記憶體採購警訊：SAMSUNG 官方調漲價格，手機、電腦成本壓力驟增!
近日記憶體缺貨情況持續加劇，SAMSUNG 正式宣布將部分記憶體晶片價格調漲 60%，此舉預計將為資料中心建設帶來更大壓力，同時也將推動手機等消費性電子產品價格全面上漲。
根據內部消息來源指出，SAMSUNG 於 10 月暫停報價後，昨日已正式發布漲價訊息。此次記憶體價格調整除了影響目前大量建設中的AI資料中心外，手機、平板、筆記型電腦與個人電腦等相關產品價格也預計隨之提高。
全球電子元件開放市場經銷商孚升電子（Fusion Worldwide）總裁高納曼（Tobey Gonnerman）表示，目前各大科技公司正面臨記憶體出貨量嚴重不足的問題，這個情況可能比價格上漲本身更值得關注。
據了解，SAMSUNG 已將 32GB DDR5 記憶體價格從 9 月份的 149 美元調升至 239 美元，漲幅達 60%；16GB 及 128GB 價格也分別上漲至 135 美元 及 1,194 美元，漲幅約 50%；此外，64GB 及 96GB 記憶體價格也調漲了 30%。
價格大幅上漲與出貨量不足的情況，將影響科技大廠的採購決策。中國中芯國際表示，部分客戶已轉向採購其他類型晶片，甚至暫停採購以因應當前情況。小米公司也指出，記憶體價格上漲將迫使該公司調整旗下產品售價。
根據 TrendForce 集邦諮詢分析，SAMSUNG 可能將第四季度簽署的採購合約價格調漲 40% 至 50%，高於業界預期 30% 的平均漲幅。這波價格調整的影響，預計將反映在 2026 年及 2027 年推出的各類電子產品與伺服器上。
