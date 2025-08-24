觀塘美食2025〡20間觀塘午餐Lunch推介！招牌泰火無骨雞飯/台灣牛肉麵/鐵板拌飯/世一豉油雞

觀塘午餐2025〡20間觀塘Lunch推介！招牌泰火無骨雞飯/台灣牛肉麵/鐵板拌飯/世一豉油雞

觀塘午餐食乜好？觀塘美食多，而作為東九龍最重要的工商區之一，辦工室、寫字樓愈來愈多，也催生不少新食店，工廈美食很多更是臥虎藏龍，不論是打工仔午餐食晏，還是專程來掃區搵食也好，觀塘也有不少好選擇，現在Yahoo Food就為你整合20間必試觀塘午餐好店推介！

觀塘午餐2025推介1.Thai Fire：隱世泰菜名店歎招牌泰火無骨雞飯

網評為觀塘最高質泰菜館之一，一道視覺效果滿分的彩虹椰汁糕更是必點打卡名物！這裡的午市套餐選擇多，推介必食鎮店招牌菜泰火無骨雞飯，標榜無添加，健康之選;另外也有泰火無骨豬手飯、泰火叻沙等等選擇，跟餐可加錢配特飲，泰式奶茶、珍多冰，到斑蘭椰奶、泰綠斑蘭都有，款款極具東南亞風味，款款都想一試吧？

彩虹椰汁糕賣相夠靚，極IGabe!

泰式炒粉麵系列，麵身條條分明，深受食客歡迎。

Thai Fire

地址：觀塘開源道71號王子大廈9樓A號舖（地圖）

營業時間：11:30am-3pm;6pm-10pm

觀塘午餐2025推介2.日月堂 ：台灣牛肉麵配冬瓜茶

日月堂賣的是台灣美食，午市套餐就有台灣菜必食的清燉牛肉麵、紅燒牛肉麵、鹽酥雞滷肉飯，以及炸排骨滷肉飯等，加$5更不可以轉新竹米粉，再配一杯台式飲品，例如蜂蜜綠茶、冬瓜茶，或桂圓茶都可以，套餐平均$70至$80，簡簡單單、輕輕鬆鬆歎個lunch。

各款台灣牛肉麵真材實料，湯頭濃香細緻。

日月堂

地址：觀塘興業街14號永興工業大廈4樓C2室（地圖）

營業時間：星期一至日12nn-9pm

觀塘午餐2025推介3.鰹烏冬：自家製新鮮手打烏冬

以真正的手打烏冬作招徠，創辦人曾親自到讚岐烏冬發源地香川縣實地考察，試盡大小烏冬老店，再留在當地學習烏冬製作，然後將這種地道風味帶回香港，將真正新鮮手打烏冬帶到觀塘！這裏有多款自家製麵選擇，麵身黃色的柚子烏冬，也有綠色的抹茶烏冬等，也可以選擇熱食的湯烏冬，如自家製的魚湯豆乳、鏗魚湯、月見烏冬、或拌蛋烏冬；也有冷吃的竹簾烏冬、醬油烏冬，赫然發現原來烏冬也有這麼多食法！

真正的新鮮手打烏冬，口感煙韌彈牙。

不定期以時令食材推出限時口味，有驚喜！

鰹烏冬

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座11樓O室（地圖）

電話：5226 2241

觀塘午餐2025推介4.Bubble Tree：招牌鐵板拌飯

主打精緻的西餐，除了意粉及漢堡包之外，最受歡迎的應該就是鐵板拌飯系列，招牌日本飛彈牛漢堡滑蛋蓋鐵板拌飯也只不過是$89 ，而且包括餐湯及飲品，餐廳更免收加一，真正做到明碼實價，性價比超高；跟餐再加多一個甜品也只不過是$32起，就有雪糕窩夫、紐約芝士蛋糕配雪糕、肉桂蘋果烤批配雪糕等選擇，豐富又滿足！

漢堡及鐵板系列最受愛戴，最適合一種食肉獸。

Bubble Tree

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈2樓27室（地圖）

電話：23318768

營業時間：星期一至五11am-9pm，星期六11am-6pm，星期日11am-4pm

觀塘午餐2025推介5.牛霸王：Omakase大廚製每日限定手工漢堡扒

牛霸王大廚曾任Omakase廚師發辦，對美食要求甚高，店內主打手打漢堡扒，必點招牌日本蘭王蛋漢堡丼飯，每塊都人手搓製而成，可以選手打和牛或芝士安格斯漢堡，兩款都入口鬆化肉味香濃，而且漢堡扒醬汁還可以3選1，包括漢堡汁、白味噌汁跟日式咖喱汁，配菜則3選1，日式泡菜、和風漬物或芥辣酸瓜，丼飯每日限量供應，而且不設外賣，想吃就要靠努力和緣份了。

