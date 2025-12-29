解放軍年內第二次圍台軍演 包括實彈射擊 發言人：對台獨及外部干涉勢力之嚴重警告｜Yahoo

圖：東部戰區 微信公眾號

【Yahoo 新聞報道】解放軍東部戰區宣布，今日（29 日）起再次進行圍台軍演，劃定台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部和東部 5 個範圍，組織「正義使命-2025」演習。演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。官方表示，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

《新華社》指，東部戰區將於周二（30 日）上午 8 時至下午 6 時在舉行軍事演習，並組織實彈射擊，有關船隻和飛行器不要進入上述劃定的海域和空域。

軍方並且以短片形式，展示解放軍自 2022 年起圍台軍演的範圍對比，稱「圍島鏈條越勒越緊」。

至今第七次圍台軍演

解放軍在 2022 年起進行首次圍台軍演，當時時任美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，中方就展開名為「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」。之後，解放軍在 2023 年 4 月和 8 月先後進行了兩次圍台軍演，去年 5 月和 10 月又分別舉行了代號「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」的演習。至於今年 4 月初的圍台軍演，代號為「海峽雷霆—2025A」。