苑大維修涉貪 廉署拘團夥 21 人 部分有黑社會背景｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】廉署上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，共有 21 人被捕。
被捕 21 人包括該貪污團夥的骨幹成員，涉及 15 男 6 女，年齡介乎 30 至 81 歲，包括中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分人有黑社會背景。行動中，廉署人員搜查多個地點，包括涉案工程顧問及工程承辦商的辦公室，並檢走多項證物，包括相關的招標文件。
廉署表示，行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。就其中一項工程，涉案工程承辦商涉嫌透過中間人行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約 3,300 萬元的工程合約。另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的「委任代表文書」(俗稱授權票)，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。
廉署表示，採取執法行動後，已主動聯絡兩個屋苑的相關持分者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險。
其他人也在看
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 14 小時前
西貢破邊洲男子疑拍照時失足墮崖喪命
【Now新聞台】西貢一名男子在破邊洲景點拍照時，懷疑失足墮崖死亡。 網上圖片見到，有警員在破邊洲附近觀景台調查，消防派出小艇在現場海面協助救援。警方早上十時許接獲一名遊客報案指，一名男子在破邊洲懸崖位置拍照時懷疑失足墮崖，從高處跌落對開海面。消防接報到場將墮海男子救起，送到西貢滅火輪基地，其後證實明顯死亡。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
中港車荃灣過路處「U-turn」 無視綠燈過路行人 53歲內地司機涉危駕遭票控｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】近日網上流傳影片，一輛掛有中港車牌的七人車平安夜（24日）疑先後在薄扶林道、荃灣楊屋道行人過路處違例「U-turn」 。其中在荃灣楊屋道時無視綠燈過路行人強行掉頭，有途人不滿拍打其車身。Yahoo新聞 ・ 1 天前
破邊洲內地男失足墮海亡 與同學結伴行山 疑拍照不慎墜落70米高崖｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名20歲內地男子今（31 日）在西貢破邊洲的山崖墮海，傷重不治。警方初步調查案件無可疑，相信事主失足墮崖，暫列作屍體發現案。Yahoo新聞 ・ 1 天前
屯門菲籍婦倒斃家中 48歲法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授
屯門掃管笏管翠路1號昨（31日）發生命案，一名30歲菲律賓籍女子與丈夫爭執後獨留房間，最終離奇倒斃。其48歲法籍丈夫隨後報案，但警方到場調查時，揭發他涉嫌藏有海洛英，並將其拘捕。 有消息指，被捕男子為政治學者，現於香港城市大學任教。據城大網頁資料，他是公共及國際事務學系副教授，曾先後就讀美國堪薩斯大學及哈佛大學，am730 ・ 15 小時前
屯門掃管笏夫妻爭執打架 妻子倒斃單位
【Now新聞台】屯門掃管笏發生命案，一對夫婦爭執打架，妻子其後昏迷死亡。 現場是屯門掃管笏管翠路一號星堤一個單位。下午四時許，警方接獲一名男子報案，指與妻子爭執打架，其後發現妻子昏迷在房間，救護員到場證實她明顯死亡。警方正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
群馬高速公路30車撞成火海！ 救援徹夜的震驚內情大爆發！
