解決iPhone 12電磁波超標疑慮 蘋果將向歐盟用戶釋軟體更新

轉眼間，Sony 的 PS5 主機已經推出 5 年了，下一代主機 PS6 何時推出也開始被許多玩家所討論著。而在這個月月初，國外 Youtube 頻道 Moore's Law Dead 就發布了有關於 PS6 主機的洩露訊息與相關規格，稱 PS6 將達到 PS5 3 倍效能，而且還會賣得更便宜。而最近他又帶來了會與 PS6 同步推出的 PS6 掌機的相關消息，稱這個掌機將會採用 AMD 目前最先進的 RDNA5 架構 iGPU，並且向下相容 PS4、PS5 遊戲，到時價格也會賣得比微軟最近公布的最新掌機 XBOX Ally X 還便宜。

Yahoo Tech HK ・ 18 小時前