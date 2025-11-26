小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
觀塘3車連環相撞 一輛的士翻側司機被困
觀塘發生連環相撞車禍。
今日（26日）早上10時40分，兩輛的士與一輛私家車於觀塘偉業街與茶果嶺海濱公園交界、近偉發道左轉通往茶果嶺道支路位置發生連環相撞，其中一輛的士更向左翻側，車頭擋風玻璃爆裂，司機被困車廂。警方和救援人員接報後趕至現場，將司機救出，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方正在調查車禍起因。
不斷更新｜大埔宏福苑四級火 初步 4 死 5 傷 消防員殉職兩傷者危殆｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑發生四級火，大廈外牆棚架起火，火勢迅速蔓延至大廈頂層，火舌及黑色濃煙席捲半空，其後屋苑多座亦起火。政府新聞處回覆《Yahoo 新聞》稱，截至下午 6 時，火警造成 4 人死亡，3 人危殆，1 人嚴重，1 人情況穩定。《Yahoo 新聞》接獲消息稱，其中一名死者為消防員。消防處處長楊恩健及消防員家屬到醫院了解情況。火警持續至晚上，大批消防人員到場救援。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
大埔宏福苑四級火｜外牆棚架焚燒火光沖天 初步兩人嚴重燒傷昏迷送院
【Now新聞台】大埔宏福苑火警升為四級，初步一男一女嚴重燒傷。大埔宏福苑四級火．不斷更新一幅棚架燒至火光熊熊，冒出大量濃煙。另一個角度可見，火勢蔓延至旁邊的宏泰閣。現場為宏福苑宏昌閣，下午近3時外牆棚架起火，消防接報到場射水灌救，約10分鐘後將火警升為三級。下午約三時半，火警再升為四級。多名住戶一度被困單位，需要消防員協助離開。救護員送傷者上救護車，亦有傷者坐在地上等待救援。居民洪太：「單位出面都叫火燭了，走了，我便走出來。(你住附近？)我直情是住在現在正在燒的那座。(你看到時已很大煙？)已著了、已燒了，第五座已燒光了，火勢很猛，火舌已吹過來了，燒著了我們那邊。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
觀塘翠屏河渠務署吉祥物「下水水」遭破壞掟入河 警刑毀跟進
今日(25日)上午8時41分，警方接獲保安報案，指發現觀塘敬業街對開河道長廊的扶手上，有3隻渠務署吉祥物「下水水」擺設被破壞，並掉落對開的河道，當局事後用膠帶圍封。 人員接報到場，經初步調查，案件列「刑事毀壞」，暫未有人被捕。am730 ・ 1 天前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃子佼自稱「懂受害人的痛」二審輕判1年半！ 女星火大開炮：我看不起你
藝人黃子佼因持有2259部未成年性影像遭起訴，昨（24）日二審判決結果出爐，獲判1年6個月徒刑、緩刑4年。他在法庭上聲稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，這番言論引發藝人嚴立婷強烈不滿，在社群平台痛批：「用錢撫平傷痛，我看不起你！」姊妹淘 ・ 3 小時前
青衣大王下村女子內衣褲及襪子被盜 21歲男葵涌落網
青衣分區昨日(24日)及今日(25日)接獲一名女子報案，指青衣大王下村有衣服懷疑被人盜去。據悉，被盜衣物為內衣褲及襪子。 青衣分區特遣隊及葵青警區情報組人員經深入調查及翻查大量閉路電視片段，包括銳眼計劃安裝的閉路電視，成功鎖定一名涉案男子。人員今日於葵涌邨拘捕一名21歲本地男子，涉嫌盜竊。該名男子現正被扣留調查。am730 ・ 1 天前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 官裁定「案中案」表面證供成立
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院持續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性。裁判官最終裁定「案中案」表面證供成立，辯方不傳召證人，押後至本周五(28日)口頭陳詞。AASTOCKS ・ 1 天前
一男一女涉煽動被國安處拘捕 消息指涉葵涌廣場小食店
【Now新聞台】一男一女涉嫌煽動和協助罪犯等罪被國安處拘捕。據了解，他們是葵涌廣場一間小食店的東主及其女友。涉事小食店在兩人被捕後，沒有營業。警方國安處周一採取拘捕行動，又在兩人的葵涌住所搜獲小量懷疑大麻，兩名被告涉嫌違反煽動罪、協助罪犯和管有危險藥物罪。據了解，男被告是店舖東主，在店舖社交平台發布號召武裝革命片段，倡議港人成立海外臨時政府，並展示港獨意味旗幟和標語。消息指，男被告曾以日薪方式，聘請早前被控煽惑暴動罪的2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂，在店舖擔任「一日店主」數天，之後給予約10萬元薪酬；亦有消息指，另一間九龍城食店東主懷疑涉案被警方帶走調查。煽動罪一經定罪，最高可判監7年；協助罪犯罪最高刑罰是監禁10年。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
宏福苑直擊｜屋苑8座大廈至少4座受大火波及 現場火光熊熊
