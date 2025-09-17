施政報告懶人包｜租者置其屋冇影 居屋綠表比例增至 5 成
觀塘美食｜叁拾士多觀塘店搬遷重開 聯乘本地醬料老字號 全新形象「綿香研究所」登場
今年5月停業的叁拾士多觀塘店最近於同區重開，更推出全新產品及設有「燒賣王國」專區，即睇內文：
開業8年，憑魚肉燒賣及芫荽醬油等自家食品爆紅的叁拾士多，其位於成業工業大廈的觀塘總店，今年5月因飽受歲月洗禮無奈停業，店主當時亦透露將於區內覓舖搬遷。事隔數月，店主近日就於社交媒體宣布，觀塘店已經正式試業中，並聯乘本地醬料老字號「綿香」，以全新形象「叁拾士多 by 綿香研究所 」登場， 繼續堅持香港製造。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
與綿香合作推出全新產品
叁拾士多與綿香已合作多年，曾先後研發多款特色醬料，包括大熱的「夠抽」、沙嗲醬 「濃神」、麻辣醬「麻X煩」等。今次新店開業更帶來全新產品「夠抽Z - 香蔥甜醬油」，用以往叁拾士多與綿香合作推出的「夠抽」為基礎，加入清爽的香蔥，適用於拌麵、蒸魚、涼拌等菜式。
觀塘店正式開業日為9月27日
新店更設有「燒賣王國」專區，除了自家品牌燒賣還引入多個本地品牌的燒賣包括「金龍」與「富士山」，購買任何一款燒賣更會附送「夠抽」與「綿香辣椒油」試食裝，配搭燒賣吃更滋味。觀塘店正式開業日為9月27日，現正推出兩項開張優惠，包括舊客帶同「叁拾士多保溫袋」到新店購物可免費升級為會員，及七至九月生日的會員9月份購物可享88折優惠。
叁拾士多 by 綿香研究所
地址：觀塘工業中心三期四樓M室（地圖按此）
圖片來源：IG@30storehk
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多觀塘美食推介
觀塘美食｜親民價濃蝦頭番茄湯拉麵店「鮮活之味」$58慢煮雞胸拉麵/$62日式叉燒拉麵
觀塘美食︱心機小店 鴨架熬成鴨白湯烏冬 + 廣島蠔濃湯沾烏冬
觀塘美食︱駱駝漆大廈老雞湯底米線！石鍋上枱 最平$60食到椰子雞米線
觀塘美食︱震撼視覺！廠廈cafe 100%全黑竹炭班戟+瀑布伯爵茶班戟
觀塘美食︱蛋糕網店變身文青café！推介24小時冧酒提子乾芝士蛋糕
觀塘美食│廠廈打卡餃子店！金黃西式南瓜湯+粉紅紅菜頭湯配餃子
觀塘美食｜台灣人主理隱世台式餐廳「哈豆」超地道！ 黑冰河畔溫泉＋限定台式All Day Breakfast＋豐盛牛肉麵
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
思樂冰喺香港沒落原因惹熱議 網友細數原因比呢啲原因玩死？
最近有網民於網上討論區發帖，查問思樂冰於香港沒落的原因，樓主回憶兒時打完波一定去買，拿個空杯自己去按部汽水機好開心，懷念當年那份簡單快樂。帖文一出，立即引起網友熱論，有人指衛生跟保養麻煩是致命傷，有人認為競爭激烈也是主因，直言思樂冰已成過氣飲品，食客轉而追捧手搖飲品！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 8 小時前
Hermès出塔羅牌？把奢華工藝變成占卜語言，不只是一副塔羅牌更是一件藝術品
一向以頂級工藝與奢華手袋聞名的 Hermès，竟然也將觸角伸向了神秘的塔羅牌世界！品牌最新推出的 H Tissage 塔羅牌組一出場就話題十足，全套 78 張、法國製造、銀色滾邊，手感同視覺都好有儀式感，絕對不是普通「占卜小道具」 這般簡單。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
臥底旅行團5.0｜浦項釜山7日團行程合集！阿正背囊大公開、妹姐天空步道發軟蹄 海雲台電影大道無全智賢手印因為唔夠錢？
