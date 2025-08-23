解放軍駐港部隊昨日完成第28次建制單位輪換行動

移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》和中央軍委命令，解放軍駐港部隊於昨日組織了第28次建制單位輪換，輪換行動於昨晚順利完成。 解放軍駐港部隊表示，今次輪換出港的官兵，圓滿完成履行防務為中心的各項任務，以實際行動展示人民軍隊威武文明之師的良好形象。他們通過駐軍新聞發言辦公室，感謝香港社會各界和廣大市民對他們在港工作期間的關心與支持。 部隊又提到，輪換進港官兵進駐前，進行了扎實訓練和認真學習，具備履行香港防務的能力素質。他們表示，將堅決聽從黨中央、中央軍委和習近平主席指揮，加強部隊全面建設，堅決貫徹「一國兩制」方針，嚴格遵守香港特區基本法、駐軍法，不斷提高履行使命能力，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。
