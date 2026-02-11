解構愛潑斯坦文件｜ 300萬頁文件揭政商名人圈通訊 曾介紹女子予馬斯克胞弟｜Yahoo

愛潑斯坦及其同夥、前女友 Ghislaine Maxwell（ U.S. Justice Department/Handout via REUTERS）

【Yahoo新聞報道】美國司法部今年 1 月 30 日公開超過 300 萬頁有關已故性罪犯、富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件檔案，細節逐步浮出水面，揭露愛潑斯坦龐大的政商名人社交圈，包括英國前皇室成員安德魯、美國總統特朗普、微軟創辦人蓋茨、富豪馬斯克等人的名字均有出現在文件中。據最新披露的電郵內容，愛潑斯坦曾介紹一名女子予馬斯克胞弟 Kimbal Musk 發展親密關係，Kimbal Musk在社交平台否認，強調只與愛潑斯坦在辦公室見面一次，從未前往其私人島嶼。

愛潑斯坦文件有甚麼內容？

愛潑斯坦文件堪稱規模最大的調查檔案之一。根據去年11 月 19 日生效的《愛潑斯坦檔案透明法案》，美國司法部須在 30 日內公開所有與愛潑斯坦及其同夥、前女友 Ghislaine Maxwell 相關的非機密記錄。美國司法部共掌握600 萬頁證據，現階段（網站）僅公開了其中 350 萬頁，當中包括約 18萬張照片及 2000 段影片。

檔案內容包括電郵、短訊、內部調查報告、新聞文章，愛潑斯坦銀行賬單、匯款記錄、飛行日誌及聯邦調查局（FBI）訪談摘要。文件被分為 12 個獨立的資料集（data sets），包含不同類別的證據，分別為：

Data Sets 1-8: 包括 2005 年至 2008 年間佛羅里達州棕櫚灘大部分 FBI 訪談摘要和警方報告

Data Sets 9: 電郵證據，包括愛潑斯坦與知名人士之間的私人通信，及司法部內部關於 2008 年不起訴協議的通信

Data Sets 10: 從愛潑斯坦名下房產中查獲約18萬張圖片、2000段影片，經過大量刪減，美國司法部稱是為了保護潛在受害者

Data Sets 11: 包含愛潑斯坦位於維京群島的私人島嶼飛行名冊及財務賬簿

Data Sets 12: 約 150 份文件的後製和補充資料

愛潑斯坦文件中 Ghislaine Maxwell 的簽證資料(AP Photo/Jon Elswick)

愛潑斯坦案時間線

愛潑斯坦 1953 年1 月 20 日出生於紐約布魯克林，資料顯示他沒有大學畢業，但在 21 歲時受聘為曼哈頓私立名校道爾頓學校（Dalton School）的物理和數學教師，其後進入投資銀行Bear Stearns工作，因違反監管規定而離職，之後創立財務管理公司，服務超級富豪。他在 1991 年認識英國媒體大亨Robert Maxwell女兒Ghislaine Maxwell，發展成伴侶及夥伴關係。

2005 年，一名14 歲女童家長舉報指愛潑斯坦猥褻，佛羅里達州棕櫚灘警方開始調查，隨後 FBI 於 2006 年接手，識別出 36 名受害少女；2007年， FBI 起草針對愛潑斯坦的60項指控起訴書，然而同年9月，佛羅裡達州南區聯邦檢察官Alexander Acosta簽署一份不起訴協議；2008 年，愛潑斯坦僅就兩項州級控罪認罪，即招攬賣淫和向未滿 18 歲人士招攬賣淫，被判監 18 個月，但獲准每日外出工作 12 小時。2009 年，愛潑斯坦在棕櫚灘縣監獄服刑不到 13 個月就獲釋，被要求登記為性犯罪者。

其後約十年間，愛潑斯坦持續面臨更多女性指控，稱曾遭受性虐待，2018年11月，《邁阿密先鋒報》（Miami Herald）發布一系列調查報道，再次引起公眾關注。2019年7月，紐約聯邦檢察官確認不受早年的不起訴協議條款約束，再次起訴愛潑斯坦性交易相關罪名。

