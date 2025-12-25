觀塘電動的士剷行人路 衝入校園釀1傷

【on.cc東網專訊】觀塘發生交通意外。今晨(25日)10時33分，一輛載客電動的士駛至雲漢里對開時失事，剷上行人路，掃毀約1.5米欄杆後，衝入上址一間學校的後門，撞毀閘門、木門及內牆，的士擱於校舍的梯級上。的士車頭嚴重損毀，安全氣袋彈出。的士61歲女司機及乘客自行離開車廂，其中女司機頸腰及胸口痛，由救護車送院治理。

據了解，校舍閘門正在進行維修工程，校舍被撞內牆的瓦礫散滿一地。警員正調查意外原因，其後吊臂車到場將涉事的士吊起拖走。

