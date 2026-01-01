觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)

除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起手提電話拍片，甚至推撞兩人；兩組行為同樣在互聯網引起熱議。

▼觀塘海濱公園大批年輕人圍觀懷疑暴力欺凌過程▼

圍觀者起哄要求前排踎低

綜合社交平台多條短片，可見現場氣氛相當高漲，其中該名露肩少女一度露出笑容，她及後先伸右腳踢向背著單肩袋的少女，隨後開始用粗口出言指摘對方，「冇下次，你上次都同我講冇下次喎，我要畀幾多下次你呀？吓！再整×我？」其時，相信達過百的圍觀年輕人趁勢起哄，更有人直接要求前排圍觀者「踎低」，露肩少女此時用右手掌摑孭袋少女。

出手少女隨後懷疑意識到被多人拍攝，接過並戴上在場人士提供的黑色口罩，並再次要求孭袋少女「返嚟啦，×你老×，過嚟啊」及再次起飛腳。她及後見對方轉身離開，遂跑上前再大步踢向對方，然後在將對方拉回原地。在涉嫌欺凌期間，沒有圍觀者上前制止，反而有一股又一股起哄聲音和粗口，似是為露肩少女吶喊助威。

網民斥圍觀者同屬幫兇

事件相關多條片段旋即在社交平台流傳，有網民形容作「2026 GenZ MMA」，不少留言紛指摘出手的露肩少女「以為自己好型」、「畀人拍片影低『打人證據』仲咁開心？係咪傻㗎？佢以為自己『好型』拍緊電影咩」，亦有人推測「咁多鏡頭對住又唔可以失威，起哄之下決定要話俾人知自己幾威，然後就冚多條女一巴，攞埋個尾彩。」另外，很多留言亦批評起哄的圍觀者同屬幫兇，「人地(哋)一巴車過去竟然唔係叫佢唔好打係(喺)度喝采…仲要特登推人地(哋)入去，認真替香港新一代感到擔憂」、「全部都好×幼稚」、「點解仲咁多人起哄」、「側邊起哄嘅人都係幫兇，俾人打嗰個都冇出過手，仲要俾人推去前邊。」

