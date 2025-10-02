角逐蕭邦大賽榮耀 80多位全球青年鋼琴家齊聚華沙

（法新社華沙2日電） 全球最優秀且抱負遠大的年輕鋼琴家齊聚華沙，參加舉世聞名的「蕭邦國際鋼琴大賽」（Chopin International Piano Competition），爭取攀登古典樂壇巔峰的機會。

來自世界各地的樂迷早在一年前就搶購門票，幸運者將於今天欣賞開幕音樂會，並一路見證賽事在20日達到最高潮。

蕭邦國際鋼琴大賽每5年在這位19世紀作曲家故鄉舉行一次，是躍上國際大舞台、簽下知名唱片公司合約的跳板。自1927年創辦以來，本賽事培育出無數古典音樂巨星，包括波里尼（Maurizio Pollini）、阿格麗希（Martha Argerich）及齊瑪曼（Krystian Zimerman）。

美國鋼琴家歐爾頌（Garrick Ohlsson）曾於1970年奪冠，這回擔任評審團主席，將從84位參賽者中選出今年的冠軍。

16至30歲的年輕鋼琴家符合參賽資格，今年大會共收到超過600份申請，創歷屆新高。最終僅約1/10通過重重資格審核及華沙初賽。

加計持有其他國際鋼琴賽事獎項、得以直接晉級的選手，今年共有來自20國、84位鋼琴家將於明天展開競賽。其中中國大陸參賽者最多，計有28人，其次為地主波蘭和日本，各13人。

比賽門票去年10月開賣，僅30分鐘即全數售罄。蕭邦學院（Chopin Institute）發言人拉斯考斯基（Aleksander Laskowski）透露，「決賽門票2分鐘就被搶光。」

他補充，為親臨現場，還有不少樂迷在售票口排隊數小時，只求搶得現場票。若原訂觀眾未到場，比賽每場試奏開始前，場館外可能釋出零星餘票。

每個賽程——包括18至20日舉行的決賽——都將全程在蕭邦學院社群平台直播。

俄羅斯自發動全面入侵烏克蘭以來，今年為蕭邦鋼琴大賽首度舉辦，東道主波蘭堅定支持基輔抗禦侵略。

拉斯考斯基說大會去年宣布，俄羅斯鋼琴家僅能以中立身份參賽，「如同運動員在巴黎奧運一般」。俄國參賽者須簽署聲明，明確譴責違反國際法的行徑。

目前有兩位俄羅斯選手以中立身分參賽，分別是林諾夫（Philipp Lynov）及澤寧（Andrey Zenin）。

本屆冠軍將獲頒6萬歐元（約7萬500美元）獎金。不過，無論奪冠或打入決賽，都被視為年輕鋼琴家職涯的大躍進。

主辦單位官網指出，「賽事結束後將展開為期數月的演奏巡迴」，足跡遍及歐洲、亞洲與美洲的知名音樂廳。

上屆賽事因新冠疫情延後至2021年舉行，加拿大鋼琴家劉曉禹（Bruce Xiaoyu Liu）榮獲最高榮譽。（編譯：陳政一）