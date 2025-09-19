觸電／白日夢接夢／731／紐約暗煞／醜婦／迷途︳電影LOL 今期睇咩戲

觸電

車仔（林敏驄飾演）、邦少（柯煒林飾演）、霏霏（陳穎欣飾演）等組成Happy Hour電競隊參加比賽，將親情友情的羈絆化作電競賽場的搏殺，用一場不可能完成的戰鬥，讓心懷夢想的他們不再抱憾。

白日夢接夢

「如果當年我咁做就好啦⋯⋯」這種遺憾，誰沒有過？今次真係有機會！莎拉（瑪歌羅比 飾）同大衛（哥連費路 飾）兩個單身寡佬索女，在朋友婚禮上初次相遇，就一齊發一場又一場「春秋大夢」！他們的白日夢接夢，時光倒流重新經歷那些遺憾與抉擇，甚至有機會改寫未來⋯⋯

731

1945年抗戰勝利前夕，侵華日軍第731部隊在哈爾濱平房區以「給水防疫」為名，秘密進行慘無人道的細菌戰研究，大肆抓捕平民進行活體實驗，妄圖以此扭轉敗局。 小販王永章等人被強行抓入「特設監獄」，日軍以「配合健康檢查與防疫研究即可換取自由」的虛偽承諾，欺騙他們遭受凍傷實驗、毒氣實驗、活體解剖等極端折磨......

紐約暗煞

神級地下交易員（列斯阿曼 飾）專門受聘代客執行世上最危險的任務，在黑箱企業與爆料者之間斡旋談判，必要時更會突襲狙擊，從中賺取暴利。他堅守自己的一套嚴謹辦事規則，隱姓埋名，不露真身，不問理由，不涉情感，任務完成即可。直至有一天，一位神秘客人（莉莉詹絲 飾）向他發出求救訊息，打破了他的所有原則，更要求他冒死保住自己的性命，玩轉整個地下犯罪遊戲規則......

醜婦

任永奎（權海驍 飾）天生失明，卻是舉世知名的工藝大師，能刻製出世上最精緻的印章，是韓國仍然存活的國寶級人物。正當他接受紀錄片採訪時，被獨力撫養長大的兒子東煥（朴正民 飾），卻突然接到一通來自警察的神秘電話：「我們發現了一具骸骨，她應該是你的母親。」失蹤已四十年的母親（申鉉彬 飾）突然出現，東煥也隨著紀錄片拍攝開始尋找母親的身世之謎。東煥四處走訪，發現親戚朋友，以及親生父親談起母親都避之則吉，眾人留下給東煥唯一的印象是︰母親很醜。 沒有遺留一張照片，彷彿在世上從沒存在過的母親，到底生前有甚麼遭遇？四十年來一張被選擇性抹去的臉，最終能否重見天日？

迷途

瑪莉亞是人氣高企的電視節目主持人，與任職大學教授的丈夫麥奴斯一直過著安穩舒適的生活。然而，隨著麥奴斯捲入性醜聞及被大學停職，她的生活頓時天翻地覆。為了躲避媒體的追蹤，他們決定來一次長期休假，在歐洲四處遊歷。然而，閒逸的旅途並未能帶來平靜，更因一場意外衝突，把兩人已繃緊的關係推向覆水難收的絕望深淵…