手工漢堡可以選和牛，也可以選安格斯牛肉。

漢堡配蘭王蛋製成沙律也很不錯。

牛霸王

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈1樓26號舖（地圖）

電話：6333 4238

營業時間：12nn-9:30pm

觀塘午餐2025推介6.雞駅花膠雞米線專門店：觀塘人氣雞湯米線 每日新鮮熬湯

米線是不少打工仔的速食之選，但快食不代表hea食！這裡的湯底重本以鮮雞熬成，湯頭足料濃郁，啖啖清甜，再配搭不同食材組合變出藥膳黃酒花膠雞米線、椰子雞米線、姬松茸竹笙花膠雞米線等，碗碗熱辣辣，價錢大概$60至$78不等，性價比超高！最近更有期間限定麻藥拌麵，也有麻藥蛋小吃，藥膳風味加點辛辣，瞬間暖入心！

雞湯用料十足，湯底香醇鮮甜！

雞駅花膠雞米線專門店

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈3座1樓I室(地圖)

電話：9849 3567

營業時間：星期一至六 11:30am-09pm

觀塘午餐2025推介7. 秋意：觀塘世一豉油雞！必食去骨豉油雞

2023年登上OPENRICE「香港四大豉油雞」寶座，以貼地價錢，高質烹調，贏得一眾觀塘友之寵愛！這裡的招牌「秋意去骨豉油雞」以本地豉油及台灣醬油調製，再配以十多款香料熬製成汁，經過浸煮的走地雞，雞皮軟腍且帶有濃郁的香料香氣，肉質嫩滑可口，如此用心，也只不過是$64！值得一題，這裏也有招牌去骨口水雞、瑤柱去骨貴妃雞等選擇，更可追加蟲草花烏雞燉花膠湯或酒釀糖心蛋，自配套餐更豐富！

必試招牌豉油雞，啖啖肉嫩滑香口。

秋意

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈6樓29室（地圖）

電話：5602 1645

營業時間：星期一至五 11:30am-3pm、4pm-8pm、星期六 11:30am-3pm

觀塘午餐2025推介8.哈豆：台灣人主理地道台灣麵+台式刨冰

由台灣人主理的哈豆除了成功在觀塘站得住腳，更成功在觀塘工廈開設有2間分店！餐廳除了供應多款以往到台灣必食的掃街小食、飲品，以及餐廳的創新菜式等，午市套餐款式多多，包括高雄旗魚鬆肉燥飯，萬巒豬腳肉燥飯等；要數最受歡迎的當然是手工牛肉麵系列，有牛肉湯底的蝦小紅燒牛肉湯麵及三味水餃湯麵，也有蕃茄湯底的蝦小蕃茄牛肉湯麵，每碗大概70至$78，這裏也有乾拌麵、家傳肉燥飯等等；不過最驚喜的是在這裡找到各式傳統台式刨冰，用上燒仙草、花生牛奶，或黑松露薯片等食材，配搭出多款不同組合的刨冰！

又鹹食到甜食，再加一杯水果茶，百分百台灣風味。

哈豆（成業工業大廈店）

地址：觀塘成業街19號成業工 no業大廈2樓29室（地圖）

電話：3904 2477

營業時間：星期一至日 11:30am-09:30pm

哈豆（富利工業大廈）

地址：觀塘駿業里6號富利工業大廈3樓A室（地圖）

電話：3575 9455

營業時間：星期一至日 11:30am-09:30pm

觀塘午餐2025推介9.龍鳳號：台式經典 養生花雕麻油雞/麻辣鴨血鍋配粉絲

龍鳳號老闆娘Garine曾跟從前台灣上司一家學菜，讓煮出來的菜式都有濃濃的台灣地道家鄉味！這裏的午市套餐選擇繁多，除了招牌龍鳳紅燒牛肉麵之外，也有養生花雕麻油雞配珍珠米或手工麵線，愛辣的可以試試麻辣鴨血鍋配粉絲，全部都是台灣家常美食，而且每個套餐均附送例菜一碟，也可以加錢配搭台式飲品，例如珍珠奶茶、香芋奶茶、黑糖冬瓜茶等，價錢由$58至$92，也算抵食。

