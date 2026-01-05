跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
觀塘Cafe推介2026｜21間必去觀塘咖啡店！打卡隱世名店/坐得耐/天然蜂巢咖啡
觀塘Cafe創意跟質素絕對不比港島區差，今次Yahoo Food推介的Cafe有各種主題，包括菲林相機、露營風、日系洋食等等，內文即睇：
觀塘是工商業重鎮，也是塞車熱點，彷彿每條街道都充斥着繁忙又煩躁的情緒；但在觀塘也是不少咖啡店插旗據點，彷彿是這個小區平衡氣氛的魔法。今次Yahoo Food就集合21間不同風格、路線的觀塘Cafe推介給大家，不論你是繁忙的觀塘職人，還是單純的咖啡迷，希望都讓大家在這個忙碌的商業區中嘆到一杯靚啡，在繃緊的職場生活中找到喘氣的空間！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
觀塘Cafe推介2026 1.菲來咖去：菲林相機+咖啡專門店
「觀塘咖啡店名單」中其中一間隱世名店，應該就是「菲來咖去」，它正業賣的是底片和菲林相，副業賣的是咖啡，店主希望在這裡為攝影發燒友建立一個空間，坐下來好好喝一杯咖啡，讓咖啡因輕輕打開話題，讓本來不相識的人，一起分享攝影的喜樂與哀愁。這裏更不是舉辦攝影展覽及工作坊等，喜歡攝影的朋友絕對會愛上這間咖啡店。
菲來咖去
地址：觀塘開源道55號開聯工業中心A座13樓05號舖（地圖）
電話：5377 8083
營業時間：星期一至日1pm-8pm
觀塘Cafe推介2026 2.Black Coffee：黑色型格美學 歎厚泡沫咖啡
由土瓜灣人氣餐廳HeySoNuts班底所經營的Black Coffee，室內走全黑型格風，暗暗的氛圍甚有情調，主餐牌主要由沙律、意粉、漢堡包等西式美食，甜品則有千層酥配雪糕、疏乎厘班戟及窩夫等，每款都份量十足，用料講究，絕無欺場。咖啡方面亦加入不少創意，除了基本款外，必試大受歡迎的招牌特飲厚泡沫咖啡（blackccino），面層鋪滿綿軟的泡沫，下層是涼浸浸的啡香，入口有點像生啤，也有點像冷泡茶，口感味道層次複雜，值得一試。
Black Coffee
地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 2樓201號舖（地圖）
電話：2796 0083
營業時間：10am-08pm
觀塘Cafe推介2026 3.Boon：工業大廈中的隱世咖啡店
位於工業大廈中的隱世咖啡店，裝修簡約樸實無華，主餐牌有不少西日式美食，包括炙燒左口魚意大利飯、明太子醬薯條、鰹魚熟成封門柳等，主菜價位大概$100至$170，勝在性價比高；這裏的手調飲品款式多變，除了雲泡咖啡、沖繩黑糖咖啡外，也有雜莓、香蕉朱古力等口味的乳酪沙冰，cafe也不定時推出限定口味，例如開心果奶昔，幼滑入口有淡淡果仁香，的確不錯！
Boon
地址：觀塘巧明街106號冠力工業大廈2樓1號舖（地圖）
電話：6633 9495
營業時間：星期一至五8am-9pm，星期六、日及公眾假期9am-9pm。
觀塘Cafe推介2026 4.Coffee Art：歎住咖啡鋸扒
位於東廣場內的Coffee Art，門面不算大，但店面尚算寬敞，除了靚靚拉花咖啡之外，主打西式美食，搜羅來自世界各地的食材，打造特色扒餐系列，如香煎紐西蘭肉眼、香煎蒙古小羊西冷、鹿兒島黑豚豬肉眼等，另外更有滑蛋原條鰻魚飯等，款款都是啖啖肉的享受！用心的廚師更不是帶來新驚喜，推出驚喜的限定美食，例如花雕腐乳蜆肉意大利粉，味道鮮中帶鹹香，層次十分過癮！
Coffee Art
地址：觀塘成業街7號東廣場地下G46-G48號舖（地圖）
電話：54037883
營業時間：星期一至日11:30am-10pm
觀塘Cafe推介2026 5.Coffee Slave：紮根觀塘的啡奴
