記者直擊｜港鐵金鐘及沙田站人流增加 市民陸續上班

【Now新聞台】天文台剛改發三號強風信號，不少打工仔都開始趕返工，本台記者張曼琳及何泳薇分別身處港鐵金鐘及沙田站，其中張曼琳表示，下午1時許在金鐘站所見，出閘的人流開始多起來。有職員向記者稱，由於天文台改發三號強風信號，留意到不少市民開始陸續趕上班，而站內亦有廣播指會加密班次。

至於在沙田站的何泳薇亦稱站內的人流也比之前明顯增加，而對開的小巴站及巴士站，亦見有小巴及巴士陸續駛至，不少乘客下車後進入沙田站轉乘港鐵上班。

#要聞