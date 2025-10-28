屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
觸感為詩面料成歌！agnès b. 2026 春夏系列：石牆燈影下訴說品牌50年不朽傳奇
在巴黎時裝周的秋風中，agnès b於貝爾納丹學院，隆重推出2026春夏系列，而本次時裝騷特別在不單是服飾的展示，更是品牌創辦人Agnès Troublé親自掌舵，慶祝品牌50周年的紀念盛會。
agnès b.自1975年創立以來，以其不張揚的法式實用主義，悄然影響無數世代的衣櫥，此次時裝騷就如同一部靜默電影，細膩回溯品牌脈絡，融合懷舊與前衛，訴說時尚如何在日常中永恆。
石牆燈影下的親密序章
agnès b. 2026春夏系列騷場氛圍要形容的話，就如一場親密的私人對話，古老石牆與現代燈光交織，營造出靜謐卻充滿張力的對比，模特兒緩步前行，伴隨著輕柔的音樂旋律，一切就彷如Agnès Troublé的設計本在你眼前頁頁翻開，並幻化成真。
如摯友般柔韌耐用，觸手可及卻歷久彌新 ##
本季設計靈感源自創辦人對「觸感」的執著，她總是強調服裝應如摯友般柔韌耐用，觸手可及卻歷久彌新，因此本次系列她以60年代的黑白經典為基調，巧妙融入工裝、海灘休閒與丹寧元素，點綴標誌性的Photo Print圖案，這些印花如老電影膠片，捕捉都市遊蕩者的自由靈魂，完美呈現她心中對服飾設計關於「觸感」的哲學。
觸感為詩面料成歌 ##
剛剛說到Agnès Troublé對「觸感」的執著，相應下她對面料的選擇與應用更是匠心獨運，本季中不乏看見輕盈的棉質與流暢針織交替，亞麻面料的脆爽感則被柔和的粉彩中和，剪裁與面料之間更是講求平衡。
寬鬆工裝褲配上量身剪裁的外套，運動與宮廷風一刻間融合為一；水手領上衣則遇上飄逸長裙，喚起海邊的懶洋洋回憶；斜紋棉外套就輕如紗霧，內襯絲緞閃爍，將日常工裝也能升華為晚宴中的主角。
拒絕浮誇擁抱真實自我 ##
除了設計，本季系列的色調低調內斂，洗藍、象牙白與苔綠主導，偶爾爆發柑橘黃或深紅的驚喜，宛若春日陽光灑落舊書頁，配飾極簡，自然髮型與無妝臉龐強調真實，拒絕浮誇，讓每件單品都像邀請你穿上它，真實地擁抱自我。
時尚菁英雲集感受品牌跨文化的魅力##
agnès b. 2026春夏系列時裝騷，吸引了全球目光，法國本土媒體與義大利、英國、日本的時尚菁英雲集，亞洲代表更添亮點，來自香港的Elva Ni、Faye Tsui及Jenny Tsang親臨，一同參與感受品牌跨文化魅力的共鳴。
寫給未來的家書 ##
agnès b. 2026春夏系列，不僅是品牌半世紀風格的華麗註腳，更是對未來的溫柔承諾，在快時尚氾濫的時代，Agnès Troublé提醒我們，真正優雅，從不追逐潮流，而是靜靜陪伴生活前行，本季就如一封寫給一眾品牌愛好者以及未來的家書，承載法式浪漫的永恆力量，更預示品牌將繼續以這份力量和簡約混搭，書寫下一個五十載。