哎喲，這場意外來得太突然！12月26日晚間，日本群馬縣的關越高速公路上，一場大規模連環車禍讓人看傻眼。Japhub日本集合 ・ 1 天前
元旦凌晨觀塘海濱爆衝突 少女遭掌摑飛腳 13 歲女學生被捕︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元旦凌晨，觀塘海濱花園發生一宗涉及多名年輕人的暴力事件，多段現場影片在社交平台瘋傳，顯示現場有大批人士圍觀起哄，一名身穿白色一字肩針織毛衣及短裙的少女，與另一名同樣穿短裙、孭手袋的少女發生激烈肢體衝突，期間有人不但未有勸止，更疑似推人及遞上口罩。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
瑞士滑雪勝地酒吧跨年夜爆炸 釀數十人死亡過百傷 警方排除恐襲︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在元旦凌晨發生爆炸並起火，造成至少造成數十人死亡過百傷，當局封鎖現場並展開調查。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
黎智英案｜獄中渡第六個新年 女兒黎采憶述五年前除夕的「最後擁抱」
踏入 2026 年之際，壹傳媒創辦人黎智英將於獄中渡過第六個新年。身在外國的女兒黎采，在社交平台分享，她最近一次在大除夕與父親擁抱，已是 2020 年底的事。五年前的今日（12 月 31 日），黎智英在律政司上訴下遭終審法院撤銷保釋，元旦前夕被還柙，自此再未保釋外出。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樂華南邨謀殺案｜有居民指鄰居反映曾聽聞死者與疑兇爭執
【Now新聞台】樂華南邨謀殺案，一名35歲女子死亡，有同層住戶指，有鄰居反映曾經聽到事主與疑犯爭執。警方早上於涉事的樓層及單位拉起封鎖線，仍有警員駐守，而大廈的後門仍然封鎖中。有重案組警員到樓上繼續蒐證及調查，亦有政府化驗所人員到場。有同層的住戶指，有鄰居反映曾經聽到事主與疑犯爭執。喜華樓居民杜先生：「他們的鄰居那個女子說他們經常吵架，有次勸過她，說那個女子想自殺。(平時碰見鄰居有打招呼？)沒有的。(不常聊天？)他語言不通，是外籍人士。」喜華樓居民彭小姐：「今天早上看新聞才看到，很可怕。(這區多謀殺案發生？)沒有，第一次。」喜華樓外圍不時有保安巡邏，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，可聯絡警方。案發於周一晚上，警方接獲死者母親報案指事主失去聯絡，由於事主媽媽稱女兒有自殺傾向，因此警方把案件列作高危人士處理，經調查後相信她曾去過男友位於樂華南邨的寓所。周二凌晨，警方與消防到涉事單位破門，再翻查閉路電視後，發現事主沒有離開過大廈，在同日早上深入調查後，在單位內發現死者以及3隻狗和1隻貓屍體，並已鎖定一名非華裔男子，會調查他的去向及犯案動機。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
涉披露國安處會面內容 評論人王岸然被控妨害調查等罪 向高院申保釋被拒
王岸然周三（31 日）在高等法院自行申請保釋，法官陳仲衡聽畢雙方陳詞，拒絕其申請。案件押後至明年 1 月 20 日再訊。法庭線 ・ 1 天前
內地男除夕夜涉尖沙咀海傍放無人機 涉兩宗罪被捕
除夕夜不少市民出外慶祝。一名持雙程證的33歲內地男子，在尖沙咀一個停車場涉嫌違規使用無人機，除夕夜晚上約7時涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」及「操作期間違反操作規定」被捕，現正被扣留調查。 行動中，警方檢獲一部小型無人機，案件交由油尖區刑事調查隊第九隊跟進。警方強調，絕不容忍任何危害公共安全和航空安全的行為，am730 ・ 21 小時前
元旦凌晨悉尼海灘游泳 華女遭浪捲走溺斃
【on.cc東網專訊】澳洲新南威爾士省沿海周四（1日）海況惡劣，接連發生海灘事故。其中在悉尼馬魯布拉海灘（Maroubra Beach），一名中國籍女子遇溺身亡。on.cc 東網 ・ 1 小時前
