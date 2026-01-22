觀塘拉麵店推「地獄級」三色豆拉麵！$38/碗挑戰人類底線 網民崩潰：即刻滾出地球

講到「劣食界王者」，急凍三色豆（青豆、粟米、甘筍）一定榜上有名，是不少香港人的童年陰影。但近日觀塘竟然有拉麵店「玩命」，劍走偏鋒推出極具爭議性的「三色豆拉麵」！這款衝擊視覺與味蕾的新品發布未夠一日，已獲超過五千人轉發，引發全港網民熱烈討論，更有人揚言要店家「滾出地球」！

店長都唔推介？「你可以唔食，但要請朋友食」

這間位於觀塘的拉麵小店，日前在社交平台介紹這款震撼眼球的新作，更坦言連店長都不推介。從官方圖片可見，原本日式拉麵的叉燒與半熟蛋消失無蹤，取而代之的是鋪滿整個畫面的青豆、粟米粒及甘筍粒，這碗售價 $38 的拉麵被店家形容為「劣食勇者塔」。 店家更發出「友誼挑戰」，寫下玩味標語：「你可以唔食，但你一定要請朋友食」，擺明車馬要大家Tag身邊的朋友去「中伏」。

近日觀塘竟然有拉麵店「玩命」，劍走偏鋒推出極具爭議性的「三色豆拉麵」。（官方圖片）

這間位於觀塘的拉麵小店，日前在社交平台介紹這款震撼眼球的新作，更坦言連店長都不推介。（官方Threads截圖）

網民崩潰群起聲討「借錢都要告你！」

這碗「三色豆拉麵」一出，隨即在網絡引起核爆級迴響。大量網民湧入留言區表達「震怒」，有人笑言這簡直是侮辱拉麵，「日本人表示借錢都要告你！」；亦有人懷疑自己是否穿越到愚人節，「立即打開日曆睇下今日幾月幾號」。更有激動的網民搞笑地高呼：「而家，即刻，攞住你嘅廚餘，離開地球！」可見大家對三色豆的怨念有多深。

這碗「三色豆拉麵」一出，隨即在網絡引起核爆級迴響。大量網民湧入留言區表達「震怒」。（官方Threads截圖）

同場加映「芫荽山」重口味之選

這次引發熱議的小店，原來是位於觀塘駱駝漆大廈的「自由拉麵」。該店主打讓客人自由配搭餸菜，標榜「可能係全觀塘最自由嘅拉麵」。除了挑戰底線的三色豆，其實小店一向走「重口味」路線。店內另一道招牌菜「芫荽雞湯」同樣驚人，綠油油的湯底配上堆成一座小山的芫荽，絕對是芫荽控（或芫荽黑粉）的另一個戰場。

自由拉麵

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座3樓A2室（地圖按此）

電話：55061337

除了挑戰底線的三色豆，其實小店一向走「重口味」路線。店內另一道招牌菜「芫荽雞湯」同樣驚人。（官方圖片）

（Openrice圖片）

