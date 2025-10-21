不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
她如何從練馬小女孩變傳奇？觀月亞里莎的星路大揭密！
她如何從練馬小女孩變傳奇？觀月亞里莎的星路大揭密！
小小年紀闖星途：從練馬到巴黎
觀月亞里莎，1976年12月5日生在東京練馬區，A型血的她4歲就開始拍廣告，當雜誌模特兒，小小年紀就超會搶鏡！👶 1989年，她在《老師也瘋狂II》演學生初登場，90年代初更跟宮澤理惠、牧瀨里穗並稱「3M」，靠廣告爆紅！
X上的老粉留言：「那時的亞里莎，眼睛會說話！」1991年，她主演電影《超少女REIKO》，從此開啟星光大道。想想看，4歲就出道，簡直是天選藝人啊！😄
連續劇女王的30年奇蹟
說到亞里莎的招牌，絕對是她的連續劇霸業！1992年《陰錯陽差》開啟主演之路，之後連續30年每年一部，硬生生跑到2021年，還拿下金氏世界紀錄「19年連續主演女優」！
她的經典《秀逗小護士》（1996年起）更是神作，演那個迷糊又可愛的朝倉泉，跟松下由樹的互動笑到肚子痛！😂 系列拍了4部連續劇、3部特別篇，還有一部電影！
《鬼嫁日記》《齊藤太太》也超受歡迎，粉絲在X喊：「亞里莎的喜劇，百看不膩！」スポニチ報導她說：「20年後壓力大，但共演者讓我放鬆。」這持久力，小編跪了！
歌壇甜心：90年代的青春回音
亞里莎不只會演，還能唱！1991年，她以《傳說的少女》出道，衝上Oricon第五，拿下日本唱片大獎新人獎！🎵 小室哲哉為她量身打造《TOO SHY SHY BOY！》，滿滿90年代青春味，
她自己說中學時超迷TM NETWORK，收到小室歌曲感動到不行！後來轉avex，1999年《Innocence》開始自己寫詞，2011年《SpeciAlisa》回歸樂壇，
粉絲在Instagram狂讚：「亞里莎的歌聲像時光機！」2025年5月，她慶祝出道34周年，分享新版《TOO SHY SHY BOY!》，X上cover熱潮超火，網友直呼：「這嗓音還是少女！」😘
多才多藝：從時裝週到舞台劇
亞里莎可不只待在電視前！2003年，她帶著170.2cm的美腿闖巴黎時裝週，後來還拿下パーカッシオ美腿大獎，簡直是行走的衣架子！👠
2007年，她初登舞台《歌の翼にキミを乗せ》，把戰爭時期的日本人演得催淚。2014年挑戰ミュージカル《瞞天過海》，2017年更創「座 ALISA」劇團，找來各路好友搞創作。
2023年，她當朝日新聞和GLOW的「優雅變老計畫」大使，分享凍齡秘訣。電影《七月七日晴》（1996）、《生命中的島嶼》（2003）也讓她大放異彩。粉絲在X留言：「亞里莎的舞台，氣場強到炸！」這全能感，太圈粉了！
2025年新篇章：從法庭到巧克力工廠
今年48歲的亞里莎，事業還是火力全開！2025年1月，她在NHK BS《雲霧仁左衛門ファイナル》演おりょう，2月追悼活動展現人脈王本色。
7月，她跟上川隆也在電視東京《能面検事》飆戲，飾演仁科睦美，燒腦劇情讓X討論炸開：「亞里莎的眼神，太有戲了！」📺
她還回歸ミュージカル《查理與巧克力工廠》，跟堂本光一搭檔，又參加新海誠《雲のむこう、約束の場所》20週年演唱會。
Instagram上，她9月PO海豚游泳，粉絲留言：「48歲還這麼有活力，女神無誤！」モデルプレス報導她感言：「這年紀還能這樣，真的感恩。」話題熱度，穩穩霸榜！
接地氣女神：酒豪與200人派對
私下的亞里莎，超有親和力！2015年，她嫁給KRH社長青山光司，峇里島婚禮雖然遇上火山爆發，但她淡定幫渡邊謙等嘉賓安排交通，超有擔當！💒
她愛帽子、看DVD、做Pilates、玩陶藝，還考了小型船駕照，假日划船游泳樣樣來。愛吃咖哩烏龍麵、哈密瓜麵包，更是酒豪一枚！她崇拜瑪丹娜，生日趴年年請200位好友，
像杏、谷原章介、蛯原友里，場面像演唱會！😆 跟島崎和歌子是超級酒友，從《超少女REIKO》就認識，SMAP成員也當她妹妹寵。她笑說：「朋友多到自動加好友！」這人緣，小編羨慕爆！
粉絲熱愛：社群裡的永恆少女
亞里莎的Instagram@alisa_mizuki有22.9萬粉，2016年開通後，PO滿旅行照和幕後花絮，5月34周年貼文10萬讚，粉絲喊：「傳說的少女永遠不老！」
9月海豚泳照被封「癒し女王」。X上，#観月ありさ話題因《能面検事》爆熱，網友留言：「48歲還能演少女，誰敢挑戰？」ORICON報導粉絲評：「44年事業，還是我們的偶像！」