Coffee Slave代表啡奴，也代表了對咖啡的熱愛，賣的是精品咖啡，意式咖啡至手沖咖啡都有，冷泡系列則有氮氣咖啡、tonic coffee，以及用上冰滴咖啡製作的「why tonic coffee」，保留了精品咖啡的純粹，也加入了一點創意；在觀塘發跡的tonic coffee，最近更推出以觀塘日常為主題的咖啡掛耳包，相信大塞車的畫面最令人有感，但塞完車，也不要忘記來這歎一盤all day breakfast，喝一杯咖啡！
Coffee Slave
地址：觀塘鴻圖道43號鴻達工業大廈地下2a號舖(地圖)
電話：3619 5788
營業時間：星期一至五 08am-06pm、星期六 10am-06pm
觀塘Cafe推介2026 6.COTI:小店休閒歎天然蜂巢咖啡
店面雖小但勝在氣氛悠然，兩張小圓枱旁邊是小吧枱，好友談心或者一個人想找個靜靜的地方也是不錯的選擇。咖啡選擇除了基本款之外，一定要試鮮橙美式咖啡、薄荷朱古力咖啡等驚喜口味，但要說最驚喜的，一定是天然蜂巢咖啡， 一塊小蜂巢，為咖啡多添了一份甜香和口感，冷飲凍飲各有特色！食物方面就有煙三文魚忌廉芝士貝果、原條鰻魚滑蛋飯、全日早餐、意粉或沙律等，飽肚選擇也不少！
COTI
地址：觀塘鴻圖道90號地舖（地圖）
電話：3106 0601
營業時間：星期一至星期五8am-5pm，星期六至星期日9am-6pm
觀塘Cafe推介2026 7.Cupping Room:冠軍咖啡店
人氣冠軍咖啡店在觀塘也有分店！觀塘店主要為一眾上班族服務，於是也推出午餐及晚餐餐選擇，價位大概由$100至到$200，主菜選擇有蒜香牛油焗田螺、蜂蜜芥末脆皮豬手、白色燒雞或各款特色意粉；咖啡方面細緻地分為白咖啡及黑咖啡系列，也有滴濾系列，自家拼配咖啡豆、單品手沖咖啡，至比賽手沖咖啡都可以飲得到！除了咖啡外，這裏也有手工茶及酒精飲品供應， Happy Friday放工chill一下最啱！
Cupping Room
地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期大堂高層15號舖（地圖）
電話： 6879 8018
營業時間：星期一至日9am-9pm
觀塘Cafe推介2026 8.Day one cafe：健康低碳生酮餐單
主張低碳生酮飲食的咖啡店，深受一眾愛健康又愛美的女士歡迎，餐牌上特別註明低碳菜式以及生酮菜式，包括生酮全日早餐、卡邦尼椰菜花飯、鮮蝦蕃茄忌廉椰菜花飯，也有煙三文魚忌廉蒟蒻麵等，款式選擇多變，價錢人均大概只需100至$120 ，性價比極高！
Day one cafe
地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座6樓U01室(地圖）
電話：3619 5722
營業時間：星期一至日11:30am-9:30pm
觀塘Cafe推介2026 9.Four o Five Coffee & Eatery
除了意粉或燴飯等主菜之外，漢堡和三文治也十分出色，吉列魚柳意大利包就有大大塊的吉列魚柳，外脆內軟，味道清新，再配上青芥末蜜糖沙律醬，味道更有層次；這裏的招牌甜品香濃海鹽朱古力疏乎厘班戟，絕對值得一試，厚身又鬆軟，上面淋滿濃香朱古力醬，伴着兩片焦糖香蕉，甜香細緻！
Four o Five Coffee & Eatery
地址：觀塘成業街19-21號成業工業大廈地下2號鋪(地圖）
電話：2650 0028
營業時間：星期一至五11:30am-10pm
觀塘Cafe推介2026 10.Fuel Espresso：紐西蘭過江龍見客熱點
來自紐西蘭的Fuel Espresso是連鎖咖啡店，走的是沉實專業的路線，不花巧、不做作，專心做咖啡，每杯出品都代表着對咖啡的熱愛和執着；觀塘店店面開揚，比較其他分店多了一份活力，以二人枱為主，不少商務人士喜歡在這裏見客，再喝一杯慢慢傾。
Fuel Espresso
地址：觀塘海濱道77號海濱匯地下2號舖（地圖）
電話：從缺
營業時間：星期一至五8am-4:30pm
觀塘Cafe推介2026 11.INN - I’m Not Nothing：歐陸宮廷裝潢觀塘新貴
