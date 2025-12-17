宏福苑五級火︱一文盤點大維修四大異常
觀塘酒樓涉聘黑工表演蒙古舞 老闆罪成判囚3個月 准保釋候上訴
今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處「放蛇」揭發有 6 人以訪客身分赴港，並違例工作。酒樓所屬公司及董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪，周三（17 日）在沙田裁判法院被裁定全數罪成，董事被判監 3 個月，公司則共罰款 4.8 萬元。
裁判官施祖堯指，董事的證供不可靠，而 5,000 元表演費並非微不足道，又指她身為新開張酒樓的老闆，必定緊張業務，不接納她辯解不知情或疏忽。辯方指，被告及公司均會就定罪提上訴。官准被告以 2 萬元保釋。6 名表演者早前已認罪，各判監 54 天。
被告供稱託朋友合法聘表演者
裁判官施祖堯裁決時綜合雙方案情。控方案情指，4 名入境處人員親身到觀塘恒生大酒樓現場觀察，在蒙古舞表演過後，在酒樓內發現 6 名表演者的個人財物，包括鞋和行李箱。
辯方案情則主要為董事被告黃朋珍的供詞。她供稱，於 2025 年 7 月與他人合辦酒樓，她是酒樓唯一股東及董事，所有重大事宜由她親自決定，但聘請員工則交由店長及經理負責，而由於開張時菜單有羊肉，故有朋友建議她聘人表演舞蹈，黃其後同意，並託朋友處理，當時有提及要從合法渠道聘請。
官指被告證供不可靠
官其後分析雙方案情，指 4 名入境處人員證供一致、沒矛盾，視他們為誠實可靠證人，遂接納證供。
至於辯方，官指黃朋珍的證供違反常理，因她身為新開張酒樓的老闆，必定緊張業務，不然不會每日花半天時間在酒樓辦事，而 5,000 元聘請表演者的開支並非微不足道，她理應起碼有興趣知道誰是表演者、是否值該價值、需要甚麼場地、對食客影響、勞工法例等，就算是託他人處理，也不會不理。
官續分析，黃供稱託人處理時曾提及表演要合法，反映她意識到合法與否的問題重要，怎會不與代為辦理的友人商討或進一步討論。整體來說，官只接納黃稱酒樓重大事務由她處理，其餘供詞不可靠。
官裁定 6 黑工受僱於被告
官其後分析控罪，指判斷 6 名表演者是否受聘於黃朋珍和「恒生糧道飲食集團有限公司」，有上訴庭案例可參考，指要從各個表跡來細看雙方關係的所有特徵，再根據整體印象處理是否有僱傭關係，包括僱主控制程度、服務者是否自備器材等。而推斷僱傭關係時，參考因素包括工作地點等。
就本案，官指環境證供非常充分，黃是酒樓老闆，酒樓由「恒生糧道」營運，他們在酒樓晚市時段安排舞蹈表演，具業務性質，而要表演便需安排音響、屏幕等，對新開張酒樓而言是重大事宜，黃應有所處理，再觀乎酒樓菜單上有舞蹈員照片、屏幕上有「蒙古舞表演 敬請期待」字眼，必是黃和「恒生糧道」批准下進行，同時舞蹈員不會無緣無故為酒樓表演，他們的個人財物放在酒樓沒人使用的房間，亦顯然是得到酒樓批准和安排。
對於辯方辯稱，表演者與酒樓員工衣物不一等，官指 6 人是表演者，衣着必與一般員工不同。官最後指，基於所有環境證據，本案唯一合理推論是 6 人是受僱於黃和「恒生糧道」，因此所有控罪罪成。
官指沒減刑因素、判監 3 月
辯方其後一併替黃朋珍和「恒生糧道」求情，指黃現年 54 歲，目前離婚，兩子女皆已 20 多歲，她深感悔意，承諾如將來再辦活動，不會再隨便輕信他人，又指有觀塘區議員替她撰求情信，提及黃沒意圖聘用非法勞工，望考慮她對社區所作貢獻、僱用黑工是初犯。
官判刑時指，上訴庭指入境處政策是打擊非法勞工，以免影響港人工作機會，牽涉公眾利益，故判刑須具阻嚇性。誠如辯方所說，本案不涉剝削、犯案時間不長，僱用 6 人的性質和時空一樣，即在同一時間作出性質一樣的表演。
官續說，但他不接納被告因疏忽犯案，認為被告必知表演者沒相關工作資格仍聘用，遂對黃以判監 3 個月為起點，沒減刑因素，最後判監 3 個月。至於「恒生糧道」，則各傳票判罰 8,000 元，6 罪合共 4.8 萬元，限一個月內即在 2026 年 1 月 17 日前繳清。
判刑後，辯方稱被告及公司均會就定罪提上訴，並已「入紙」。官准被告以 2 萬元保釋。
被控聘內蒙古黑工表演
被告黃朋珍（起訴時 54 歲），被控 6 項「為法人團體中的董事，僱用不可合法受僱的人」罪，指她 2025 年 7 月 28 日在觀塘，以「恒生糧道飲食集團有限公司」董事身分，僱用不可合法受僱的人，即張燕芝、姚瑤、安娜、潘楚晴、索昊宇及周鈺皓為僱員。
「恒生糧道飲食集團有限公司」亦被票控 6 項「僱用不可合法受僱的人為僱員」罪，傳票所指內容與上述控罪一致。
