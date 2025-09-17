觀塘美食｜叁拾士多觀塘店搬遷重開 聯乘本地醬料老字號 全新形象「綿香研究所」登場

開業8年，憑魚肉燒賣及芫荽醬油等自家食品爆紅的叁拾士多，其位於成業工業大廈的觀塘總店，今年5月因飽受歲月洗禮無奈停業，店主當時亦透露將於區內覓舖搬遷。事隔數月，店主近日就於社交媒體宣布，觀塘店已經正式試業中，並聯乘本地醬料老字號「綿香」，以全新形象「叁拾士多 by 綿香研究所 」登場， 繼續堅持香港製造。

新店位於觀塘工業中心。

與綿香合作推出全新產品

叁拾士多與綿香已合作多年，曾先後研發多款特色醬料，包括大熱的「夠抽」、沙嗲醬 「濃神」、麻辣醬「麻X煩」等。今次新店開業更帶來全新產品「夠抽Z - 香蔥甜醬油」，用以往叁拾士多與綿香合作推出的「夠抽」為基礎，加入清爽的香蔥，適用於拌麵、蒸魚、涼拌等菜式。

新店全新產品「夠抽Z - 香蔥甜醬油」。

觀塘店正式開業日為9月27日

新店更設有「燒賣王國」專區，除了自家品牌燒賣還引入多個本地品牌的燒賣包括「金龍」與「富士山」，購買任何一款燒賣更會附送「夠抽」與「綿香辣椒油」試食裝，配搭燒賣吃更滋味。觀塘店正式開業日為9月27日，現正推出兩項開張優惠，包括舊客帶同「叁拾士多保溫袋」到新店購物可免費升級為會員，及七至九月生日的會員9月份購物可享88折優惠。

「燒賣王國」專區引入多個本地品牌的燒賣包括「金龍」與「富士山」。

新店發售多款綿香醬料。

叁拾士多 by 綿香研究所

地址：觀塘工業中心三期四樓M室（地圖按此）

圖片來源：IG@30storehk

文：Amy