HOY TV皇牌旅遊節目《臥底旅行團5.0》由李尚正（阿正）和盧頌恩（妹頭）做主持，2人喬裝旅客參加平價或聲稱抵玩的旅行團。上星期日9月14日播出第8集，二人參加了永安旅遊7日6夜韓國浦項與釜山周遊之旅，此團賣點為凌晨機往返，玩足6日，團費每位$2,899，另加機場稅$960連6天小費$840，共計每人只需$4,699，除了三餐需自費，無其他附加項目，性價比高，非常吸引！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
【7-11】港式燒賣魚蛋$11/10粒 (只限18/09）
7仔食檔再推快閃優惠，今日下午2點後，燒賣魚蛋一律只需$11！燒賣可以配「蒜香豉油」同「蔥香豉油」 ，魚蛋可以配「咖喱汁」同「沙爹汁」，而且一份只需加$3仲可以換購維他檸檬茶/菊花茶/芒果汁/黑加侖子汁/氣泡茶310-330毫升！YAHOO著數 ・ 4 小時前
盆菜2025｜免費送貨！鼎爺廚房中秋手工盆菜早鳥優惠 人均低至$166享秘汁靚鮑魚＋特級爽口海參＋鮑汁燴花膠
中秋即將來臨，鼎爺廚房推出精心製作的手工盆菜，市區可享免費送貨，每日新鮮即製，加熱即食，方便得來又隆重兼美味！鼎爺廚房有兩款豪華盆菜選擇，包括中秋手工盆菜8人份或12人份，人均低至$166；以及極上鮑參鼎級盆菜10人份，人均低至$219！食材頂級，涵蓋鮑魚、海參、花膠等珍饈，超有誠意，完美適合親朋好友團聚時一同品嚐！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【7-11】D197貓山王榴槤新地 限時$10 (17/09起）
7-11 D197貓山王榴槤新地以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，而家限時優惠價$10就食到一杯！YAHOO著數 ・ 1 天前
DJI Mini 5 Pro 升級不加價： 1” 大底 CMOS + 雷射雷達避障
DJI 消費級航拍機把多項高階技術下放給大眾都能享用，最新推出的 DJI Mini 5 Pro 是系列中首次升級到 1” CMOS，而且更把高階 Mavic 系列和 Air 系列的夜景級全向主動避障帶到低放飛門檻的 Mini 機種，提升影像品質和飛行安全等級。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
【一文看懂Rejuran水光針】麗珠蘭行貨登陸香港！真假貨大拆解 + 2025最新無痛療程攻略
羨慕韓國女星的無瑕水光肌，但勤力護膚都無效？醫美療程早已是韓國女生的日常保養，其中最受追捧的就是被稱為「水光界愛馬仕」的麗珠蘭 （Rejuran），主打修復皮膚細胞，促進膠原蛋白增生，能撫平細紋、收細毛孔、提亮膚色，令肌膚回復年輕健康。隨着需求上升，坊間出現大量水貨與假貨，到底真假貨如何分辨？還有2025最新無痛技術？這篇文章讓你一次看懂。Yahoo Style HK ・ 1 天前
天文台：一號戒備信號會在今日維持
天文台發出一號戒備信號。位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港東南偏東約570公里，預料以時速約18公里向西北移動，大致移向廣東東部沿岸。天文台指，該熱帶氣旋過去數小時穩定向西北移動，橫過南海東北部。該熱帶氣旋環流較為細小，並會在今日(18日)大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。 天文台又表示，按現時預測，該熱帶氣旋今明兩日逐漸增強及靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋強度、其強風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需在明日(19日)改發更高熱帶氣旋警告信號。 天文台預測本港今日天氣仍然酷熱，明日稍後驟雨增多，風勢逐漸增強，週末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。(fc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