INN的歐陸式宮廷設計、特高樓底懸掛着的水晶燈，讓氛圍充滿浪漫感，是嘗杯啡、嘆個下午茶、打個卡的好地方！這裏賣的是意式咖啡，也有Espresso Tonic選擇，而主餐牌則包括了各款意粉、意大利飯，也有不少甜品選擇，例如法式班戟、芒果熱情果忌廉班戟卷，甚至更有火焰雪山等。
INN - I’m Not Nothing
地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 2樓205號舖（地圖）
電話：29777289
營業時間：星期一至日12nn-10pm
觀塘Cafe推介2026 12. MG Cafe：華麗的咖啡Staycation
店舖裝華麗的MGCafe，位於觀塘海濱附近，天花板以銅啡色線條裝飾，加上典雅的吊燈，配合採光充足的落地玻璃，如瞬間置身外國cafe的感覺，咖啡迷可以假裝下Staycation！MGCafe提供不同主食，選擇不時轉換，例如早上有低溫慢煮雞胸肉牛油果三文治、燒德國鹹豬手烚蛋三文治，下午有花膠鵝肝醉雞芝士漢堡，統統都是用心之作！咖啡吧出品亦不馬虎，招牌咖啡Ice Cube根本就是一塊咖啡冰，倒進牛奶，等待溶化，過程十分治癒。
MG Cafe
地址：觀塘海濱道133號萬兆豐中心地下2號舖( 地圖)
電話：2345 1128
營業時間：星期一至日8am-6pm
觀塘Cafe推介2026 13.Narrow Alley：橫街窄巷裡的濃縮咖啡焦糖雞蛋布丁
雖然名字是橫街窄巷，但環境絕不擠迫，店面裝潢簡約，氣氛輕鬆自在。咖啡Menu包括了各款意式咖啡，也有冷泡咖啡，款式大概12款；主菜牛肝菌通粉、白酒汁鮮蜆扁意粉等款式，主菜更有鹹窩夫，包括牛油果風乾火腿窩夫或牛油果煙三文魚窩夫，也是不錯的選擇！不過說到一定要試的肯定是濃縮咖啡焦糖雞蛋布丁，香滑的雞蛋布丁，甜香蛋香平衡得很好，再淋上一shot濃縮咖啡，甘香之味更添層次！
Narrow Alley
地址：觀塘開源道55號開灤工業中心A座5樓（地圖）
電話：9571 3469
營業時間：星期二至六上午11:30至下午四時
觀塘Cafe推介2026 14.Nutmad：以花入饌+限時美食/特飲
人氣咖啡店Nutmad擅長以花入饌，由鹹點到甜點，由意粉到布丁都是花漾的漂亮，打卡一流！不同的節日就會加入新菜單，例如10月的大閘蟹、11月的薑味磅蛋糕、12月的德國傳統黑森林蛋糕，每個月份都有驚喜；就連咖啡也不時推出特飲，例如「啡常紅豆冰」、「啡常菠蘿冰」等，將本地茶餐廳文化帶入精品咖啡店，飲得更過癮！
Nutmad
地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心9樓C室（地圖）
電話：22548268
營業時間：星期日至星期三早上11:30-6pm；星期四至星期六10am-9pm
觀塘Cafe推介2026 15.Relish Cafe：樓上洋食Cafe 戶外雅座
設有戶外區的Relish是日式洋食樓上cafe及餐廳，主張Causual地fine dining！不但有多款手沖咖啡，也有精緻的午餐跟晚餐，大廚對美食藝術的執著，統統反映在菜式設計中，推出不少限時創意料理，如「黑白大廚系列」橄欖油香蒜大蜆義大利麵及Chestnut Tiramisu 變奏版；新年更創作出日本櫻花水晶椰汁糕供訂購！
Relish Cafe
地址：觀塘鴻圖道63-65號鴻運工業大廈5樓B號舖（地圖）
電話：2638 2228
營業時間：星期一至日11am-10pm
觀塘Cafe推介2026 16.Saturn Coffee Roaster：自家製輕午餐
Saturn Coffee Roaster的餐牌精而簡，有自家烘焙的豆子配自家烘焙的蛋糕麵包等，一杯咖啡配一件蛋糕，正好慢慢感受輕食模式的美好！今個冬天Saturn Coffee Roaster更重推出冬天特飲「 ANGEE JINGER」，以香港製造的桂花薑糖做主角，配上綿密順滑的薑味奶泡，以悠長的咖啡香作結尾，溫暖甜蜜感咖啡暖入心！另外也有改良版本的自家製 CINNAMON BUN，香濃而不膩的肉桂香，淡淡餘韻悠長，作為輕午餐或下午茶也不錯。
Saturn Coffee Roaster