麻辣鴨血加入了不少香料炮製，味道層次豐富。

龍鳳號

地址：觀塘駿業街56號中海日升中心2樓2B號舖（地圖）

電話：2350 0608

營業時間：星期一至日 11am-10pm

觀塘午餐2025推介10.雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫：平價羊肉米線！低至$55碗

這裡主打雲南正宗黑羊湯米線，老闆娘是雲南苗族人，從前家人在雲南亦是開黑羊米線店。黑山羊分帶皮或淨瘦，湯底帶有微微藥材香，羊肉香而不膻，除了可選清湯，亦可轉做酸辣，在原味湯底加入雲南大理彌渡縣酸醃菜，風味十足，米線吃起來暖胃舒服。一碗羊肉大碗清湯米線$65，細碗也只不過是$55，價錢十分親民。

湯頭入味不失清甜，羊肉份量十足。

雲南啊老表黑山羊湯鍋米綫

地址：觀塘鴻圖道90號1樓（地圖）

電話：3482 3328

營業時間：11am-9pm

觀塘午餐2025推介11.小木屋之自悠廚房：每日只開3小時 只接受WhatsApp訂座

夫妻檔主理的小木屋之自悠廚房，每日只開3小時，剛好滿足觀塘職人午餐需要！餐牌集中8款菜式，包括買來肉骨茶、花膠雞髀湯、花膠鮑魚滑雞湯、花雕醉雞，以及麻辣線索海鮮雲吞雞湯等，全部都可以配飯，全部都十分足料了；不過最有驚喜的是每日的「估你唔到木屋仔暗黑料理」，神神秘秘的，沒有人知當日吃什麼，只管相信老闆的手勢就是了！

用心熬製的雞湯清甜鮮香，有家的味道。

小木屋之自悠廚房

地址：觀塘駿業街熟食中心1樓43號舖（地圖）

電話：9069 8254

營業時間：12pm-3pm

觀塘午餐2025推介12.古今二：必食！自創沙律自創卷物

想下午吃日菜，又想得輕盈，不妨考慮古今二，因為在這裏，除了有牛肉壽喜燒定食套餐、一人餐、刺身飯等，其自創沙律也甚受歡迎，除了日式麻醬豆腐沙律、蟹柳沙律外，必試龍捲風沙律，用上蔬菜、海藻、蟹柳製成，清新中帶咸香，再加上脆片，口感更有層次！然後必吃的是一系列創作卷物，必選「超級龍捲風」，它用上了鰻魚、海路、芝士、青瓜及脆片卷製成，至於「綠野仙蹤」則用上了八爪魚、蘋果、蟹柳、牛油果及飛魚子，配搭有創意！

自創沙律系列很受歡迎，配搭多變，而且用料新鮮。

創意卷物色彩配搭有新意，賣相也精緻。

古今二

地址：觀塘觀塘道436-446號觀塘工業中心4期1樓B室（地圖）

電話；3188 8015

觀塘午餐2025推介13.新匯聚餐廳小廚：牛下大招牌檔風味！必食話梅骨

老闆清雲哥曾在牛頭角下邨開檔，每道小菜都充滿鑊氣，經濟小菜就有懷舊東坡肉、蝦子扒柚皮、豆卜蝦醬蒸爽肉、腰果馬蹄炒，藕片等，款款都是經典的大排檔風味！ 推介招牌作「話梅骨」十分花功夫，先將話梅肉起出烘乾、烘香後，再磨成粉末混入調味料中，每件脆骨都充滿話梅香。

招牌話梅骨，酸酸甜甜夠開胃。

新匯聚餐廳小廚

地址：觀塘成業街15-17號成運工業大廈1樓1室（地圖）

電話：3104 2200

營業時間：星期一至六11am-12pm；星期日 6pm-12am

觀塘午餐2025推介14.海潮食堂：超人氣工廈食堂！必試葱蛋多

海潮食堂絕對是觀塘最強人氣餐廳之一，兩個老闆分別是上海人與潮洲人，小店因而得名；這裏有$45的特色米線，包括鹹肉米線、白灼牛肉米線、柱侯牛腩米線等，可以配麻辣或冬陰功味，再配一杯熱奶茶或咖啡，午餐就是這麼簡單； 當然特色的牛腩蝦條粘米粉也不妨一試！這裏的蔥花蛋治烘底更是招牌名物，厚厚的蔥花蛋，烘到香脆的麵包，一份只需$30 ，也算抵食。

