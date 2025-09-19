小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
觸電／白日夢接夢／731／紐約暗煞／醜婦／迷途︳電影LOL 今期睇咩戲
觸電
車仔（林敏驄飾演）、邦少（柯煒林飾演）、霏霏（陳穎欣飾演）等組成Happy Hour電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。
白日夢接夢
「如果當年我咁做就好啦⋯⋯」這種遺憾，誰沒有過？今次真係有機會！莎拉（瑪歌羅比 飾）同大衛（哥連費路 飾）兩個單身寡佬索女，在朋友婚禮上初次相遇，就一齊發一場又一場「春秋大夢」！他們的白日夢接夢，時光倒流重新經歷那些遺憾與抉擇，甚至有機會改寫未來⋯⋯
731
1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第731部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民進行活體實驗，妄圖以此扭轉敗局。 小販王永章等人被強行抓入「特設監獄」，日軍以「配合健康檢查與防疫研究即可換取自由」的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端折磨......
紐約暗煞
神級地下交易員（列斯阿曼 飾）專門受聘代客執行世上最危險的任務，在黑箱企業與爆料者之間斡旋談判，必要時更會突襲狙擊，從中賺取暴利。他堅守自己的一套嚴謹辦事規則，隱姓埋名，不露真身，不問理由，不涉情感，任務完成即可。直至有一天，一位神秘客人（莉莉詹絲 飾）向他發出求救訊息，打破了他的所有原則，更要求他冒死保住自己的性命，玩轉整個地下犯罪遊戲規則......
醜婦
任永奎（權海驍 飾）天生失明，卻是舉世知名的工藝大師，能刻製出世上最精緻的印章，是韓國仍然存活的國寶級人物。正當他接受紀錄片採訪時，被獨力撫養長大的兒子東煥（朴正民 飾），卻突然接到一通來自警察的神秘電話：「我們發現了一具骸骨，她應該是你的母親。」失蹤已四十年的母親（申鉉彬 飾）突然出現，東煥也隨著紀錄片拍攝開始尋找母親的身世之謎。東煥四處走訪，發現親戚朋友，以及親生父親談起母親都避之則吉，眾人留下給東煥唯一的印象是︰母親很醜。 沒有遺留一張照片，彷彿在世上從沒存在過的母親，到底生前有甚麼遭遇？四十年來一張被選擇性抹去的臉，最終能否重見天日？
迷途
瑪莉亞是人氣高企的電視節目主持人，與任職大學教授的丈夫麥奴斯一直過著安穩舒適的生活。然而，隨著麥奴斯捲入性醜聞及被大學停職，她的生活頓時天翻地覆。為了躲避媒體的追蹤，他們決定來一次長期休假，在歐洲四處遊歷。然而，閒逸的旅途並未能帶來平靜，更因一場意外衝突，把兩人已繃緊的關係推向覆水難收的絕望深淵…
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
《女神配對計劃》李芷晴發表感受被網民粗口辱罵 大方留言回應令網民道歉
TVB《女神配對計劃》日前完滿結束，5位女神中只有葉蒨文、梁敏巧及羅毓儀配對成功，而關嘉敏及李芷晴則配對失敗。節目完結後，李芷晴（Stephanie）日前於社文平台發文透露心聲，直言「依然相信愛情」及「更加了解自己」。不過，卻引來網民以粗口辱罵，事後Stephanie留言回應成功令網民道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
王晶重提追討分手費舊聞 溫兆倫留言直插「與事實完全不符合」著對方積口德
導演王晶拍戲以外，近年積極經營內地社交平台，並且以其人生經驗同見聞大玩「你問我答」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
梁朝偉陳冠希罕有對談 揀《花樣年華》為代表作謙稱拎影帝唔算勁 Edison都叫梁「大佬」
甚少接受專訪嘅梁朝偉，早前接受youtube平台ZONED訪問，而主持居然係甚少訪問人嘅陳冠希。二人私底下關係唔錯，因此呢個訪問睇得出梁朝偉同陳冠希可以好放鬆咁交流。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
ESPRIT回歸！林海峰晒當年兼職員工證 網民讚得意：游學修嚟嘅
