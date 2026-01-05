觀塘Cafe推介2026｜21間必去觀塘咖啡店！打卡隱世名店/坐得耐/天然蜂巢咖啡

觀塘是工商業重鎮，也是塞車熱點，彷彿每條街道都充斥着繁忙又煩躁的情緒；但在觀塘也是不少咖啡店插旗據點，彷彿是這個小區平衡氣氛的魔法。今次Yahoo Food就集合21間不同風格、路線的觀塘Cafe推介給大家，不論你是繁忙的觀塘職人，還是單純的咖啡迷，希望都讓大家在這個忙碌的商業區中嘆到一杯靚啡，在繃緊的職場生活中找到喘氣的空間！

觀塘Cafe推介2026 1.菲來咖去：菲林相機+咖啡專門店

「觀塘咖啡店名單」中其中一間隱世名店，應該就是「菲來咖去」，它正業賣的是底片和菲林相，副業賣的是咖啡，店主希望在這裡為攝影發燒友建立一個空間，坐下來好好喝一杯咖啡，讓咖啡因輕輕打開話題，讓本來不相識的人，一起分享攝影的喜樂與哀愁。這裏更不是舉辦攝影展覽及工作坊等，喜歡攝影的朋友絕對會愛上這間咖啡店。

攝影主題咖啡店演繹出光與影的重要性。

咖啡經應該是這裡第二大話題吧！

菲林相機的玩發多變，在這裏可以多多交流心得。

菲來咖去

地址：觀塘開源道55號開聯工業中心A座13樓05號舖（地圖）

電話：5377 8083

營業時間：星期一至日1pm-8pm

觀塘Cafe推介2026 2.Black Coffee：黑色型格美學 歎厚泡沫咖啡

由土瓜灣人氣餐廳HeySoNuts班底所經營的Black Coffee，室內走全黑型格風，暗暗的氛圍甚有情調，主餐牌主要由沙律、意粉、漢堡包等西式美食，甜品則有千層酥配雪糕、疏乎厘班戟及窩夫等，每款都份量十足，用料講究，絕無欺場。咖啡方面亦加入不少創意，除了基本款外，必試大受歡迎的招牌特飲厚泡沫咖啡（blackccino），面層鋪滿綿軟的泡沫，下層是涼浸浸的啡香，入口有點像生啤，也有點像冷泡茶，口感味道層次複雜，值得一試。

以黑色為主調，室內有種神秘感。

餐飲以西式style為主，連餐具貫徹黑色色調。

Black Coffee

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 2樓201號舖（地圖）

電話：2796 0083

營業時間：10am-08pm

觀塘Cafe推介2026 3.Boon：工業大廈中的隱世咖啡店

位於工業大廈中的隱世咖啡店，裝修簡約樸實無華，主餐牌有不少西日式美食，包括炙燒左口魚意大利飯、明太子醬薯條、鰹魚熟成封門柳等，主菜價位大概$100至$170，勝在性價比高；這裏的手調飲品款式多變，除了雲泡咖啡、沖繩黑糖咖啡外，也有雜莓、香蕉朱古力等口味的乳酪沙冰，cafe也不定時推出限定口味，例如開心果奶昔，幼滑入口有淡淡果仁香，的確不錯！

Boon室內簡約舒適，有種家庭式飯堂的感覺。

這裏的乳酪沙冰也很受歡迎。

明太子醬薯條

Boon

地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈2樓1號舖（地圖）

電話：6633 9495

營業時間：星期一至五8am-9pm，星期六、日及公眾假期9am-9pm。

觀塘Cafe推介2026 4.Coffee Art：歎住咖啡鋸扒

位於東廣場內的Coffee Art，門面不算大，但店面尚算寬敞，除了靚靚拉花咖啡之外，主打西式美食，搜羅來自世界各地的食材，打造特色扒餐系列，如香煎紐西蘭肉眼、香煎蒙古小羊西冷、鹿兒島黑豚豬肉眼等，另外更有滑蛋原條鰻魚飯等，款款都是啖啖肉的享受！用心的廚師更不是帶來新驚喜，推出驚喜的限定美食，例如花雕腐乳蜆肉意大利粉，味道鮮中帶鹹香，層次十分過癮！

特色扒餐系列是啖啖肉的享受。

滑蛋原條鰻魚飯份量十足。

餐廳環境簡約無華，不過也算坐得舒服。

Coffee Art

地址：觀塘成業街7號東廣場地下G46-G48號舖（地圖）

電話：54037883

營業時間：星期一至日11:30am-10pm

觀塘Cafe推介2026 5.Coffee Slave：紮根觀塘的啡奴

Coffee Slave代表啡奴，也代表了對咖啡的熱愛，賣的是精品咖啡，意式咖啡至手沖咖啡都有，冷泡系列則有氮氣咖啡、tonic coffee，以及用上冰滴咖啡製作的「why tonic coffee」，保留了精品咖啡的純粹，也加入了一點創意；在觀塘發跡的tonic coffee，最近更推出以觀塘日常為主題的咖啡掛耳包，相信大塞車的畫面最令人有感，但塞完車，也不要忘記來這歎一盤all day breakfast，喝一杯咖啡！

