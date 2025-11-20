Trip.com酒店減$500、機票減$200
記憶體晶片供應緊俏 恐推升智慧手機價格上漲
（法新社東京20日電） 製造業者和分析師示警，由於人工智慧（AI）資料中心對用於消費電子產品的記憶體晶片需求激增，明年消費者可能面臨手機、筆記型電腦和其他電子產品價格上漲局面。
全球大型科技公司正挹注大量資金打造能驅動ChatGPT等AI工具的硬體。專家表示，這些公司的大量需求湧入，導致本已吃緊的供應鏈更加惡化。
小米集團總裁盧偉冰本週表示，今年記憶體市場價格漲幅遠高於預期，直言明年供應鏈壓力將遠超今年；小米創辦人雷軍更抱怨記憶體「漲價實在太多」。
半導體與技術顧問業者Ingenuity負責人吉亭（William Keating）對此抱持相同看法，「所有生產個人電腦、智慧型手機、伺服器等產品的公司，都將受到（晶片）短缺所影響。最後消費者得支付更多費用」
目前炙手可熱的DRAM晶片和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等關鍵儲存元件，不僅用於日常電子產品，也是生程式AI處理大量資料不可或缺的一環。
這推升記憶體晶片價格上漲，帶動生產這些晶片的公司營收勁增，受惠者包括韓國三星電子和SK海力士，以及美光（Micron）和SanDisk等美國業者。
三星電子主管金在俊上月表示，「與AI相關的伺服器需求續增，而且這種需求遠遠超過了產業供應」。
