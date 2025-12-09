記者實測｜內地棚網檢測造假報告網上任買700元有售 涉事檢測公司指有人冒認他們偽造報告

【Now新聞台】近日有棚網檢測報告被揭發造假，本台在內地網購平台發現，毋須提供棚網樣本都能購得偽造的檢測報告，每份只需700元人民幣。涉事檢測公司就指，有人冒認他們偽造報告。

本台發現在內地網購平台有多間店舖聲稱出售經驗證的檢測報告，記者向店家查詢時，對方稱經檢測機構實測後出報告，收費3000元人民幣，不經測試直接出報告，收費便宜數倍，只收700元。對方強調直出報告有一定風險，但因價錢較便宜，大部分人都選擇直接出報告。

我們掃描報告上的二維碼，連結到檢測公司網站，見到這份檢測報告已經上載。記者向涉事的廣東省寶通質量檢測有限公司查詢，對方稱該份檢測報告、甚至網站連結都是偽造冒認，與該公司無關，他們根本無做棚網檢測。

檢測公司職員：「這份報告不是我們出的啊。(但寫著你們公司的名稱？)你要這麼說的話，廣州高仿LV也寫著LV呢，是吧？(這不是你們出的？)對，這不是我們出的。」

麥先生在太子經營一間地盤工地用品店，賣了棚網逾20年，作為「老行尊」，手上這份檢測報告他亦都難以分辨真偽。

地盤工地用品店東主麥偉強：「現階段不會有信心(分辨)，看幾頁紙，有提過約莫怎樣測試，有他們的『紅頭印』，清清楚楚，我們就相信。不過如果拿著產品覺得有問題，或者不理想，我們就會自己用火試一試。」

香港建造業總工會建議業界可以抽樣測試，以確保棚網安全性，不能單靠勞工處巡查，一定要由政府認證的實驗室作檢測，再由政府部門發出證書。

