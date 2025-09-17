小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
計畫生變？澳洲與巴紐暫未簽署新防務協議
（法新社雪梨17日電） 澳洲與巴布亞紐幾內亞今天宣布，兩國未如預期簽署一項新的防務協議。
根據法新社昨天看到的協議副本，澳洲與巴布亞紐幾內亞將簽署新防務協議，承諾在面對「新興威脅」時，若其中一方遭到攻擊，雙方將相互防衛。
艾班尼斯（Anthony Albanese）與馬拉普（James Marape）原訂今天在莫士比港（Port Moresby）簽署協議。
兩人改簽一份防務聯合公報，但雙方均表示，將「按照兩國內閣程序」簽署協議。
聯合公報並未詳細說明雙方延後簽署協議的原因，不過艾班尼斯先前曾說，巴紐內閣原訂15日批准該協議，但因獨立紀念日活動而有所延誤。
艾班尼斯15日抵達巴布亞紐幾內亞，出席巴紐脫離澳洲獨立50週年紀念活動。
根據聲明，雙方同意「透過提升能力、協同作戰能力和整合，來加強和擴大國防合作」。
新的防務條約將允許兩國公民在彼此軍隊中服役，並確保「與第三方的任何活動、協議或安排都不得損害任一方履行條約的能力」。這指的是中國在太平洋日益增長的影響力。
馬拉普向記者表示，兩國在防務領域並肩合作，符合共同利益。
他說，巴紐無法單獨捍衛其領土和海域，還說澳洲是巴紐首選的安全夥伴。
馬拉普強調，中國並未插手阻撓雙方簽署這項協議。
澳洲近期積極強化與南太平洋地區各國的合作與安全協議，作為回應區域地緣政治變動的措施。
艾班尼斯上週曾與萬那杜討論深化雙邊關係的安全與發展協議。
不過，萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）擔心協議內容可能影響該國從其他國家獲取關鍵基礎建設資金，簽署時程已延後，雙方尚待繼續協商。（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
用小麥換中國車 俄羅斯走回「以物易物」老路 規避西方制裁
路透社報導，俄羅斯為了規避西方嚴厲制裁，正重返 1990 年代「以物易物」（barter）古老貿易模式，以小麥換取中國汽車，用亞麻籽換取建築材料。鉅亨網 ・ 1 天前
貝森特稱美國和中國非常接近解決TikTok議題
【彭博】— 美國財政部長史考特·貝森特周一告訴記者，美國和中國「非常接近」解決TikTok議題；中美在馬德里的貿易談判進入第二天。Bloomberg ・ 1 天前
施政報告2025｜參考歐美趨勢 港府長遠可引入「AI高官」避免腐敗？
今年度《施政報告》的關鍵詞是人工智能（AI），行政長官李家超宣布政府全方位接入AI，覆蓋公務與商務應用，強調「AI產業化，產業AI化」，甚至成立「AI效能提升組」，指導公務員AI技術，正式掀起AI政務趨勢。參考歐洲國家阿爾巴尼亞，「任命」AI出任政府部長負責招標工作，港府長遠若引入AI高官、AI司長、AI政助等負責寫網誌和決策，或有助舒緩本港庫房壓力，還可以避免腐敗Yahoo財經 ・ 2 小時前
美國會預算主管稱關稅加劇通脹逐步浮現
美國國會預算辦公室主任Phillip Swagel周一表示，總統特朗普實施的關稅有將通脹推高至高於國會預算辦公室分析師最初預期的跡象。 Swagel稱，國會預算辦公室的分析顯示，經濟自1月以來有所減弱，他預計將對通脹造成下行壓力。國會預算辦公室預計，透過向聯邦金庫注入資金，關稅將在未來十年內減少美國預算赤字4萬億美元。(sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
債務負擔制約政策加碼空間 中國年內再祭出大規模財政刺激概率降低
中國過去兩年都在第四季度調整預算、增加額外財政刺激來提振成長，然而今年或許有所不同。儘管經濟出現降溫跡象，但在債務負擔加重，且財政彈藥尚未用完的情況下，多位業內人士認為今年剩餘時間出台大規模財政刺激的概率較低，而政策微調仍可能出現。Bloomberg ・ 1 天前
美財長料習特會上定TikTok協議
美國財政部長斯科特·貝森特在接受CNBC採訪時探討了熱門視頻分享平台TikTok的未來。 兩國周一宣布達成框架協議來確保該應用在美國繼續運行。 當被問及該框架的具體內容時，貝森特表示，他相信總統唐納德·川普和中國國家主席習近平會在將於周五舉行的通話中敲定TikTok最終協議。Bloomberg ・ 18 小時前
「軟旅行」是什麼？風靡全球的最熱門旅遊方式：不趕行程、不拍打卡照，找回生活節奏
近年來，一股被稱為「軟旅行」的潮流迅速竄紅，從社交媒體上的#SoftLife、#SoftTravel話題蔓延至全球旅遊圈。Yahoo Style HK ・ 1 天前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 2 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 8 小時前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 2 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 6 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
《施政報告》樓市無糖施政報告 市場期望招數全數落空
行政長官李家超今日（17日）公佈2025年施政報告，主題為「深化改革 心繫民生 發揮優勢 同創未來」，重點描繪北部都會區的發展藍圖。然而，市場關注的樓市「加甜」措施最終毫無驚喜，如外界預期，所有建議均未被接納，各政黨及發展商提出的方案悉數落空。28Hse.com ・ 1 小時前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 1 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 3 小時前