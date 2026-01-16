解放軍演練斬首行動畫面曝光 精準轟炸再擊斃目標

【on.cc東網專訊】內地官媒軍事欄目周三（14日）披露解放軍實戰演練「斬首」行動的畫面，在進行精準轟炸後，特戰小分隊突擊組迅速進入獨立房屋，不到2分鐘完全摧毀房屋，擊斃4名暴恐分子。

報道指，特戰小分隊經常需要處置急難險重，且對精度要求極高的任務，包括在建築物內部清剿、解救特定人物等，這些都是對小隊成員的綜合素質和專業能力的挑戰，同時也是對小隊任務規劃和執行能力的考驗。

從畫面可見到，行動現場有3架無人機升空，採用空地協同方式執行，這也是這次突擊行動的特點。地面有一名戰士負責警戒，一名弓弩手用無聲射殺的方式狙殺獨立房屋西側的遊蕩「哨兵」，不容易引起敵方注意。特戰隊員再對獨立房屋進行精準轟炸，地面突擊組趁機衝入屋內，當有敵人逃跑，立即射殺，剩餘隊員繼續進入獨立房屋內。

