觀塘酒樓涉聘黑工表演蒙古舞 老闆罪成判囚3個月 准保釋候上訴

今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處「放蛇」揭發有 6 人以訪客身分赴港，並違例工作。酒樓所屬公司及董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪，周三（17 日）在沙田裁判法院被裁定全數罪成，董事被判監 3 個月，公司則共罰款 4.8 萬元。



裁判官施祖堯指，董事的證供不可靠，而 5,000 元表演費並非微不足道，又指她身為新開張酒樓的老闆，必定緊張業務，不接納她辯解不知情或疏忽。辯方指，被告及公司均會就定罪提上訴。官准被告以 2 萬元保釋。6 名表演者早前已認罪，各判監 54 天。

被告供稱託朋友合法聘表演者

裁判官施祖堯裁決時綜合雙方案情。控方案情指，4 名入境處人員親身到觀塘恒生大酒樓現場觀察，在蒙古舞表演過後，在酒樓內發現 6 名表演者的個人財物，包括鞋和行李箱。

辯方案情則主要為董事被告黃朋珍的供詞。她供稱，於 2025 年 7 月與他人合辦酒樓，她是酒樓唯一股東及董事，所有重大事宜由她親自決定，但聘請員工則交由店長及經理負責，而由於開張時菜單有羊肉，故有朋友建議她聘人表演舞蹈，黃其後同意，並託朋友處理，當時有提及要從合法渠道聘請。

董事被告黃朋珍（右）周三獲准保釋候上訴，離開沙田裁判法院。（《法庭線》記者攝）

官指被告證供不可靠

官其後分析雙方案情，指 4 名入境處人員證供一致、沒矛盾，視他們為誠實可靠證人，遂接納證供。

至於辯方，官指黃朋珍的證供違反常理，因她身為新開張酒樓的老闆，必定緊張業務，不然不會每日花半天時間在酒樓辦事，而 5,000 元聘請表演者的開支並非微不足道，她理應起碼有興趣知道誰是表演者、是否值該價值、需要甚麼場地、對食客影響、勞工法例等，就算是託他人處理，也不會不理。

官續分析，黃供稱託人處理時曾提及表演要合法，反映她意識到合法與否的問題重要，怎會不與代為辦理的友人商討或進一步討論。整體來說，官只接納黃稱酒樓重大事務由她處理，其餘供詞不可靠。

官裁定 6 黑工受僱於被告

官其後分析控罪，指判斷 6 名表演者是否受聘於黃朋珍和「恒生糧道飲食集團有限公司」，有上訴庭案例可參考，指要從各個表跡來細看雙方關係的所有特徵，再根據整體印象處理是否有僱傭關係，包括僱主控制程度、服務者是否自備器材等。而推斷僱傭關係時，參考因素包括工作地點等。

就本案，官指環境證供非常充分，黃是酒樓老闆，酒樓由「恒生糧道」營運，他們在酒樓晚市時段安排舞蹈表演，具業務性質，而要表演便需安排音響、屏幕等，對新開張酒樓而言是重大事宜，黃應有所處理，再觀乎酒樓菜單上有舞蹈員照片、屏幕上有「蒙古舞表演 敬請期待」字眼，必是黃和「恒生糧道」批准下進行，同時舞蹈員不會無緣無故為酒樓表演，他們的個人財物放在酒樓沒人使用的房間，亦顯然是得到酒樓批准和安排。

對於辯方辯稱，表演者與酒樓員工衣物不一等，官指 6 人是表演者，衣着必與一般員工不同。官最後指，基於所有環境證據，本案唯一合理推論是 6 人是受僱於黃和「恒生糧道」，因此所有控罪罪成。

官指沒減刑因素、判監 3 月

辯方其後一併替黃朋珍和「恒生糧道」求情，指黃現年 54 歲，目前離婚，兩子女皆已 20 多歲，她深感悔意，承諾如將來再辦活動，不會再隨便輕信他人，又指有觀塘區議員替她撰求情信，提及黃沒意圖聘用非法勞工，望考慮她對社區所作貢獻、僱用黑工是初犯。

官判刑時指，上訴庭指入境處政策是打擊非法勞工，以免影響港人工作機會，牽涉公眾利益，故判刑須具阻嚇性。誠如辯方所說，本案不涉剝削、犯案時間不長，僱用 6 人的性質和時空一樣，即在同一時間作出性質一樣的表演。

官續說，但他不接納被告因疏忽犯案，認為被告必知表演者沒相關工作資格仍聘用，遂對黃以判監 3 個月為起點，沒減刑因素，最後判監 3 個月。至於「恒生糧道」，則各傳票判罰 8,000 元，6 罪合共 4.8 萬元，限一個月內即在 2026 年 1 月 17 日前繳清。

判刑後，辯方稱被告及公司均會就定罪提上訴，並已「入紙」。官准被告以 2 萬元保釋。

被控聘內蒙古黑工表演

被告黃朋珍（起訴時 54 歲），被控 6 項「為法人團體中的董事，僱用不可合法受僱的人」罪，指她 2025 年 7 月 28 日在觀塘，以「恒生糧道飲食集團有限公司」董事身分，僱用不可合法受僱的人，即張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。

「恒生糧道飲食集團有限公司」亦被票控 6 項「僱用不可合法受僱的人為僱員」罪，傳票所指內容與上述控罪一致。

翻查資料，位於觀塘觀點中心 2 樓的「恒生大酒樓」，商業登記紀錄上的名稱為「糧道大酒樓」，其所屬公司「恒生糧道飲食集團有限公司」於 2025 年 10 月改名為「糧道飲食集團有限公司」。

6 表演者認罪判監

涉案 2 男 4 女內蒙古表演者，年齡介乎 20 至 25 歲，於 2025 年 8 月 1 日承認非法勞工罪，各被判監 54 天。

案件編號：STCC3150/2025、 STS7479-84/2025