Coffee Slave的咖啡吧是講咖啡經的好地方吧。

咖啡掛耳包上的圖案是觀塘的塞車日常，觀塘職人一定會心微笑。

Coffee Slave

地址：觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈地下2a號舖(地圖)

電話：3619 5788

營業時間：星期一至五 08am-06pm、星期六 10am-06pm

觀塘Cafe推介2026 6.COTI:小店休閒歎天然蜂巢咖啡

店面雖小但勝在氣氛悠然，兩張小圓枱旁邊是小吧枱，好友談心或者一個人想找個靜靜的地方也是不錯的選擇。咖啡選擇除了基本款之外，一定要試鮮橙美式咖啡、薄荷朱古力咖啡等驚喜口味，但要說最驚喜的，一定是天然蜂巢咖啡， 一塊小蜂巢，為咖啡多添了一份甜香和口感，冷飲凍飲各有特色！食物方面就有煙三文魚忌廉芝士貝果、原條鰻魚滑蛋飯、全日早餐、意粉或沙律等，飽肚選擇也不少！

COTI

COTI

地址：觀塘鴻圖道90號地舖（地圖）

電話：3106 0601

營業時間：星期一至星期五8am-5pm，星期六至星期日9am-6pm

觀塘Cafe推介2026 7.Cupping Room:冠軍咖啡店

人氣冠軍咖啡店在觀塘也有分店！觀塘店主要為一眾上班族服務，於是也推出午餐及晚餐餐選擇，價位大概由$100至到$200，主菜選擇有蒜香牛油焗田螺、蜂蜜芥末脆皮豬手、白色燒雞或各款特色意粉；咖啡方面細緻地分為白咖啡及黑咖啡系列，也有滴濾系列，自家拼配咖啡豆、單品手沖咖啡，至比賽手沖咖啡都可以飲得到！除了咖啡外，這裏也有手工茶及酒精飲品供應， Happy Friday放工chill一下最啱！

蒜香牛油焗田螺

CUPPING ROOM

Cupping Room

地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期大堂高層15號舖（地圖）

電話： 6879 8018

營業時間：星期一至日9am-9pm

觀塘Cafe推介2026 8.Day one cafe：健康低碳生酮餐單

主張低碳生酮飲食的咖啡店，深受一眾愛健康又愛美的女士歡迎，餐牌上特別註明低碳菜式以及生酮菜式，包括生酮全日早餐、卡邦尼椰菜花飯、鮮蝦蕃茄忌廉椰菜花飯，也有煙三文魚忌廉蒟蒻麵等，款式選擇多變，價錢人均大概只需100至$120 ，性價比極高！

椰菜花飯代替穀物，食得更健康。

生酮全日早餐也十分豐富。

Day one cafe

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座6樓U01室(地圖）

電話：3619 5722

營業時間：星期一至日11:30am-9:30pm

觀塘Cafe推介2026 9.Four o Five Coffee & Eatery

除了意粉或燴飯等主菜之外，漢堡和三文治也十分出色，吉列魚柳意大利包就有大大塊的吉列魚柳，外脆內軟，味道清新，再配上青芥末蜜糖沙律醬，味道更有層次；這裏的招牌甜品香濃海鹽朱古力疏乎厘班戟，絕對值得一試，厚身又鬆軟，上面淋滿濃香朱古力醬，伴着兩片焦糖香蕉，甜香細緻！

香濃海鹽朱古力疏乎厘班戟

吉列魚柳意大利包

Four o Five Coffee & Eatery

地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下2號鋪(地圖）

電話：2650 0028

營業時間：星期一至五11:30am-10pm

觀塘Cafe推介2026 10.Fuel Espresso：紐西蘭過江龍見客熱點

來自紐西蘭的Fuel Espresso是連鎖咖啡店，走的是沉實專業的路線，不花巧、不做作，專心做咖啡，每杯出品都代表着對咖啡的熱愛和執着；觀塘店店面開揚，比較其他分店多了一份活力，以二人枱為主，不少商務人士喜歡在這裏見客，再喝一杯慢慢傾。