地址：觀塘海濱道181號One Harbour Square地下1號舖（地圖）
電話：5540 3460
營業時間：星期一至五 08am-06pm，星期六及公眾假期 10am-06pm
觀塘Cafe推介2026 17.sensory ZERO - Turfland：18禁馬會露營風Cafe
竟然去Cafe都要滿18歲？原來是sensory ZERO與賽馬會合作，於觀塘賽馬會投注站開設Cafe，因此食客必需滿18歲才能進入。這次sensory ZERO以野餐為主題，店內放置了不少露餐用品，出餐位也以露營車包裝，另外店內還有電視播放賽事，讓食客可以邊嘆啡邊欣賞賽場。這裏的餐飲也絕不馬虎，手沖咖啡到虹吸咖啡都有，sensory ZERO的招牌名物crazy chocolate 也不缺席，觀塘店限定更有「芝士咖啡」，鹹香啡香芝士香滿滿一口，感覺有點奇妙！
sensory ZERO - Turfland
地址：觀塘開源道68號觀塘廣場1樓116號舖馬會投注站（地圖）
電話：35203598
營業時間：12nn-09:30pm
觀塘Cafe推介2026 18.The Hunt Coffee & Roastery：歐美華麗工業風
被形容為歐美華麗工業風的Cafe，水泥磚牆上的塗鴉藝術、拼色效果，加上亮麗的吊燈，打造了一份粗獷的華麗感。不過最美的不只是環境，更是美食，每一份都如藝術品般上碟，單是食物已經百分百打卡able，招牌的自家製Tiramisu、Wonder Wall，都很受歡迎，Tiramisu更被選為全港十大Tiramisu之一！
The Hunt Coffee & Roastery
地址：觀塘鴻圖道75號KOHO地下A及B號舖（地圖）
電話：2881 5533
營業時間：星期一至日 11am-9pm
觀塘Cafe推介2026 19.Times Coffee 小時光 ：回到校園時
前身是「小時光Scoool」，今天仍然是「小時光」，同樣的書桌，同樣的氛圍，是告別了校園後重溫回憶的「小時光」，不過現在這裡叫「Times Coffee 小時光」，更新menu重新出發！煮餐牌包括不少套餐，有沙律、意粉、貝果包等不同組合；甜品選擇繁多，最受歡迎的應該是刨冰系列，有時當啤梨、抹茶紅豆、以及最打卡able的焦糖布甸草莓冰，冰爽的刨冰上面是幼滑的焦糖布甸，口感層次更豐富！
Times Coffee 小時光
地址：觀塘興業街16-18號美興工業大廈A座1樓C1室（地圖）
Whatsapp訂座：53653963
營業時間：星期一至六11:30am-10pm
觀塘Cafe推介2026 20.Urban Cafe:貓貓陪玩咖啡店
Urban Cafe是全港最大最多貓的Cafe，除了旺角及荔枝角外，觀塘也有分店，佔地6000尺，是第二大分店，免入場費，也不需要按時收費，一邊吃一邊和貓貓玩，不亦樂乎，貓奴必去！觀塘店最近更推出$38超值午餐，一客日式咖喱吉列魚柳飯跟餐湯及飲品，的確豐富，加上貓咪陪伴，性價比超高！
Urban Cafe
地址：觀塘開源道62號駱駝漆大廈第一座6樓（地圖）
電話： 5307 3636
營業時間：星期一至日12nn至10pm
觀塘Cafe推介2026 21. Wabi Sabi侘寂珈琲：和室中嚐啡
踏入九周年的侘寂珈琲，仍然堅持著一份日本傳統美學，日式榻榻米上感受「和、敬、清、寂」的境界！這裡賣的不只是日式料理，除了日式丼飯之外，都是咖啡店常見的All Day Breakfast、意大利麵，甚至熱狗及窩夫等西式美食，深有西日文化融洽之感。這裏的咖啡絕不馬虎，意式咖啡、冷泡單品咖啡及手沖咖啡也有供應。
侘寂珈琲
地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心4樓C室（地圖按此）
電話：2511 1929
營業時間：星期一至五 12nn-5pm
圖片來源： OPENRICE、FB、IG
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
長者自助餐優惠2026〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池