時裝品牌ESPRIT於2020年關閉亞洲所有實體店，專注於歐洲市場；日前宣布將於11月重回香港市場，選址銅鑼灣Fashion Walk開設實體店，官方更標註與咖啡有關嘅帳號「@slowcoffeeclub.hk」，暗示ESPRIT未來可能會涉足與咖啡有關嘅生活範疇。消息一出，唔少ESPRIT迷表示期待，曾於ESPRIT工作嘅林海峰更於社交平台分享當年兼職嘅員工證。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「碧咸嫂」紀錄片Netflix 10月上架！Victoria透過Spice Girls接受自我，光鮮背後所努力的是什麼？
NETFLIX 早前推出 《Beckham》 紀錄片大獲好評，特地與「碧咸嫂」 Victoria Beckham 再度合作拍攝同名紀錄片《Victoria Beckham》，只發佈了預告片已引起全城熱話！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
關智斌透露與張致恒仍是朋友但聯絡不多 回應BOYZ合體可能性：只要信不要問
關智斌（Kenny）即將於啟德體藝館舉行個人演唱會，日前出席活動被問及會否與BOYZ前隊友張致恒（Steven）合體，Kenny就表示要等待合適時機，更透露兩人仍然是朋友，不過就未有經常聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
aespa香港演唱會｜2026年2月一連兩晚亞博開騷！即睇購票詳情、票價、座位表
aespa粉絲終於等到啦！韓國超人氣女團aespa繼去年於亞博開演唱會後，明年2月7、8日鐵定再次登上亞洲國際博覽館，一連兩日舉辦aespa《SYNK: aeXIS LINE》香港站巡迴演唱會。想一睹偶像風采，就要把握搶飛機會！即睇下文了解票價、座位表及購票方法！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
BLACKPINK香港演唱會2026｜加場！1月啟德登場！四閨女巡演前馬不停蹄，4張個人專輯入場前無限Loop
BLACKPINK四閨女各自發展了一回，宣布開展世界巡迴演唱會，香港站則在2026年1月24、25日，現加開26日一場，並在啟德主場館（Kai Tak Stadium）舉行！門票開售詳情已公布，各位Blinks一起「BLACKPINK in your area！」之前4位偶像都分別推出了個人專輯，先有Rosé去年底推出《Rosie》，隨後有Jisoo、Lisa以及Jennie，準備好迎接偶像們的音樂禮物吧！Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
【Yahoo送戲飛】「如果當年我咁做就好啦⋯」「芭比」瑪歌羅比主演《白日夢接夢》時光倒流重新經歷遺憾與抉擇
《白日夢接夢》集齊曾獲奧斯卡影帝影后提名的哥連費路及瑪歌羅比，延續各自職業生涯的好評！瑪歌羅比早前主演兼監製掀起全球熱潮、締造票房奇蹟的現象級電影《芭比》，而哥連費路則在HBO原創劇集《企鵝》中以反派企鵝人一角及令人不寒而慄的演出，獲頒金球獎最佳男演員及艾美獎最佳男主角提名，兩人合作展現出非凡化學反應，導演名田高梧更大讚兩人在事業巔峰合體點亮大銀幕，非常值得在戲院裏觀賞！Yahoo Movies HK ・ 1 天前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 6 小時前
「劍神」張家朗入市！ 斥1612萬購白石角雲匯3房
據報道，兩屆奧運金牌得主、有香港「劍神」之稱的張家朗，於上月斥資1612.4萬元，購入大埔白石角雲滙一個3房單位，呎價約1.73萬元。28Hse.com ・ 2 小時前
中國微短劇市場亂象爆發 青少年陷入「豪門認親」幻想
中國微短劇是近年的新興產業，據悉觀眾人數已達6.62億人，預計2027年市場規模將超過1000億元人民幣。然而在商機背後，卻充斥行業「亂象」，除了互相侵權、肆無忌憚抄襲別人故事外，套路化低俗劇情屢次惹來官方關注，廣電總局亦終於出手整治，大批短劇在壓力下遭永久下架。據了解部分短劇內容渲染「金錢至上」、「豪門認親」，已造成青少年沉迷幻想會有司機駕豪車來接他「繼承家產」，料進一步監管力度山雨欲來Yahoo財經 ・ 22 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 23 小時前