瑞士元旦酒吧大火釀40死逾百人傷 初步排除恐襲
瑞士南部瓦萊州(Valais)警方隔晚(1日)證實，該州阿爾卑斯山區滑雪勝地克朗蒙大拿(Crans-Montana)一家酒吧當天淩晨發生的火災已造成約40人死亡，另有115人受傷，其中大部分傷勢嚴重。許多死傷者是在酒吧慶祝新年的年輕人。 火警於當地時間1月1日淩晨約1時30分發生，一間名為Le Constellation的酒吧，當時正舉行新年慶祝活動，現場聚集大量年輕人及外國遊客。火勢迅速蔓延，現場一度陷入混亂。綜合瑞士傳媒及目擊者消息，大火可能是由煙火引燃木製天花而引發。 瓦萊州檢察官Beatrice Pilloud在記者會上表示，起火原因仍有多個可能，當局已初步排除人為襲擊及恐怖行為，暫時無人被捕。由於現階段仍未能全面進入火場，現時討論確切起火原因仍言之尚早，調查工作需時。 警方指出，死者中有多名外國公民，未來數日首要工作是進行法醫鑑定、確認死者身份，並盡快將遺體交還家屬。 瑞士聯邦主席Guy Parmelin宣布，瑞士聯邦議會大廈的國旗將降半旗五天，以示「舉國悲痛」，並強調必須防止此類悲劇再次發生。他並感謝法國、德國及意大利等多國提供支援。他亦因應事件推遲發表新年賀詞。 中國駐瑞AASTOCKS ・ 3 小時前
屯門龍珠島對開船長船上暈倒 直升機吊起送院搶救
屯門發生船長暈倒事件。 今日（31日）上午11時15分，屯門龍珠島及青山灣對開海面，一名船長於一艘93米長的船上暈倒。警方和救援人員接報後趕至現場，政府飛行服務派出直升機到場將船長救起，惟他已經陷入昏迷，被送到屯門醫院搶救。警方正在調查事件。am730 ・ 1 天前
揮別川普回鍋首年動盪 世界各地以煙火迎接2026年
（法新社巴黎31日電） 全球各地民眾今天舉杯送走2025，揮別這有史以來最炎熱之一、經歷美國總統川普回鍋後對等關稅大棒、加薩停火及俄烏和平依然難期的一年。俄羅斯總統普丁在他慣例的新年致詞中告訴俄國民眾，俄軍「英雄們」必將在這場二戰以來歐陸規模最大的衝突取得最終勝利；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，烏克蘭距離達成結束戰事的協議「只差10%」。法新社 ・ 1 天前
瑞士滑雪勝地一酒吧發生火災 已致約40人死亡
【彭博】-- 瑞士警方表示，滑雪勝地克朗-蒙大拿(Crans-Montana)的一家酒吧在新年慶祝活動期間發生火災，造成約40人死亡、115人受傷。該地位於瑞士瓦萊州，是熱門旅遊目的地。法國和義大利方面表示，傷者中包括兩國公民。當地官員稱，這起火災是一起意外事故。名為Le Constellation的酒吧在周四凌晨發生火災。目擊者告訴法國電視台BFMTV，瓶子上的蠟燭舉得太高，引燃了天花板，隨後火焰伴隨黑煙迅速蔓延。警方和急救部門在凌晨1時30分左右接到報警並迅速趕赴現場。瓦萊州警察局局長Frederic Gisler表示，首批警員在兩分鐘內抵達。警方已封鎖現場，並對事故展開調查。此前有媒體報導稱現場發生爆炸，但地方當局表示，所謂爆炸是由火災引發，而非起因。傷者被送往當地醫院，以及洛桑、日內瓦和蘇黎世的醫療機構。鑒於此次事故給瑞士醫療系統帶來壓力，部分傷者可能會被轉送至鄰國接受治療。原文標題About 40 Killed in Fire at Swiss Resort of Crans-Montana (2)\--聯合報導 Dayana Mustak.(全文更新)More storieBloomberg ・ 10 小時前
台灣煙花活動驚見信號彈 警追查施放者身份
【on.cc東網專訊】台灣多地跨年夜均放煙花慶祝，在高雄舉行的煙花晚會結束後，有民眾發現有人疑似施放信號彈。警方事後開展調查，惟目前無法確認施放者。on.cc 東網 ・ 1 天前
長沙灣副食品批發巿場起火冒煙 射水救熄無人傷
【on.cc東網專訊】長沙灣發生火警。今晨(1月1日)11時24分，欽州街西長沙灣副食品批發市場起火冒煙，消防員接報到場，派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援。消防迅速將火勢救熄，初步調查相信上址冷氣機冒煙，事件中無人受傷及毋須疏散。on.cc 東網 ・ 1 天前