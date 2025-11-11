解放軍空軍76周年推微電影《夢遠》 新型隱形無人機首「協同作戰」

攻擊-11在《夢遠》登場。(互聯網)

攻擊-11(右上)在片中參與協同作戰。

昨天是解放軍空軍成立76周年紀念日，空軍隆重推出主題微電影《夢遠》，更在當中首次發布代號「玄龍08」的新型隱形無人機「攻擊-11」，跟殲-16及殲-20的協同作戰畫面。

《夢遠》以機場旁邊平凡一家人的視角，側面勾畫出人民空軍建設發展歷程，反映空軍官兵履行使命、昂揚奮進的精神風貌，展示「人民空軍為人民，人民空軍人民愛」的細膩情感。在煙火氣息中，演繹出「夢想雖遠，不懈奮斗，終將夢圓」的主題。新華網稱，空軍成立76周年之際，「一部帶着煙火氣的微電影，獻給每一位摯愛藍天的人」。



玄龍08

《夢遠》海報

央視軍事在微博的帳號發布「#空軍首次發布有人無人協同畫面#」標籤，指「有人無人協同畫面首次亮相，你發現了嗎？」片中可見，一架標記為「玄龍08」的大型飛行器，從機庫中徐徐亮相。「玄龍08」其後與殲-16及殲-20組成3機編隊一飛沖天。據人民空軍介紹，玄龍08正式名稱為攻擊-11。

隱身 續航時間 攻擊準繩度均優秀

攻擊-11是中國自主研發的無尾飛翼布局無人機，於2019年10月1日在慶祝中華人民共和國成立70周年大會中首次亮相。公開資料顯示，該機具有隱身性能好、續航時間長、攻擊精度高等特點，可執行制空、突擊、壓制及防空等作戰任務，堪稱戰場上的「隱形殺手」。

