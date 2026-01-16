解決長途機時差Jet lag｜CEO公開私藏絕招！機上7小時熟睡秘訣、換襪騙大腦、機上斷食

對於經常需要周圍飛長途的人來說，時差（Jet lag）絕對是最大敵人。試想像剛從紐約飛抵香港，身體還停留在美東時間，這種痛苦相信不少人深有體會。《華爾街日報》最近訪問了4位國際企業CEO，包括美國聯合航空、Match Group等知名企業揸Fit人，他們分享的抗時差的方法簡直令人大開眼界，有人靠換襪子「欺騙大腦」、有人在機場買朱古力當獎勵、更有人堅持機上斷食。最妙的是，這些方法無論是坐頭等艙還是經濟艙都一樣有效，下次出門不妨試試！

無論是商務艙還是經濟艙，時差對每位乘客的影響都一樣，關鍵在於如何善用機上時間調整作息，CEO們的妙招證明座位等級不是決定因素。（圖片來源：Cathay Pacific、Getty Images）

夜機起飛即入睡 7小時深度休息

美國聯合航空CEO Scott Kirby的策略簡單直接：專挑夜機。他解釋，這樣飛行時間會更接近平常睡眠時間，「就算傍晚六七點，我都能馬上睡著。」他的機上作息表相當嚴格：飛機起飛後立即將座椅調至最後，跳過晚餐服務，也絕不碰褪黑激素或安眠藥。這套方法讓他在長途飛行中穩定睡足7小時，雖然比平常8.5小時少，但已足夠應付落地後的工作。他笑說：「我的目標是在萬英尺高空聽不到任何提聲音，因為我早就進入夢鄉。」

Scott Kirby會跳過餐飲服務，專注於睡眠，這套嚴格作息讓他能在長途機上穩定睡足7小時。（圖片來源：華爾街日報、Getty Images）

盛德律師事務所主席Yvette Ostolaza則把揀選座位當成一門學問。她堅持訂靠窗座位，原因是可以靠著窗戶休息，最重要是遠離洗手間和廚房，避免人來人往打擾睡眠。登機前她會先吃點東西，避免托運行李以節省時間。起飛前30分鐘關掉所有電子用品，換上舒適衣物，戴上薰衣草眼罩和耳塞，還會特別提醒空服員「請勿打擾」。她甚至自備旅行專用大毛毯，確保睡眠品質。落機後第一件事？直奔酒店做按摩，邊放鬆邊小睡。她深信心理暗示的力量：「我會不斷告訴自己：『我沒有時差，我已經在目的地時區了』。」

靠窗座位被CEO們公認為最佳選擇，不但可以控制遮光板調節光線，更重要是能靠著機身休息，減少被其他乘客進出打擾的機會。（圖片來源：華爾街日報、Getty Images）

Match Group行政總裁Spencer Rascoff的隨身行李清單相當特別：免沖洗洗手液、連帽衫、耳塞、眼罩，還有兩雙襪子。他解釋換襪的奧秘：「朋友告訴我，換一兩次襪子能欺騙身體和大腦，讓它以為是新的一天開始。」這個看似荒謬的方法，他卻屢試不爽。如果當天特別疲累，他會在機場買塊Hershey朱古力和幾顆救生圈糖犒賞自己，創造一種「完成任務」的儀式感。

Match Group CEO在機上處理文件的同時，會更換襪子和調整作息，這種看似古怪的習慣，其實是他多年來對抗時差的獨門秘訣。（圖片來源：華爾街日報、Getty Images）

拒絕機場等候 落地即做運動

e.l.f. Beauty行政總裁Tarang Amin對機場有獨特見解：「人生苦短，沒必要在機場浪費時間。」他從不提早到機場，而是把時間花在運動上。登機前必定擠出時間做運動，全天不停喝水對抗機艙乾燥空氣。他的策略是根據目的地時間決定機上活動，如果到埗是白天就熬夜看電影或工作，若是晚上則專心睡覺。落地後第一時間什麼麼？繼續運動！他表示：「運動能提高心率，讓我充滿活力完成工作。」

Tarang Amin堅持在登機前做運動，無論多趕時間都會擠出30分鐘跑步或做重訓，他相信運動產生的疲勞感有助機上入睡。（圖片來源：華爾街日報、Getty Images）

其實這些CEO的做法背後都有科學根據。時差源於生理時鐘與當地時間不同步，症狀包括失眠、日間嗜睡、警覺性下降、消化不良、頭痛和情緒低落。航空界流傳「向西飛最好」的說法，因為西飛每天可調整1.5小時，東飛卻只有1小時。

想在機上爭取優質睡眠，關鍵是配合目的地作息。晚上10時至早上7時是黃金睡眠時段，下午2時至傍晚6時則適合小睡。善用機艙燈光昏暗時段休息，穿多層衣物方便調節體溫，善用枕頭毛毯營造舒適感。記得按時進食和多喝水，薄荷或洋甘菊茶都是補水好選擇。降噪耳機播放白噪音配合眼罩，絕對能提升睡眠質素。

飛機內燈光昏暗時是睡眠的最佳時機，應充分利用而非看電影。（圖片來源：Cathay Pacific）