翻查資料，位於觀塘觀點中心 2 樓的「恒生大酒樓」，商業登記紀錄上的名稱為「糧道大酒樓」，其所屬公司「恒生糧道飲食集團有限公司」於 2025 年 10 月改名為「糧道飲食集團有限公司」。
6 表演者認罪判監
涉案 2 男 4 女內蒙古表演者，年齡介乎 20 至 25 歲，於 2025 年 8 月 1 日承認非法勞工罪，各被判監 54 天。
案件編號：STCC3150/2025、 STS7479-84/2025
其他人也在看
張曼玉激罕香港露面 商場買貼地聖誕禮物 網民︰她好親民啊
影后張曼玉近年鮮有作品推出，但就同唔少藝人一樣積極開拓社交平台。張曼玉尋日喺小紅書分享去商場買聖誕禮物嘅片段，寫道「聖誕節又快到了！這是一個我特別喜歡的節日。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
萬寧內地120店 明年1月15日停業
萬寧中國網站昨天晚上突然發公告，其內地線下門店最後營業日為明年1月15日，之後將正式停止運營。infocast ・ 8 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 1 天前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 21 小時前
日台賣到斷貨！GU防風防水外套有何魅力？同場推介8款防水風褸 最平只需$199/32折起入手Timberland、The North Face
年尾假期多多！大家是否都已經計劃好去哪個國家旅遊呢？在此之前給大家介紹一件旅行神物，就是來自GU的防水風褸，在不熟悉即將要去地方的氣溫與天氣狀況時，最好常備防水風褸以供不時之需。這件衣服太過熱賣，台灣日本都已經全線搶斷貨了！好消息是GU也有再次推出類似款式供大家選擇，此外Yahoo購物專員也搜羅從百元平價款到輕奢品牌精選多款人氣防水風褸供大家選擇，包括UNIQLO、lululemon、The North Face等，大家帶去旅行不僅能抵禦寒風冷雨，還能讓日常穿搭更具層次感，即看絕對不能錯過的推薦清單！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
日出康城領都下月加管理費兩成！ 業主可否反對？有何程序？
樓宇管理費與小業主息息相關，近日有將軍澳日出康城領都業主於社交媒體平台張貼屋苑加管理費的通告，顯示2026年1月1日起，管理費將大幅加價近2成至建築面積每呎2.73元，業主指管理費兩年累計加了37.1%，預計2027年還要加5%。28Hse.com ・ 3 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限17/12）
萬寧知你心！今個星期三萬寧又為你搜羅多款健與美產品出位價優惠等你可以輕鬆入手心頭好！即刻嚟萬寧掃貨： LRP HYALU B5抗皺緊緻精華 30毫升／B5抗皺緊緻面霜50毫升$275/件，買2件+ 獨家送供應商$100現金優惠券1張 L‘OREAL 昇華修護／全效美髮油洗髮露／護髮素（各款）$79/件 GNC 3倍超級魚油 240粒迷你膠囊裝$428/件 太醫殿護眼王60粒$379/件，買1件$149，買3件+ 獨家送供應商$30現金優惠券1張，買6送1，平均每件$127.7 雀巢三花柏齡健心三清高鈣較低脂奶粉 750克／高鈣活關節低脂奶粉800克$90/件 瑞士蓮 軟心朱古力200克（各款）$68/件YAHOO著數 ・ 4 小時前
泰國猛攻柬埔寨兩大原因曝光 對中國又有何影響？
泰國與柬埔寨邊境衝突持續激化，雙方在爭議領土柏威夏寺週邊展開軍事對抗，泰國空軍空襲已造成 39 萬平民流離失所。這場始於領土爭議的衝突，實際上揭露了兩國圍繞電詐產業的深層經濟矛盾，而中國作為區域重要利益相關方，專家認為中國將面臨雙重影響。鉅亨網 ・ 1 天前
Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 7 小時前
79歲Cher與39歲男友結婚！傳奇女星在80歲大壽的年份下嫁，愛得高調的愛情觀：不在乎外間看法，我們玩得很開心
現年 79 歲美國傳奇女星 Cher 與 39 歲男友結婚，小 40 的戀情愛得相當甜蜜！Cher 曾經歷過兩段婚姻，2022 年認愛 Alexander Edwards 後愛得高調，曾分手後再復合最終走上婚姻殿堂！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
鄭健樂Rocky發長文澄清同崔碧珈關係 私下改FB感情狀況表白 強調未有親密行為
