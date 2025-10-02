解放軍基地增設模擬台政府建築 加強斬首作戰訓練

【on.cc東網專訊】日媒周三（1日）引述日本智庫國家基本問題研究所取得的衞星圖像分析指，解放軍為準備攻台，在內蒙古自治區內訓練場所設的模擬台灣地區領導人辦公室旁新建「模擬司法院」，並已鋪設地道連接兩幢建築，藉此加強對台「斬首作戰」。

上述建築設於內蒙古朱日和合同戰術訓練基地，為解放軍最大規模的訓練場所，佔地約1,066平方公里。報道指出，除了模擬台灣地區領導人辦公室等，該處還有模擬台灣外事部門，向外公開的原因之一是對台展開心理戰。今次發現的「模擬司法院」於2020年8月底前動工，2021年大致完工，其旁邊設有紅屋頂建築物的工程前年11月前動工，今年4月近乎完工，與位於台司法院對面的防務部門後勤司令部辦公大樓相似。

據報道，上述設施陸續增建後，該模擬訓練區自2020年以來，面積已擴大至原來的近三倍。研究員指出，新建設施顯示解放軍在演練中，除了模擬攻打台灣地區領導人辦公室，也納入對其他戰時關鍵機構的攻擊與控制計劃，該基地明顯加速擴建，訓練也更貼近實戰，無疑是警告台灣「即使修建地道也無路可退」。

