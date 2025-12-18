觀塘有住宅起火 兩人吸入濃煙不適

飾演「新聞女王Man姐」的藝人佘詩曼本身圈粉無數，但「女王」也有一顆少女心，近年迷戀泡泡瑪特（09992）旗下IP（知識產權）Labubu，家中有無數收藏，幾乎集齊所有款式。日前佘詩曼化身小粉絲，在社交平台展示她應邀出席Labubu活動的照片，並留言大讚：「被震撼到了！幸福感直接拉滿。」 從佘詩曼上載的其中一張照片可見，她與Labubu設計師龍家昇一起置身於Labubu「波波池」內，視覺效果震撼；佘詩曼表示，活動真正魔力在於由Labubu創作者親自為她導覽，揭開每件雕塑和素描背後的故事，「這完全是另一番體驗。感謝@hsbc_hk呈現這場非凡的展覽，也感謝它讓一次簡單的參觀變成了一段永生難忘的回憶。」

信報財經新聞 ・ 4 小時前