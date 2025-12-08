觀塘男童捱的士撞 受傷送院治理

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
大埔宏福苑五級火｜災民搬至新田過渡屋 今早再走火警
大埔宏福苑五級火導致至少159人死亡，大批居民亦痛失家園。其中，已搬至新田過渡屋居住的災民指今早再走火警，慶幸無人受傷。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火 楊恩健︰宏昌閣低層竹棚先起火 孫玉菡︰工地全禁煙或改定額罰款
大埔宏福苑五級火，當局繼續派人到現場搜查。消防處長楊恩健指，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌閣1至2樓竹棚位置，但仍須深入調查，消防處將會透過電腦及真實環境再模擬確實起火點。勞工及福利局長孫玉菡稱，至今仍然未能聯絡上的13戶，不排除可能全戶罹難；並指必定毫無保留向火災獨立委員會交資料，局方亦正研am730 ・ 8 小時前
筲箕灣東威大廈單位充電器過熱失火 兩老婦送院
筲箕灣有住宅發生火警。今日（7日）下午2時56分，警方接獲報案，指筲箕灣東大街59至99號東威大廈3座一單位冒出濃煙。消防到場約20分鐘後將火撲熄。火警中，約60人自行疏散到安全位置；一名78歲老婦走火警時吸入煙霧不適、另一名79歲老婦則胸口痛，二人清醒由救護車送往東區醫院治理。據悉傷者為大廈住戶，並非居於涉事單位。am730 ・ 19 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防處長楊恩健：宏昌閣1至2樓中間棚先起火 8座只有一座響火警鐘
大埔宏福苑五級大火，消防處處長楊恩健接受傳媒訪問指，感謝中央、國家消防救援局和廣東省消防救援總隊，對滅火救援行動的支持，特別是借出有熱成像分析功能的無人機，大為提升滅火救援效率，又指熱成像設備有助監察火災現場，幫助搜索待救人士的情況，下一步工作重點是關注火警調查，當局已經成立專案組，初步確定起火地點的大致位置，為於宏昌am730 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜13戶未能聯絡上 孫玉菡：不排除全戶罹難
大埔宏福苑大火發生已經逾一周，暫時共有159人死亡，31人失聯，政府早前宣布透過「一戶一社工」接觸住戶，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）表示，暫時仍有13戶未能聯絡上，不排除他們全戶罹難，會繼續全力聯繫非同住的家屬。am730 ・ 20 小時前
天氣｜冷鋒周末橫過華南 周六顯著轉涼 下周日最低僅15度