【Now新聞台】大埔宏福苑四級火，至少造成四死三傷，其中兩名傷者仍然危殆，而起火至今已燃燒超過三小時仍未救熄。本台記者陳樂陶傍晚6時在現場所見，屋苑共有8座，至少有4座受到大火波及，包圍大廈外牆的棚架被嚴重焚毀，雜物散落，火光熊熊，黑煙沖天，並持續傳出竹爆聲。火警造成多人受傷送院，至少四人死亡，包括一名消防員殉職。另外，距離火場數百米外的廣福邨，有警員上樓呼籲居民疏散。 #要聞now.com 新聞 ・ 28 分鐘前
聖誕好去處2025｜英國治癒系角色UNDERBOBO首登香港！7大打卡場景+5大親子遊戲+期間限定店
英國人氣治癒系角色UNDERBOBO首登香港，化身聖誕老人於將軍澳中心舉行聖誕奇幻樂園《UNDERBOBO Magical Gift Wonderland》，將商場變成魔法禮物工場，特設7大打卡場景及5大親子遊戲區，既可與2.5米高UNDERBOBO及貓咪充氣公仔打卡，亦可挑戰任務贏走限量版聖誕樹掛飾；同場亦設期間限定店，售賣50多款精品，打造一個充滿夢幻與節慶氛圍的聖誕！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
銅鑼灣利舞臺廣場外牆裝飾物起火 驚動多人報案
【on.cc東網專訊】銅鑼灣發生火警。今午(25日)12時53分，勿地臣街利舞臺廣場外牆一幅樓高3層的巨型仿植物的裝飾物，突然起火冒煙，火勢十分猛烈，驚動多名途人報案。消防員接報到場，架起雲梯派出一隊煙帽隊開喉灌救，同時搜救隊到場協助救援，救援人員將火撲熄，起火on.cc 東網 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜合和商場×歡樂天地打造冬日奇幻嘉年華！6米高飄雪聖誕樹、聖誕老人、合唱團、主題餐點、工作坊及酒店住宿
合和商場聯同歡樂天地呈獻「冬日飄雪嘉年華」，三位人氣吉祥物歡樂貓「拖肥」、「小咪」與「機靈」帶大家走進飄雪山谷，與6米高聖誕樹、聖誕老人、合唱團等一同迎接佳節，更有主題餐點、工作坊及酒店住宿，留港都可以濃濃節日氣氛。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
廉署就內幕交易案起訴前港交所員工 指控其受賄
【彭博】— 根據香港廉政公署的公告，前香港交易所員工譚卓彥捲入一起內幕交易案，被控貪污受賄。Bloomberg ・ 1 天前
上海街單位失火 男住戶燒傷不治 睡房檢燒過的炭
【on.cc東網專訊】油麻地發生火警。今午(25日)12時28分，有市民報案指上海街124號一單位冒煙起火。消防接報到場派出一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，火勢迅速被撲熄。期間，消防在單位內救出一名姓繆(45歲)男住戶，他的身體嚴重燒傷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國南部暴雨成災宋卡府進入緊急狀態 派航母參與救災
泰國連場暴雨成災，南部宋卡府受災最嚴重，政府已宣布當地進入緊急狀態，海軍派遣航空母艦參與救災。洪災至今已導致泰國南部4府最少13人死亡，全國累計41人遇難，超過268萬人受影響。央視新聞報道，宋卡府主要城市合艾市自上周末起持續降雨，單在上周五降雨量達335毫米，創當地近3個世紀以來單日降雨量最高紀錄。電視畫面顯示洪水淹浸合艾市多條街道，多架汽車被沖走，不少人緊抱水上漂浮的發泡膠箱。救援人員出動橡皮艇、水上單車、軍用卡車等交通工具，協助疏散災民。為應對災情，泰國海軍派出唯一一艘輕型航母及14艘船隻救災，救援團隊將配備直升機、醫護人員、救援物資及每日可供應3000份餐食的流動廚房，航母亦可充當流動醫院。(ST)infocast ・ 8 小時前
緬甸政府曝「炸毀KK詐騙園區」影片 拆除逾180棟建築物、拘留逾千名外籍人士
緬甸軍政府近期大規模掃蕩跨國網路詐騙園區，鎖定位於泰緬邊境的妙瓦底鎮。國營媒體MRTV公布的畫面可見，知名詐騙園區「KK Park」多棟建物遭爆破，並由怪手進一步拆除；另有大量電腦與手機被整齊排放，接著由壓路機直接碾碎。 根據MRTV報導，軍方突襲KK詐騙園區時，數百名外籍人士被帶到路邊坐著等待，有人低頭不語，之後全數被押走。同時，軍方也在其他地點突襲園區，拘留疑似從事詐騙的人員，並當場銷毀大批設備。官方表示，已拆除超過180棟建物、拘留逾千名外籍人士，並查扣2653台電腦與21750支手機。空拍畫面也顯示詐騙園區拆除後，廢墟一望無際。 緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）日前下令，要求軍方將詐騙園區視為「國家責任」並予以「徹底剷除」。11月18日起，緬甸軍方聯合克倫民族軍（KNA），在妙瓦底周邊展開聯合掃蕩行動。 緬甸多年來被視為東南亞跨國詐騙網路的核心樞紐，常以網路戀愛詐騙、假投資陷阱等手法，向全球受害者敲詐高額資金，並大量使用人口販運受害者從事詐騙活動。Yahoo 國際通 ・ 6 小時前
明愛之友慈善跑2026 明年2.1科學園開跑｜Yahoo活動街
創立於1996年的慈善機構明愛之友，由一眾支持香港明愛的熱心志願人士組成，透過舉辦籌款活動，推廣香港明愛「以愛服務，締造希望」的理念。為籌募善款支持香港明愛的社會服務，並提升公眾對其使命、價值觀及社福工作的認識，由明愛之友主辦、張振興伉儷書院田徑會協辦的「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」將於2026年2月1日取址香港科學園舉行，歡迎全港市民共襄盛舉，既可享受運動樂趣，亦可為支持香港社會服務出一分力！Yahoo 活動街 ・ 5 小時前