記者實測｜內地棚網檢測造假報告網上任買 700元人民幣有售毋須採樣(湯偉圓報道)

【Now新聞台】近日有棚網檢測報告被揭發造假，本台發現在內地網購平台有商家聲稱，即使不提供棚網樣本，都能夠取得合格的檢測報告，每份報告售價700元人民幣。

地盤工地用品店東主麥偉強：「最主要會看GB標準，因為它本身一定會提到國標標準。」

麥先生在太子經營一間地盤工地用品店，賣了棚網逾20年。作為「老行尊」，手上這份檢測報告，他亦都難以分辨真偽。

麥偉強：「現階段不會有信心(分辨)，看幾頁紙有提過約莫怎樣測試，有他們的『紅頭印』清清楚楚，我們就相信。不過如果拿著產品覺得有問題，或者不理想，我們就會自己用火試一試。」

廣告 廣告

仔細看，這份檢測報告有中國合格評定國家認可委員會的標誌，又指阻燃性能符合國家標準，這些資料是否真的可信？

這份報告是本台在內地網購平台購入，從來沒有交過任何棚網樣本，只提供了虛構的公司及地址，每份報告賣700元。記者向店家查詢時，對方稱經檢測機構實測後出報告，收費3000元人民幣；不經測試，直接出報告，收費便宜數倍，只收700元。

對方強調，直出報告有一定風險，但因價錢較便宜，大部分人都選擇直接出報告。他又提到，因應宏福苑火災引起廣泛關注，檢測機構提醒他暫停處理香港相關的報告。

勞工處去年7月起在宏福苑巡查了16次，但都沒發現棚網不合規。香港建造業總工會理事長周思傑表示，不能單靠勞工處巡查。

香港建造業總工會理事長周思傑：「棚網其實是施工上的臨時用料，相信勞工處巡查的側重點都未必會是棚網的耐火性。無論內地做也好、香港做也好，一定要政府認證的實驗室去做這件事，他把報告做出來後，我們可以找政府部門認證證書，再發出由政府部門認證的證書。」

他又建議業界可以抽樣測試，以確保棚網安全性。

#要聞