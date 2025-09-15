計程車司機突停車買手搖 庭瑄笑發限時動態

▲庭瑄（如圖）昨（14）日發限時動態，分享自己在台中搭計程車，結果司機突然停車，禮貌詢問是否可以買一下手搖，不料粉絲卻歪樓狂問：「阿北喝什麼」讓她笑翻。（圖／翻攝自hsuan900319）

[NOWnews今日新聞] Popu Lady前成員庭瑄，昨（14）日發了一則限時動態，分享在台中搭計程車時，車子開到一半，司機突然詢問，能否停車去買手搖飲，還承諾會暫停跳表讓她笑翻。事件曝光後，粉絲卻歪樓好奇司機喝什麼，讓她哭笑不得表示：「不要再問阿北喝什麼了！」

因合作牽上陳柏霖 愛情長跑超過13年

今年34歲的庭瑄，2009年以女團Popu Lady成員身分出道，清新甜美的形象受到不少粉絲喜愛。除了歌唱與舞蹈，她也跨足戲劇演出，在螢光幕上累積能見度。2011年她與演員陳柏霖因合作而傳出戀情，兩人感情相當穩定，愛情長跑超過13年，近日不斷傳出籌備婚禮的消息，成為外界矚目焦點。

▲陳柏霖（左圖左二）、庭瑄（左圖右）日前到好友餐廳聚餐，同框照罕見曝光。（圖／翻攝自顧奇明）

司機停車買手搖 粉絲歪樓狂問「他買什麼」

庭瑄拍下駕駛座無人的畫面上傳，不料粉絲居然大歪樓，紛紛湧入私訊追問：「所以司機到底買了什麼」，她只好公開解答，原來司機說他是清心的鐵粉，每天必喝兩杯無糖綠茶，她笑說沒想到自己的限時動態，會被用來回答司機喝什麼手搖。

粉絲好奇灌爆私訊 庭瑄發動態解惑

為滿足粉絲的好奇心，庭瑄補充阿北下車前還曾貼心問她要不要喝，她則婉拒表示：「怕他為了一杯飲料賠錢載客」，沒想到粉絲繼續歪樓，開始追問阿北平常點什麼冰，讓她忍不住吶喊：「私訊沒這麼爆過」，還開玩笑說再問就做成表格。

私訊都在問手搖 庭瑄笑：「阿北連載結束了」

面對粉絲瘋狂大歪樓，庭瑄更表示：「台灣人真的對手搖飲很感興趣」，光是回覆粉絲就發了三則動態，最後庭瑄發一則動態表示：「阿北連載結束了」結束這次事件，可以看出庭瑄非常樂於與粉絲互動。

