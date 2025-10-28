觀賞名畫原作更有益身心 英國研究：比複製品更能減壓、舒緩發炎反應︱Yahoo

欣賞原作的組別壓力荷爾蒙皮質醇水平平均下降 22%(Photo credit should read Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images)

【Yahoo健康】英國最新研究發現，親身欣賞名畫原作不僅能帶來情感上的共鳴，對身體健康亦有明顯好處。研究指出，觀看原作比欣賞複製品更能有效減輕壓力、降低心臟病風險，並有助強化免疫系統功能。專家表示，這是首次有科學實證顯示，藝術原作能同時影響人體的免疫、荷爾蒙及神經系統，為文化體驗與健康之間的關聯提供新證據。

綜合外媒報道，研究團隊由倫敦國王學院（King’s College London）主導，邀請 50 名年齡介乎 18 至 40 歲的英國參加者。當中一半人在倫敦考陶爾德美術館（Courtauld Gallery）欣賞馬奈（Édouard Manet）、梵高（Vincent van Gogh）及高更（Paul Gauguin）等名畫原作，另一半則在非展覽場地觀看複製品。

欣賞原作組別皮質醇降22%

研究人員在 20 分鐘觀賞期間，利用感應器持續監測參加者的心率及皮膚溫度，並於觀賞前後採集唾液樣本。結果顯示，欣賞原作的組別壓力荷爾蒙皮質醇水平平均下降 22%，而觀看複製品的組別僅下降 8%。與壓力及慢性疾病有關的發炎因子 IL-6 及 TNF-alpha 在觀賞原作組分別下降 30% 和 28%，但另一組則無明顯變化，顯示原作藝術可能有助舒緩身體的發炎反應。

欣賞原作不僅能帶來情感共鳴，亦能同時刺激免疫、荷爾蒙及神經系統。 (Photo by Ben Montgomery/Getty Images)

可刺激免疫、荷爾蒙及神經系統

研究人員指出，欣賞原作不僅能帶來情感共鳴，亦能同時刺激免疫、荷爾蒙及神經系統。參加者在觀賞原作時出現皮膚溫度下降、心率上升及心跳變化等興奮生理反應。

研究員 Tony Woods 表示，數據清楚顯示欣賞原作藝術具有減壓作用，並能同時引發身心的積極反應。他說：「壓力荷爾蒙及發炎標記物如皮質醇、IL-6 和 TNF-alpha 與多種健康問題有關，包括心臟病、糖尿病、焦慮及抑鬱。觀賞原作能降低這些指標，說明文化體驗或能真正保護身心健康。」

他補充指出，藝術對免疫、內分泌及自律神經三個系統均有正面影響，是一次前所未見的發現。

研究同時評估參加者的情緒智商，但結果顯示這與觀賞反應無關。資助研究的藝術基金會總監 Jenny Waldman 表示，這項研究首次以科學方式證明藝術確實對健康有益，「最令人振奮的是，這種效益是普遍的，任何人都能感受到。我們希望更多人能抽時間走進博物館或畫廊，親身體驗藝術帶來的力量。」