澳門氣象局:今晚至明日初時考慮發出一號風球
位於菲律賓以東的低壓區已增強為熱帶低氣壓,澳門氣象局預測這個熱帶氣旋今晚至明日初時進入澳門800公里範圍,屆時會考慮發出一號風球。氣象局預料,該熱帶氣旋將逐漸增強,大致移向廣東東部沿海，由於移動路徑及強度仍然存在較大不確定性,會密切監測它的發展及移動方向。 (BC)#澳門 #颱風infocast ・ 1 天前
公安部：近年跨國合作執法 6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案
全球公共安全合作論壇在江蘇省連雲港市舉行。公安部表示，中方攜手各方打擊跨國電信網絡詐騙犯罪取得積極進展，特別是近年來，中方先後與西班牙、阿聯酋、緬甸、印尼、菲律賓、老撾、泰國、柬埔寨等國，開展執法安全合作，共有6.8萬名境外涉詐犯罪嫌疑人成功歸案。公安部指，當前刑事犯罪結構發生重大變化，傳統犯罪加快向網上蔓延變異，以電信網絡詐騙為代表的新型犯罪，已成為世界公害和全球性打擊治理難題，倡議相關國家和地區共同建立國際反詐聯盟，推動各方和國際社會携手應對電信網絡詐騙犯罪治理問題。 (ST)#公安部 #電騙 (ST)infocast ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期熱選（18/09-22/09）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，桃哈多Poteko脆薯圈/Nagewa薯圈 $13.9/2件、759阿信屋刀削麵 $25.8/件、Gastone Lago威化卷系列 $26.9/2件、Asahi Dry Zero無酒精啤酒 $21.9/2件！YAHOO著數 ・ 5 小時前
OpenAI首揭ChatGPT使用習慣 與想像中不太一樣？
美國國家經濟研究局（NBER）發布一篇由 OpenAI 提交的工作論文，這份使用 150 萬次對話、迄今為止最大規模數據的分析報告，展現這三年來人類如何使用 ChatGPT。 這份由 OpenAI 首席經濟學家艾倫 · 夏特吉（Aaron Chatterji）與哈佛大學經濟學家鉅亨網 ・ 2 天前
竟然可以1：1看自己腦袋，日本醫師專業製作超逼真模型，完美還原自身大腦。
大家有沒有聽過「腦袋皺摺越多，代表越有在思考，也等於較聰明」，如果人腦真的可以以這作為聰不聰明的基準，你會好奇你的腦袋長什麼樣子嗎？皺摺多嗎？今天介紹一個日本腦神經外科醫師，他利用核磁共振與3D列印，竟然1:1還原自己的腦袋，網友直呼太酷了，還誇獎這腦一看就很聰明～Japhub日本集合 ・ 1 天前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
周家怡海兒「執車匙」晒S形身材 好腰功震驚眾人
【on.cc東網專訊】藝人周家怡、海兒以及李靖筠近日於網上節目《恨駕女團》中，齊齊以「執車匙」，來挑戰徐子珊在無綫劇《My盛Lady》以S形姿勢執筆的經典一幕，整個過程十分爆笑，周家怡做動作時，雖然有些棘，但最終都成功完成，李靖筠則「硬晒軚」十足十機械人咁去執，東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
【松本清】北角匯店開幕 會員9折、買滿$300送$30優惠券
松本清於9月18日進駐北角匯，開設第15間分店，提供一應俱全的藥妝、護膚、健康食品及生活雜貨，更帶來一系列至抵開幕優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
消委會甜味飲品｜無糖/低糖/健怡甜味飲品越飲越肥？每日一杯有機會增加中風風險
無糖、低糖或健怡飲品一向給人印象較為健康，但消委會527期報告指出這些飲品有機會用了熱量較低的甜味劑去替取糖分，即代糖的一種，並非一定去除糖分。吸收得越多甜味劑，分分鐘增加嚐甜的慾望，無形中增加肥胖可能性。消委會曾經檢測了市面上51款不同種類的飲品，對當中的糖分和甜味劑含量進行了分析，發現不少飲品除了含有很高的糖分外，更加入了甜味劑，值得關注。Yahoo Food ・ 1 天前