音樂粉絲cover她的歌，2024年日本コロムビア71曲上架串流，掀起回顧潮。BARKS誇她：「音樂是她探索自我的方式。」這種跨世代魅力，誰能抵擋？
Japhub小編有話說
觀月亞里莎的44年，簡直是娛樂圈的活傳奇！🌈 從童星到不老女王，她的每一步都閃閃發光。小編超愛《秀逗小護士》的朝倉泉，笨拙又暖心的模樣，笑到停不下來！😍
新作《能面検事》和ミュージカル也讓人期待爆棚。你最愛亞里莎的哪一面？快留言跟小編聊聊，咱們一起回味她的經典時刻！
其他人也在看
日本的攤販上居然有這些？7種令人驚豔不已的日本祭典攤販
祭典是日本的文化之一，是許多海外遊客到日本時，都會想要前往共襄盛舉的熱鬧活動，在日本的祭典上還常會看見販賣章魚燒、炒麵、棉花糖等平民美食的食物攤販，以及其它以娛樂遊戲為主的小攤販等等，無論男女老少都能同樂享受。這一次LIVE JAPAN訪問到參加過日本祭典的外國留學生，請教他們對於日本祭典攤販的印象及感想，一起來看看日本祭典攤販的迷人有趣之處吧！ ※本文純屬受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 11 小時前
台灣史上最大規模法老文物展！奇美博物館×大英博物館「埃及展」2026登場 280件珍藏、解密56位法老統治史
台灣史上最重量級的古埃及文物展即將登場！位於台南的奇美博物館，宣佈將在2026年1月29日至2027年1月10日期間，與全球頂級的大英博物館（The British Museum）聯手，推出《埃及之王：法老》大型展覽。這次合作份量十足，說皫是歷年來台灣最大規模的古埃及文物集結毫不為過，將近300件的稀有藏品將會跨海登台。包括巨型石像、黃金珠寶及神廟建築構件等，帶大家穿越時空，一窺古埃及帝王的皇朝日常。Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
王丹父親王憲曾逝世 北大孢粉學家享年 90 歲 嘆無法給父母送終：極大遺憾｜Yahoo
八九六四後流亡海外的學運領袖王丹，發文公布父親王憲曾今日（20日）凌晨逝世，享年 90 歲。王丹指父親昨深夜突然心肌梗塞，緊急送院，惜搶救無效，至今日凌晨離世。王丹的母親王凌雲於2021年離世，對於父母相繼辭世，王丹形容，無法給父母送終是人生中極大的遺憾和悲哀。他透露日前已拍攝影片，祝賀父親 90 歲生日，但父親最終無法觀看這個畫面，概嘆「真的很不甘心」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 6 小時前
Tesla 推出全新功能 使服務更便捷
新的功能目前正逐步推送至 iOS 用戶，但尚未收到 Android 手機用戶是否也獲得此功能的確認。這項更新將 […]TechRitual ・ 7 小時前
昔舉報子瑜台獨！62歲黃安定居中國近況曝光
[NOWnews今日新聞]62歲藝人黃安，近年轉往中國發展，多次發表親中言論，還曾在TWICE成員周子瑜出道時，指控她台獨，遭到大批台灣民眾怒批。而19日黃安在微博PO出近況照，竟暴瘦超多、臉還受到略...今日新聞 娛樂 ・ 4 小時前
是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！
女友人對新認識的男生甚為著迷，只是認識不久，對他的實際為人還未有多少了解，眼看他有時口花花、吊兒郎當的，她也有些迷糊了，既喜歡他，卻不知他是不是個渣男，要「摸底」該從何入手？！ 要分辨對方是不是一個玩世不恭、假情假意的玩家，就從這3個方面仔細看看！ 1. 話題總是越界，充滿暗示的曖昧 了解一個人是從聊天開始，由每天的日常對話，到較個人的話題，從內容、說話態度，大概便能猜到他是個性格穩重或是輕挑的男人。要是他想跟你認真發展，言談間必定會試著了解你的喜好、性格，處處尊重。 玩家卻不會如此「正路」，他們都是有目的而行，掀起的話題都離不開主動搞曖昧、調情，讓女生不自覺的投入更多心思。假如他還故意地聊著情史或性史，便得更為小心，要知道有些話題不是男女之間能輕易提及的，玩家是在趁機摸清你的過去和喜好，以便著手，別傻傻的當上他們的獵物呀！ 2. 眼神打量、身體接觸多的是 曖昧初期，是最好的時機看看對方的為人，從對方的小行為便能看清到底他是一位有邊界感的正人君子，還是想拿著數的小人。相處初段，他是否會靜觀你的動靜，禮貌相待，說的不只是言語間，還包括眼神和身體接觸。 玩家的慣性套路，就是會伺機狩獵，無論ETNet ・ 11 小時前
