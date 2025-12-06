觀塘兩私家車相撞 1車剷上行人路司機受傷

香港宏福苑火災令上百家庭破碎，一張由路透社記者所拍的照片瘋傳全球，畫面中一名長者痛苦哀號、悲痛欲絕，背後映襯著被火海與濃煙吞噬的大廈。照片中人是71歲黃姓長者，他那天聽聞消息趕回家，一路呼喊被困在屋內的妻子，晚間還被媒體直擊，持續守在大廈下好幾個小時。 黃先生的兒子近日出面受訪，表示父親退休前就是從事建築維修工作，也是有證照的水電工，一直反對這次的翻修工程，認為存在安全風險，他本人還曾將自家窗戶外的發泡膠拆除，換成耐燃的塑膠貼膜，更試圖在窗外的防護網上噴水。 黃父年輕時，曾是越野摩托車手，載著太太在香港到處奔馳，為了買房組建家庭，將摩托車賣掉，在宏福苑不到13坪的空間養大一子一女。兒子表示，事發當日，母親大概下午三點半時打給父親，表示在裡面「很不舒服」，之後就此斷聯。 災後黃父暫時與女兒女婿一起住，兒子表示雖然悲痛，但了解自己必須保持堅強，處理必要事務的同時，一邊查看每日大樓搜出遺體的狀況，「等候母親的消息」，而且由於過去與父親交流比較少，現在也必須重新學著與父親相處，讓家庭振作起來。

Yahoo 國際通 ・ 15 小時前