觀塘美食｜觀塘板神居酒屋推日式料理38折優惠！人均$228起歎松葉蟹膏甲羅燒/鐵板燒三文魚扒/野菜天婦羅

觀塘板神居酒屋分別推出了兩款套餐優惠，分別是「鐵板二人前」及「錵和食」套餐，即看內文：
板神居酒屋聯乘KKday再度放大招！觀塘人氣日料店推出三款獨家套餐，8月29日下午三點在KKday搶購低至38折優惠，人均只需$228起即可大啖松葉蟹膏甲羅燒、原隻龍蝦鐵板燒及16品廚師發辦Omakase。限時優惠開放至10月31日，星期一至日劃一定價，想歎海鮮、鐵板或清酒300款任揀的朋友切勿錯過。觀塘板神居酒屋一向以性價比高而聞名，未食過的話不妨趁特價去試試喇！
極品日式饗宴 人均$228
如果你都是日本菜的fans，今次不能錯過板神居酒屋的精選套餐包羅松葉蟹膏甲羅燒、鐵板燒三文魚扒、迷你壽喜燒／豚肉野菜鍋、野菜天婦羅，再配精選壽司三件或加州卷、味噌湯及甜品。兩位同行折後只需$456（
原價$1,176），相當於38折，現場另收加一。
【38折優惠】極品日式饗宴鐵板
特價：$456起/2位 ，平均$228/位（
原價：$1,176起/2位）
現場另收原價加一服務費
極味龍蝦鐵板燒人均$338
喜歡龍蝦的你，更可選擇主打原隻龍蝦配美國牛肉薄燒，原隻龍蝦的鮮嫩肉質搭配上美國牛肉薄燒，簡直是一場極致的味覺享受，龍蝦帶來海洋的鮮甜，而牛肉則散發著獨特的香氣和濃郁的肉汁，兩者的完美結合絕對能夠讓人垂涎欲滴。另有茶碗蒸、沙律、迷你三文魚親子丼/葱拖羅蓉丼及龍蝦味噌湯，海陸升級一次滿足。快閃價$776/2位（
原價$1,552），折扣達57%！
【43折優惠】極味龍蝦鐵板燒
特價：$776起/2位，平均 $338/位（
原價：$1,552/2位）
現場另收原價加一服務費
16品廚師發辦 Omakase 人均$581
餐廳更提供的廚師特選套餐，包括：刺身五點、壽司六貫和卷物，讓你能夠一次品嘗多種日本料理的精髓。而且還有沙拉、前菜、味噌湯和甜點，讓整餐體驗更加豐富。以兩人同行價格$1,162來說，享受這樣的一餐實在是物超所值，而且還可以享受九折優惠，讓這頓美食之旅更加吸引人。
【9折優惠】16 品廚師發辦 Omakase
特價：$1,162起/2位，平均$581/位（
原價：$1,290/2位）
現場另收原價加一服務費
觀塘板神居酒屋
地址：香港觀塘駿業街44號銀八7樓 (地圖)