用料簡單，但製作用心，成為了觀塘人氣美食！

海潮食堂

地址：觀塘成業街19-21 號成業工業大廈地下 G6 號舖（地圖）

電話：2343 9160

營業時間：星期一至六 7am-5pm

觀塘午餐2025推介15.雍雅食堂：前雍雅山房大廚主理！家常蒸海魚及手工菜

雍雅食堂大廚是前雍雅山房的總廚，店子小小，卻熟客眾多，客人每天就如回家吃飯，標榜「午市日日新鮮天天不同」，每日多款小菜可選，每款跟時菜、例湯與白飯，且菜式均是家常風味，也有手工菜式，例如蝦膠釀節瓜、花甲粉絲蒸蛋，及荷葉蒸雞等，或是大連包魚粉絲蒸肉餅等，最好就是跟幾個同事前來，叫幾個小菜分享同吃。

家常菜有肉有菜又有飯， 夠均衡。

肉餅上加了粉絲，多了一份口感層次，而且更加入味。

雍雅食堂

地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈13樓1306室（地圖）

電話：9268 8749

營業時間：11am-2:30pm(晚市經營私房菜)

觀塘午餐2025推介16.豪隍點心工房：高質人氣點心！必食蝦餃皇

觀塘午餐想食一盅兩件，豪隍點心工房是人氣之選；點心款式繁多，蝦餃燒賣，排骨鳳爪都是基本盤，這裏也有四寶雞扎、五香金錢肚、養顏紅棗糕等美點，想不到，這裏有杞子桂花糕和芒果布甸之外，也有懷舊七彩啫喱！

繁忙工作中需要唞唞氣，飲啖茶吃吃點心也不錯！

沙律雜果鮮蝦炸雲吞絕對是手工點心，已經不多地方吃得到了。

豪隍點心工房

地址：觀塘敬業街65-67號敬運工業大廈1樓A室（地圖）

電話：2562 5668

營業時間：8am-9pm

觀塘午餐2025推介17.Baan Phadthai：快食之選！泰國米芝蓮推介金邊粉

Food Court裡的泰國菜都有驚喜！ 曼谷地道泰國菜小店Baan Phadthai由2018年起連續四年獲得泰國米芝蓮推介，最受歡迎的是金邊粉系列，包括燒大蝦金邊粉、蟹肉金邊粉、燒雞肉金邊粉，也有素菜金邊粉，每客$63起，價錢也算親民。

香口的豬頸肉，配上香口的抄金邊粉，的確夠惹味！

Baan Phadthai

地址：觀塘觀塘道418號APM L2 層內（地圖）

觀塘午餐2025推介18.六両三.台灣食堂：抵食火鍋套餐

以台灣美食為主打，包括多款鐵路便當，如滷肉飯便當、排骨便當、老雞腿便當，以及炸花軟蝦扒便當等等， 也有「台灣平民火鍋」，可選蔬菜養生鍋底、牛骨沙茶湯底，或蕃茄昆布湯底等，每客人只是$38 ，更附送時令菜盤！

各款台灣小食都可以在這裏找到，滿滿的台灣風情。

六両三.台灣食堂

地址：觀塘巧明街107號國基集團中心4樓2號舖（地圖）

電話：3620 3696

營業時間：11:30am-8:45pm

觀塘午餐2025推介19.小明珠:平價川滬菜 必食特色擔擔面

30年經驗大廚主理，曾於酒店及著名上海菜館掌廚，然後開設了小明珠，主要提供川滬菜及海鮮小炒，單是擔擔面的款式就有香菇丸，雞扒、水餃、豬頸肉等選擇；這裏也有重慶麻辣薯粉餐，麻辣魚片、豬手、牛展或羊肉都有，每碗大概$55至$62，十分抵食！

招牌擔擔麵可以有不同的配搭，慢慢逐款試絕不會食到悶！

小明珠

地址：觀塘聯安街35號地舖（地圖）

電話：3565 4788

營業時間：星期一至日11am-3:30pm； 5:30pm-1am

觀塘午餐2025推介20.木金餃子製作所：自選口味特色餃子

位於工廈內的木金餃子製作所，主打餃子，款式包括白菜豬肉、韭菜豬肉、粟米芝士、黑松露芝士豬肉、香辣榨菜及韓式泡菜豬肉等。湯底則是配以豬骨湯、蕃茄薯仔湯，或者南瓜湯，套餐最貴$58 ，最平$48 ，就有8隻餃子，價錢划算。

主打不同款式的餃子，可選擇配搭不同湯底。

木金餃子製作所

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈三座6樓E2室（地圖）

電話：6225 4451

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