Fuel Espresso

Fuel Espresso

地址：觀塘海濱道77號海濱匯地下2號舖（地圖）

電話：從缺

營業時間：星期一至五8am-4:30pm

觀塘Cafe推介2026 11.INN - I’m Not Nothing：歐陸宮廷裝潢觀塘新貴

INN的歐陸式宮廷設計、特高樓底懸掛着的水晶燈，讓氛圍充滿浪漫感，是嘗杯啡、嘆個下午茶、打個卡的好地方！這裏賣的是意式咖啡，也有Espresso Tonic選擇，而主餐牌則包括了各款意粉、意大利飯，也有不少甜品選擇，例如法式班戟、芒果熱情果忌廉班戟卷，甚至更有火焰雪山等。

INN的咖啡也很高質，值得一試。

INN室內裝潢華麗，也帶點田園風格。

INN - I’m Not Nothing

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 2樓205號舖（地圖）

電話：29777289

營業時間：星期一至日12nn-10pm

觀塘Cafe推介2026 12. MG Cafe：華麗的咖啡Staycation

店舖裝華麗的MGCafe，位於觀塘海濱附近，天花板以銅啡色線條裝飾，加上典雅的吊燈，配合採光充足的落地玻璃，如瞬間置身外國cafe的感覺，咖啡迷可以假裝下Staycation！MGCafe提供不同主食，選擇不時轉換，例如早上有低溫慢煮雞胸肉牛油果三文治、燒德國鹹豬手烚蛋三文治，下午有花膠鵝肝醉雞芝士漢堡，統統都是用心之作！咖啡吧出品亦不馬虎，招牌咖啡Ice Cube根本就是一塊咖啡冰，倒進牛奶，等待溶化，過程十分治癒。

招牌咖啡Ice Cube

MG Cafe

地址：觀塘海濱道133號萬兆豐中心地下2號舖( 地圖)

電話：2345 1128

營業時間：星期一至日8am-6pm

觀塘Cafe推介2026 13.Narrow Alley：橫街窄巷裡的濃縮咖啡焦糖雞蛋布丁

雖然名字是橫街窄巷，但環境絕不擠迫，店面裝潢簡約，氣氛輕鬆自在。咖啡Menu包括了各款意式咖啡，也有冷泡咖啡，款式大概12款；主菜牛肝菌通粉、白酒汁鮮蜆扁意粉等款式，主菜更有鹹窩夫，包括牛油果風乾火腿窩夫或牛油果煙三文魚窩夫，也是不錯的選擇！不過說到一定要試的肯定是濃縮咖啡焦糖雞蛋布丁，香滑的雞蛋布丁，甜香蛋香平衡得很好，再淋上一shot濃縮咖啡，甘香之味更添層次！

濃縮咖啡焦糖雞蛋布丁

Narrow Alley

地址：觀塘開源道55號開灤工業中心A座5樓（地圖）

電話：9571 3469

營業時間：星期二至六上午11:30至下午四時

觀塘Cafe推介2026 14.Nutmad：以花入饌+限時美食/特飲

人氣咖啡店Nutmad擅長以花入饌，由鹹點到甜點，由意粉到布丁都是花漾的漂亮，打卡一流！不同的節日就會加入新菜單，例如10月的大閘蟹、11月的薑味磅蛋糕、12月的德國傳統黑森林蛋糕，每個月份都有驚喜；就連咖啡也不時推出特飲，例如「啡常紅豆冰」、「啡常菠蘿冰」等，將本地茶餐廳文化帶入精品咖啡店，飲得更過癮！

加入食用花擺盤，賣相優雅。

啡常紅豆冰

Nutmad

地址：​觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C室（地圖）

電話：22548268

營業時間：星期日至星期三早上11:30-6pm；星期四至星期六10am-9pm

觀塘Cafe推介2026 15.Relish Cafe：樓上洋食Cafe 戶外雅座

設有戶外區的Relish是日式洋食樓上cafe及餐廳，主張Causual地fine dining！不但有多款手沖咖啡，也有精緻的午餐跟晚餐，大廚對美食藝術的執著，統統反映在菜式設計中，推出不少限時創意料理，如「黑白大廚系列」橄欖油香蒜大蜆義大利麵及Chestnut Tiramisu 變奏版；新年更創作出日本櫻花水晶椰汁糕供訂購！

淺木色配翠綠，視覺上很舒服。

「黑白大廚系列」Chestnut Tiramisu 變奏版

「黑白大廚系列」橄欖油香蒜大蜆義大利麵

Relish Cafe

地址：觀塘鴻圖道63-65號鴻運工業大廈5樓B號舖（地圖）

電話：2638 2228

營業時間：星期一至日11am-10pm

觀塘Cafe推介2026 16.Saturn Coffee Roaster：自家製輕午餐

Saturn Coffee Roaster的餐牌精而簡，有自家烘焙的豆子配自家烘焙的蛋糕麵包等，一杯咖啡配一件蛋糕，正好慢慢感受輕食模式的美好！今個冬天Saturn Coffee Roaster更重推出冬天特飲「 ANGEE JINGER」，以香港製造的桂花薑糖做主角，配上綿密順滑的薑味奶泡，以悠長的咖啡香作結尾，溫暖甜蜜感咖啡暖入心！另外也有改良版本的自家製 CINNAMON BUN，香濃而不膩的肉桂香，淡淡餘韻悠長，作為輕午餐或下午茶也不錯。

