Threads友質疑觀塘食店預製菜扮即炒？ 店方拍片反駁：真係即叫即炒

近日有網民於社交平台 Threads 發帖，分享自己午市覓食時遇到的新開食店，原以為該店主打鑊氣小炒，點知望入廚房卻發現「咩鑊都冇」，懷疑全部菜式其實是預製菜翻熱，帖文隨即引起網民熱烈討論。

預製菜扮即炒？

帖文一出，大批網民即留言熱議，有人認為店家以預製菜扮即炒，直斥該做法誤導消費者，「即刻告佢商品說明條例」、「波仔應該重安全過佢」、「大勢所趨，將來要食到新鮮即炒小菜要去高級貴價食店了。」。不過亦有網民嘗試為店家「平反」，指出畫面中的設備其實並非微波爐，而是自動炒菜機，「呢隻機其實唔係叮叮，佢真係炒呀轉呀」、「佢果部係自動炒菜機黎」，但即使如此，仍有不少人對機炒小菜存疑，直言「機炒出嚟特別多油，同埋只係一部明火攪拌機，係唔會有鑊氣，最慘佢收你請人炒嘅價錢」，甚至質疑清潔問題，「呢啲炒焗盒箱，感覺好難洗，清潔問題成疑？！見到都唔想食！」。由留言可見，不少人認為，即使不是預製菜，只要欠缺鑊氣與人手即炒的過程，都難以接受。

店方拍片反駁

面對網上質疑，店家其後亦在社交平台上載影片作出回應，強調並非使用預製菜翻熱，而是透過自動炒菜機即場烹調。店方解釋，機器原理是利用高壓及精準溫度控制炒餸，並模擬廚師拋鑊動作，令食材受熱均勻，強調「真係即叫即炒」。同時亦重申食材每日新鮮包裝，「啲肉仲係生㗎」，否認出品是「叮熱」的指控。雖然如此，事件亦反映，大部分網民均認為即使技術再先進，也難以取代人手炒鑊的靈魂，自動炒菜機的即炒出品能否合乎消費者對「即炒」的定義與期待仍然成疑。

圖片來源：Threads@jonbb.jpg、IG@wokpapa.hk

