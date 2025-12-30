解放軍第二日圍台軍演 射擊遠程實彈聲稱「全部命中」 台方斥挑釁｜Yahoo

解放軍發布影片，顯示射擊情況

【Yahoo 新聞報道】解放軍周一起發動圍台軍演，今（30 日）進入第二日，由早上 8 時至下午 6 時，東部戰區在台島周邊多個海域和空域進行軍事演習，組織遠程火力實彈射擊，解放軍「東部戰區」在微博發布射擊影片，稱「全部命中」。

台灣國防部指，自上午 9 時起，解放軍在福建地區遠程部隊針對其所劃設的北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣 24 海里線周邊，台方以聯合兵、火力系統，嚴密監察，批評解放軍高度挑釁的冒進行為嚴重破壞區域和平穩定。

廣告 廣告

台灣國防部監視中國軍演情況

解放軍發言人：取得預期效果

據央視新聞，東部戰區組織驅護艦、殲轟機等兵力，在台島南北兩端相關海域，開展查證識別、警告驅離、模擬打擊，及對海突擊、防空反潛等軍事演練。「東部戰區」新聞發言人李熹海軍大校表示，今早對台島北部相關海域實施遠程火力實彈射擊，取得預期效果。

解放軍周一（29 日）宣布進行圍台軍演，是自 2022 年以來中國第 7 次環台軍事演習，距離台灣亦是最接近的一次。解放軍劃定台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部和東部 5 個範圍，組織「正義使命-2025」演習，稱「是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」，其中劃定恆春半島南方的位置已貼近台灣海域基線邊緣。

相關報道：

解放軍年內第二次圍台軍演 包括實彈射擊 發言人：對台獨及外部干涉勢力之嚴重警告｜Yahoo