冬天特飲「 ANGEE JINGER」

自家製 CINNAMON BUN

Saturn Coffee Roaster

地址：觀塘海濱道181號One Harbour Square地下1號舖（地圖）

電話：5540 3460

營業時間：星期一至五 08am-06pm，星期六及公眾假期 10am-06pm

觀塘Cafe推介2026 17.sensory ZERO - Turfland：18禁馬會露營風Cafe

竟然去Cafe都要滿18歲？原來是sensory ZERO與賽馬會合作，於觀塘賽馬會投注站開設Cafe，因此食客必需滿18歲才能進入。這次sensory ZERO以野餐為主題，店內放置了不少露餐用品，出餐位也以露營車包裝，另外店內還有電視播放賽事，讓食客可以邊嘆啡邊欣賞賽場。這裏的餐飲也絕不馬虎，手沖咖啡到虹吸咖啡都有，sensory ZERO的招牌名物crazy chocolate 也不缺席，觀塘店限定更有「芝士咖啡」，鹹香啡香芝士香滿滿一口，感覺有點奇妙！

位於馬會內的咖啡店，有馬仔公仔坐鎮。

Crazy Chocolate

觀塘店限定更有「芝士咖啡」

sensory ZERO - Turfland

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場1樓116號舖馬會投注站（地圖）

電話：35203598

營業時間：12nn-09:30pm

觀塘Cafe推介2026 18.The Hunt Coffee & Roastery：歐美華麗工業風

被形容為歐美華麗工業風的Cafe，水泥磚牆上的塗鴉藝術、拼色效果，加上亮麗的吊燈，打造了一份粗獷的華麗感。不過最美的不只是環境，更是美食，每一份都如藝術品般上碟，單是食物已經百分百打卡able，招牌的自家製Tiramisu、Wonder Wall，都很受歡迎，Tiramisu更被選為全港十大Tiramisu之一！

The Hunt Coffee & Roastery的招牌Tiramisu。

The Hunt Coffee & Roastery

The Hunt Coffee & Roastery

地址：觀塘鴻圖道75號KOHO地下A及B號舖（地圖）

電話：2881 5533

營業時間：星期一至日 11am-9pm

觀塘Cafe推介2026 19.Times Coffee 小時光 ：回到校園時

前身是「小時光Scoool」，今天仍然是「小時光」，同樣的書桌，同樣的氛圍，是告別了校園後重溫回憶的「小時光」，不過現在這裡叫「Times Coffee 小時光」，更新menu重新出發！煮餐牌包括不少套餐，有沙律、意粉、貝果包等不同組合；甜品選擇繁多，最受歡迎的應該是刨冰系列，有時當啤梨、抹茶紅豆、以及最打卡able的焦糖布甸草莓冰，冰爽的刨冰上面是幼滑的焦糖布甸，口感層次更豐富！

焦糖布甸草莓冰

一張張學生書桌令人想起校園的快樂。

Times Coffee 小時光

地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座1樓C1室（地圖）

Whatsapp訂座：53653963

營業時間：星期一至六11:30am-10pm

觀塘Cafe推介2026 20.Urban Cafe:貓貓陪玩咖啡店

Urban Cafe是全港最大最多貓的Cafe，除了旺角及荔枝角外，觀塘也有分店，佔地6000尺，是第二大分店，免入場費，也不需要按時收費，一邊吃一邊和貓貓玩，不亦樂乎，貓奴必去！觀塘店最近更推出$38超值午餐，一客日式咖喱吉列魚柳飯跟餐湯及飲品，的確豐富，加上貓咪陪伴，性價比超高！

$38超值午餐，連餐飲餐湯，不連貓。

Urban Cafe

地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈第一座6樓（地圖）

電話： 5307 3636

營業時間：星期一至日12nn至10pm

觀塘Cafe推介2026 21. Wabi Sabi侘寂珈琲：和室中嚐啡

踏入九周年的侘寂珈琲，仍然堅持著一份日本傳統美學，日式榻榻米上感受「和、敬、清、寂」的境界！這裡賣的不只是日式料理，除了日式丼飯之外，都是咖啡店常見的All Day Breakfast、意大利麵，甚至熱狗及窩夫等西式美食，深有西日文化融洽之感。這裏的咖啡絕不馬虎，意式咖啡、冷泡單品咖啡及手沖咖啡也有供應。

侘寂珈琲的和室設計。

侘寂珈琲

侘寂珈琲

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心4樓C室（地圖按此）

電話：2511 1929

營業時間：星期一至五 12nn-5pm