九龍塘「文曜」 本地家庭客斥逾1619萬購入904呎單位兼車位
由建灝地產發展，位於聯合道18號的九龍塘住宅項目 「SUTTON 文曜」再次錄得新成交。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示：「『SUTTON 文曜』新增一宗成交個案，為5樓C單位，實用面積為904平方呎，屬2房1套連2儲物室間隔，買家選擇90天即供付款方法，以1619.23萬元成交，實用呎價約17912元，並另購1個車位，享車位現金回贈優惠。本港樓市市況持續向好，加上美國聯儲局將於本月底再度議息，市場預料美聯儲局有機會再度減息，以及中國年底將有機會減息降準，相信未來市場流通資金將會增加，更有機會大舉流入樓市，集團看好項目之投資潛力，將繼續以『租售並行』的靈活策略推出單位，集團有信心短期內錄得更多租務及銷售成交。」 「SUTTON 文曜」共提供92個優質住宅單位，間隔涵蓋1房至4房，實用面積由379平方呎至2183平方呎。(JJ)infocast ・ 6 小時前
潤娥「腿精」纖瘦長腿這樣練成！跟韓國美女健身Youtuber學「瘦腿操」，14日修緊大腿肌肉線條
看見潤娥和Jennie、Liza等BLACKPINK成員那雙無敵修長的美腿，是不是超羨慕？別擔心，韓國超人氣健身Youtuber Mizi來傳授「長腿練成術」啦！Mizi在Youtube擁有266萬訂閱粉絲，她的中低強度影片超適合新手，無跑跳、無負擔，專攻瘦腿線條，讓你在家輕鬆變成韓系美女。想知道怎麼練？快跟上這篇瘦腿操教學，14天見效！Yahoo Style HK ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
岑麗香自爆新人時期遲到令大前輩苦等 模仿對方叉腰質問神情 網民估係「呢位」？
岑麗香於2010年奪得《中華國際小姐》冠軍，加入TVB後工作機會不斷，拍攝過《巴不得媽媽…》、《神槍狙擊》、《On Call 36小時II》、《衝上雲霄II》等劇集，2016年與圈外男友強強結婚並育有兩子，淡出幕前演出照顧小朋友，直至去年復出拍劇，為HOYTV劇集《我愛九龍城》擔任女主角。近日，岑麗香為網上節目《巴打圍爐》擔任嘉賓，分享剛入行時嘅一段難忘經歷，透露年輕時因工作失誤，惹怒一位資深大前輩，岑麗香更幽默地模仿對方，令網民紛紛估該位前輩身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「抗癌港姐」吳文忻做第8輪化療 籲別問「化到幾時」 深信神蹟發生：我會完全治癒！
本月剛踏入51歲的1998年港姐季軍吳忻熹（Nathaliie、前名吳文忻），去年乳癌復發兼離婚，但她仍一直以樂觀態度積極抗癌Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
張敬軒望摵甩「軒公」名字 方健儀承認疏忽留言致歉
張敬軒已由當年嘅「軒仔」變成「軒公」，樂於提攜後輩，直言開心見到唔少新一代歌手出現。日前，張敬軒出席商場演出活動，司儀為前TVB資深新聞主播方健儀；方健儀介紹張敬軒出場：「掌聲、歡呼聲，歡迎軒公張敬軒！」張敬軒於台上獻唱多首經典歌曲，包括《幾分鐘的約會》、《青春常駐》、《青春告別式》、《櫻花樹下》等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
隱婚偶像玩弄粉絲感情內幕！ 60萬迪士尼變殺人危機前奏！
哎喲，這故事聽起來像壞掉的童話！日本地下女偶像遠月とうか（本名工藤らるな），今年4月讓粉絲ニノ花60萬日圓（約港幣3萬），贏得「獨家迪士尼約會」特典。Japhub日本集合 ・ 1 天前
港姐季軍袁文靜多謝人夫「包含」 林盛斌講明唔包呢樣嘢
【on.cc東網專訊】林盛斌（Bob）不上是圈中金牌媒人，他更十分提攜後輩。他近日與應屆港姐亞軍施宇琪和季軍袁文靜主持台慶特備節目《攻你上大學》，對兩位港姐的照顧無微不至，袁文靜就在社交網留言感謝Bob，但就是這個留言，差點搞到Bob亮起婚姻危機。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李嘉欣都讓位！和Rosé、孫芸芸是閨蜜，盤點香港最強名媛圈
在香港這座被譽為「東方時尚之都」的城市裡，名媛不勝枚舉，從出生即含著金湯匙，到憑藉美貌與智慧嫁入豪門，「名媛」成了香港上流社交圈的多年縮影。不同於觀眾熟知的嫁入豪門女星如李嘉欣、徐子淇、黎姿等憑氣場與女人我最大 ・ 1 天前