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，早前喺社交網站高調認愛，宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
北海道暴雪新千歲機場癱瘓！ JR特急全停駛的雪崩危機！
新千歲作為北海道空門戶，這波寒氣一來，滑道積雪加上風大，飛機根本飛不穩。14日當天，欠航數字從早上的幾十班，下午直衝120班左右，包括不少往返東京羽田的熱門航線。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
澳洲韓裔跆拳道教練涉殺學員一家三口 被判囚終身
澳洲悉尼一名韓裔的跆拳道教練，在去年2月謀殺他的一名學生以及其家長，被悉尼法院判處終身監禁以及不能保釋。 被告的51歲教練柳光京（Kwang Kyung Yoo，音譯）他被指在去年的2月，殺害其當時在他位於悉尼西面的拳館內，勒死同樣來自南韓的7歲學員以及學員41歲的母親。之後柳取走母親的蘋果手錶以及駕駛她的寶馬房am730 ・ 20 小時前
高市早苗：美國以外對象不太可能符合存亡危機事態條件
日本《共同社》報道，日本首相高市早苗再回應有關可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」爭議，指美國以外的對象，符合「與我國有密切關係的他國」條件，可能性相當有限。至於是否包括台灣，她僅稱將根據個別具體情況作出判斷。高市早苗出席參院預算委員會會議時指，為了避免自衛隊與中國解放軍發生意外或衝突，應該更好發揮雙方「海空聯絡機制」作用，希望與中方確保機制繼續穩定運作。在會議上有議員要求高市早苗撤回「台灣有事可能構成存亡危機事態」的言論。高市早苗重申，將根據實際發生情況綜合判斷，強調政府立場一貫。高市早苗11月初在眾議院接受議員質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能會構成安全保障法制中有關日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。有關言論令中日關係惡化。 (ST)#高市早苗 (ST)infocast ・ 6 小時前
日籍東京迪士尼維修員 涉在香港迪士尼偷拍 獲准保釋離港
被告獲裁判官批准保釋，惟禁止離港。他周三（17 日）向高等法院申請更改保釋條件。高院法官胡雅文將保釋金由 2 萬元上調至 10 萬元，並撤銷其他原有保釋條件。官亦要求被告在每次聆訊前 7 天，向警方提供來港機票、在港行程、住址等資料。法庭線 ・ 2 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限17/12）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有公仔炒麵王$6/件、百事可樂 (330毫升) $3/罐、灣仔碼頭湯圓 (350克) $15/2件，另外周三大特賣仲有全線床上用品95折！仲唔快啲叫埋親朋好友，星期三一齊到AEON掃平靚正貨品！如果想舒舒服服唔洗排隊唔洗同人逼，仲可以喺屋企用手機買周三新鮮日精選優惠貨品。到店自取服務，用券可即減高達$120！推廣期間AEON自家品牌TOPVALU/ Home Coordy商品日日照價8折！立即上AEON Mobile網購享盡「年终賞」優惠啦！網購送貨網購優惠券，折實滿$699即用$120網購優惠券，早上11點前落單即日送！YAHOO著數 ・ 5 小時前
Labubu熱度退潮？泡泡瑪特2,000億市值蒸發，前LVMH高層吳越空降救亡
潮玩巨頭泡泡瑪特迎來關鍵時刻？曾靠 Labubu 風靡潮玩圈的泡泡瑪特POPMART，近期陷入雙重困境 ，不單核心 IP 熱度逐漸退潮，市值更遭遇大幅縮水。這位「潮玩一哥」緊急變招，邀請 LVMH 大中華區前總裁吳越擔任非執行董事，這場跨界救亡能否逆轉局勢？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
黎智英案｜政府高官據報被要求撰文支持裁決 紀律部隊紛表態 消防處帖文引近萬人迴響｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，昨日（15日）被裁定兩項串謀勾結外國勢力、一項串謀發布煽動刊物罪成。裁決後，多個政策局、部門首長及紀律部隊紛紛撰文表態，支持法庭將黎智英定罪，措辭強硬。政務司司長陳國基形容黎智英「多行不義罪有應得」，政務司副司長卓永興稱黎「罪惡滔天、罪無可赦」。政制及內地事務局局長曾國衞表示，將禍首定罪「大快人心」，「公義或許會遲到，但從不缺席」。《明報》引述消息稱，官員被要求講述自己的看法和感受。此外，消防處發文稱「尊重並支持法庭依法判決，堅定保障市民生命財產安全」，引來不少網民關注。Yahoo新聞 ・ 1 天前