放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
廣華醫院直擊｜下午起患者幾乎坐滿急症室 傍晚次緊急和非緊急病人最長要等10小時
【Now新聞台】公立醫院急症室緊急次緊急及非緊急病人診金加至400元後，有醫院的預計輪候時間一度高達10個半小時。本台記者梁潔瀅傍晚6時許身處廣華醫院，急症室自下午起輪候人數明顯增多，幾乎坐滿整個急症室，目前情況已有所改善，約有20多個病人仍在輪候，多為喉嚨和腸胃不適患者，不過次緊急和非緊急輪候時間最長仍需10小時。 #要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
委總統突遭美特種部隊帶走 牛彈琴：給世界三大教訓
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 2 天前
林文龍郭可盈首度同台頒獎 亂爆台下藝人緋聞好尷尬 黃宗澤蔡潔齊齊耍手擰頭
尋晚《萬千星輝頒獎典禮》由林文龍同郭可盈夫婦頒發最佳女主角，佢地話係首次同台擔任頒獎嘉賓。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
要哭了！中國投資委內瑞拉至少600億美元 能源、家電、汽車隨時血本無歸
美國軍事打擊委內瑞拉以及俘獲總統馬杜羅，中國外交部分別強烈譴責、堅決反對以及深表震驚。事實上，「震驚」的確是真的，皆因資料顯示，中國於近15年間在委內瑞拉投資巨大，視委為拉美投資核心地帶，投資範疇遍布能源、家電、汽車，連防空網都裝配中國製反匿蹤雷達。委內瑞拉更是少有承認中國為推行市場經濟的國家，且尚有過百億美元貸款未以石油方式歸還中國，市場深耕多年，如今卻已掌控於美國投資者手中Yahoo財經 ・ 20 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 19 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 21 小時前
行李箱托運貼紙要撕掉嗎？桃園機場曝下場，旅客飛十幾年都不知道
出國旅遊時，行李箱託運後總會貼上各式各樣的標籤貼紙，有些旅客習慣將這些貼紙當作旅行紀念保留，有些則會立即撕除，但究竟哪種做法才正確？一名女網友因朋友提醒要撕掉行李箱上的託運貼紙，卻發現貼紙異常難撕而引食尚玩家 ・ 18 小時前
恒生瀕退市 舊員工嘆已失靈魂 周四議決私有化 前高管陳健波傷感
滙控（0005.HK）斥資千億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，本周四（8日）舉行法院會議及股東大會議決，倘獲批准，這家在港上市逾半世紀、承載很多港人集體回憶的老牌銀行將會退市。曾服務恒生逾30年的前立法會議員陳健波坦言「不捨和傷感」，冀私有化後滙豐會珍視恒生原有人才。也有多位不願具名的恒生前高管及員工慨嘆，滙豐已全面「接管」恒生領導層，品牌即使保留，核心價值及文化已被「拆骨」，「失去靈魂」。信報財經新聞 ・ 1 天前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
萬千星輝頒獎典禮2025 完整名單丨曾志偉拎萬千光輝榮譽傳奇 台上宣布退任總經理職位：我覺得自己有啲江郎才盡
TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2025》 於今日（4日）晚上8時舉行，並頒發各大獎項，包括最佳男主角、最佳女主角Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
下任魔帥 馬利斯卡變大熱
