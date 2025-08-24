觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量檢測合格 市民稱仍不敢飲冒牌水

【on.cc東網專訊】近日政府購入冒牌水事件鬧得沸沸揚揚，惹來不少人關注涉事「鑫樂觀音山」食水安全。政府雖一再強調其安全性已通過檢測，但仍未能完全釋除疑慮。有傳媒就委託香港標準及檢定中心化驗「鑫樂」、「清涼」及東莞的「觀音山」天然水的金屬及微生物含量，得出全部樣本合格的結果，但仍有市民直言即使證實安全亦不敢飲用，皆因冒牌始終是冒牌。

送抵檢驗的樣本包括立法會兩支合共約1公升的已開封「鑫樂觀音山」純淨飲用水，檢驗前有先行冷藏，亦有從內地購入且生產廠商為東莞市觀音山飲用水有限公司的「觀音山」天然飲用水，以及750毫升的本地品牌「清涼」礦物質水。而檢測成分包括鉛、銅、鈾、鎘、鋇及砷等12種金屬含量，結果顯示3支水的數值相同，並無超出標準，且檢測不到大腸桿菌、大腸菌群及銅綠假單胞菌等微生物。

香港標準及檢定中心高級經理馮錦倫表示，3支水的12種金屬及3種微生物檢測結果都低於標準，就測試結果而言，3支水都屬安全可飲用範圍之內。而化驗師指，若水源附近為工業區，且廠房無妥善處理工業廢水，生產的水就會含有大量重金屬，又指樽裝水在生產過程中會進行消毒，基本上不會受細菌感染。

而即使有檢測結果證實安全，但不少本港市民仍抗拒飲用涉事產品，除了是因為冒牌外，亦有人始終對水質存疑，但有內地旅客就認為觀音山代表山泉水，含豐富礦物所以更好。然而並非所有觀音山品牌的水都是山泉水，批發自東莞樟木頭的觀音山礦泉水，早前便有批發商承認該水是地下水而非山泉水。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】