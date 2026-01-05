觀塘兩屋苑大維修涉貪 物管界不排除有不法分子冒充關愛隊 籲業主勿授權給陌生人｜Yahoo

廉署早前打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。

【Yahoo 新聞報道】廉署早前打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，共有 21 人被捕。據報涉及觀塘翠屏北邨及合和大廈。有物業管理界表示，不排除有不法分子冒充關愛隊，取得業主的授權票，呼籲切勿授權給不認識的人。有立法會議員認為，若要避免被中間人以不法手段取得授權票，業主應該在管理公司第三方見證下親身授權，又建議管理公司在業主大會召開前核對授權票。

廉署指出，在一項仍在籌備階段的工程，涉案中間人懷疑藉貪污手段收集業主的授權票，企圖操控屋苑法團以協助日後取得相關維修工程合約。

廣告 廣告

香港物業管理公司協會發言人陳志球今早（5日）在港台《千禧年代》表示，由於處理大維修問題較複雜，不排除部分業主會將投票權授權給熟悉運作人士，令不法分子有機可乘。他建議業主盡量親身出席會議，若無法出席，則要授權給可信的人，例如家人或認識的管委會成員。

「有不法分子趁機冒充關愛隊」

他呼籲切勿授權給一些不認識的人，「敲門、拍門聲稱是業主立案法團的人，代表某個機構，這些要盡量避免（授權）。」他並指，有很多有心人士協助舊區業主，惟「有不法分子趁機冒充關愛隊」，再次提醒業主不要授權給陌生人。

陳志球又指，法團或管理公司有責任核實授權票的真確性，包括核對業主身分，收到授權書後亦要將回條放到業戶信箱內，相關授權書要保留至少 12 個月，以便日後跟進。

翠屏北邨法團主席離世 管理公司提出加管理費

九龍東立法會議員鄧家彪在同一節目表示，了解過據報涉案的翠屏北邨，居民對有貪污情況表示愕然。他指出，翠屏北邨管理公司早前提出加管理費，惹來業主不滿，但當時業主立案法團主席病逝，法團沒有正常地運作，「大家當時很留意，想不到有人籌備透過貪污手段，收集授權書」。鄧指出，當時居民認為籌備維修的工作已停頓，加上涉及的工程是維修升降機，並非棚架圍網的大型維修，「所以社區的關注度沒有那麼強，只知道法團不是平常般運作，因為主席已經離世」，

鄧家彪認為，若要避免被中間人以不法手段取得授權票，業主應該在管理公司第三方見證下親身授權，又建議管理公司在業主大會召開前核對授權票。鄧並說，以他理解翠屏北邨本月底有業主大會討論如何填補出缺的委員，但他認為既然廉署已經介入，會議就不應繼續進行，並認為房署和民政事務署應該介入。

他並提到，面對人口老化，在職的業主傾向不參與業主立案法團事務，其他已退休的業主，許多的法團主席已年屆六七十歲，而隨着年紀大，要尋找接班人很困難。此外，他說現在較多人關注，業主立案法團需付上較大的法律責任，面對這個情況都情願推卻職務。