2019年8月10日，在等待審判期間，愛潑斯坦被發現於獄中身亡，調查人員認定他死於上吊自殺。其同夥 Ghislaine Maxwell則於 2021 年被裁定性販賣等罪名成立，判囚 20 年。

Jeffrey Epstein在維京群島的私人島嶼Little Saint James，現由億萬富翁Stephen Deckoff 擁有(Emily Michot/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images)

愛潑斯坦的私人島嶼在哪裡？

愛潑斯坦 1998 年以 800 萬美元（約 6 240 萬元）購入位於美屬維京群島的 Little Saint James 島，該處位置偏僻，只能乘船或以直升機抵達，成為其性販賣活動的核心地點。2016 年，他再購入鄰近的 Great Saint James島，擴大其加勒比海地產面積。

除該兩座島嶼，愛潑斯坦在全球還擁有至少四處主要房產，包括紐約曼哈頓聯排豪宅、新墨西哥州牧場、佛羅里達州棕櫚灘豪宅、法國巴黎公寓。愛潑斯坦 2019 年去世後，房地產價值約為 1.8 億美元，其中大部分最終以折扣價售出。

哪些名人曾出現在愛潑斯坦文件？

從皇室成員、高級政要到科技巨頭，不少各界名人均出現在檔案中。雖然在檔案中被提及姓名不代表一定涉及不法行為，惟英國前皇室成員安德魯因捲入醜聞在去年 10 月被褫奪王室頭銜，被要求就檔案內容作證，警方正審查一名女子於2010年被帶到其溫莎住所性侵的指控。

安德魯被拍到趴在一名躺於地板的女性上方，另一張照片則顯示安德魯的手放在該名女性的腹部。

美國總統特朗普早年與愛潑斯坦曾同樣住在佛羅里達州棕櫚灘，特朗普的名字在檔案中被提及逾 4000 次，特朗普稱幾十年前就與愛潑斯坦斷絕聯繫，否認有任何不當行為；另外美國前總統克林頓（Bill Clinton）、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）及維珍集團創辦人Richard Branson等均有出現在文件中。

Kimbal Musk稱只與愛潑斯坦會面一次

據最新文件顯示，有電郵內容顯示，愛潑斯坦曾在 2012 年至 2013 年期間，撮合其社交圈內的一名女性與馬斯克胞弟Kimbal Musk 發展約 6 個月的親密關係。愛潑斯坦曾協助安排該女子出席Kimbal 於曼哈頓四季酒店舉行的 40 歲生日派對，並曾為該女子提供感情指導，及保留該女子與Kimbal 的旅遊行程。

馬斯克胞弟 Kimbal Musk(Photo by Chris Saucedo/Getty Images fpr SXSW)

Kimbal 在 2012 年 10 月一次午餐後向愛潑斯坦及其同夥發電郵稱「多謝你們介紹我認識她，我相信你們都有份促成。」Kimbal日前在社交平台稱當時與一名 30 歲女子處於「約會」狀態，稱「愛潑斯坦沒有介紹我們」，強調只與愛潑斯坦在辦公室見面一次，從未前往其私人島嶼。

該女子曾透過律師表示，曾在愛潑斯坦圈子內遭受控制、脅迫和虐待，但未有公開談及與Kimbal的關係。

據司法部公開的文件，Kimbal於 2012 年底至 2013 年初期間，曾多次與愛潑斯坦及其同夥電郵往來，包括邀請對方出席生日派對及 SpaceX 發射活動，討論萬聖節裝扮等。文件亦記錄，愛潑斯坦曾邀請 Kimbal前往維京群島的私人島嶼，Kimbal曾回覆「會很好」（would be nice），但其後因個人生活狀況婉拒。

Kimbal Musk 雖不如其胞兄Elon Musk成功和知名，但他同樣在商界身居要職，自SpaceX成立以來一直擔任董事，此外也是無人機娛樂公司Nova Sky Stories的 CEO、Kitchen餐飲集團共同創辦人，及食品教育非營利組織Big Green創辦人等。

來源：Al Jazeera 、the Guardian