【Now Sports】曼聯決定炒掉領隊阿摩廉後，亦要開始重新找新主帥人選，英國《太陽報》列出了7名有機會成為下任魔帥候選人，其中博彩公司更列前任車路士領隊馬利斯卡，為大熱接任人選。馬利斯卡（Enzo Maresca）元旦日才與車路士分道揚鑣，如今曼聯又炒阿摩廉，使這位意大利教頭有機會成為下任紅魔鬼主帥，而英國博彩公司已將馬利斯卡列為上任大熱人選。《太陽報》指出，目前尚有多位魔帥候選人有條件上任，包括巴塞隆拿前教練沙維、英格蘭前領隊修夫基，而現出任球會領隊的包括有加士拿、伊拉奧拿、普捷天奴、艾馬利以及艾迪賀維，當然出任看守領隊的費查，亦有機會坐正。阿摩廉總共執教曼聯63場比賽，只取得25勝，今季英格蘭超級聯賽則8勝7和5負，攻入34球，失30球，排在第6位。曼聯除了周中英超要訪般尼外，下周日英格蘭足總盃第3圈迎戰白禮頓。now.com 體育 ・ 11 小時前
「FV」牌中港車疑違規裝紅色警示燈 運輸署：已轉介執法部門跟進
近日社交平台流傳一段片段，一輛掛有「FV」車牌開頭的中港私家車，行駛期間在車頂上加裝一盞紅色警示燈，而警示燈在行駛期間不斷閃爍。根據該車輛的車牌，相信是來自深圳的入境車輛。運輸署回覆時稱，涉事車輛為持有粵港常規配額的內地私家車，署方已將個案轉介予執法部門跟進，亦已要求許可證持有人安排驗車。am730 ・ 1 天前
不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭
日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名食尚玩家 ・ 20 小時前
70歲狀態卻像30+！呂良偉為何被封「亞洲最強不老男神」？每天深蹲練腿成關鍵！
事實上，呂良偉能把狀態維持到這個程度，70歲依舊維持俐落體態、動作穩定，他的抗老方式其實一點都不玄，關鍵就在這三件事。第一個抗老關鍵：深蹲＋馬步，專攻下半身穩定度他長年把「練腿」當作身體管理的核心，訓練內容包含深蹲、90度馬步與單腳支撐等動作，重點放在下盤力...styletc ・ 18 小時前
冬季季候風將殺到 明早最低12°C 周三周四持續寒冷
【on.cc東網專訊】今天(5日)是廿四節氣中的「小寒」。冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區。天文台在今早11時40分發出特別天氣提示，指本港晚間天氣轉冷，明日(6日)早上市區最低氣溫會在攝氏12度左右。天文台預料季候風影響華南的時間相對較長，周三、四(on.cc 東網 ・ 19 小時前
間諜、無人機與火焰切割器：還原美國抓捕馬杜羅全過程
數月來，美國間諜一直在監視委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolas Maduro’）的一舉一動。 一個小型團隊，包括一個委內瑞拉政府內部消息源，持續觀察這位63歲領導人睡在哪裡、吃什麼、穿什麼，甚至據高級軍官透露，還包括監視「他的寵物」。 然後，在12月初，一項名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的計劃最終敲定。這是數月精心策劃和演練的結果，美國精銳部隊甚至按馬杜羅位於首度加拉加斯的安全屋搭建了一個全尺寸複製品，以練習進入路線。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
Luis JAIMES / AFP via Getty Image位於加拉加斯的軍事設施富埃爾特·蒂烏納（Fuerte Tiuna）是遭到攻擊的目標之一。 美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美軍在對委內瑞拉發動大規模空襲後，已經捉拿委內瑞拉領導人尼古拉斯．馬杜羅（Nicolás Maduro）。 特朗普在社交媒體上發文稱，馬杜羅及其妻子、第一夫人西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）已被帶離委內瑞拉。目前兩人的下落不明。 委內瑞拉國防部長弗拉基米爾·帕德里諾（Vladimir Padrino）表示，武裝部隊將捍衛其國家主權。 美國對委內瑞拉境內的空襲，是在特朗普政府持續向馬杜羅政權施壓之後進行的。特朗普政府指控馬杜羅政府向美國輸送毒品和幫派成員。 https://www.BBC News 中文 ・ 1 天前