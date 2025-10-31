記者直擊｜萬聖節前夕 蘭桂坊人流增多 警方設置鐵馬

在灣仔開業逾六十年的老牌客家菜酒家「醉瓊樓」，於今年9月曾發布結業啟示，指受消費模式改變、經營成本上升等多重挑戰影響，計劃於10月底或之前結束營業，但同時表明「仍未放棄任何延續經營的可能」，若市場情況轉佳或獲業主合理支持，會再作公佈。閱讀更多：金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名醉瓊樓昨（29日）再發出新公告，以「爐火重燃」為題，表示「衷心感謝業主的理解與支持，願意共渡時艱」，並與業主商討可行方案，得以「在逆風中重獲生機」。醉瓊樓同時宣布，將於本周六至下周二（11月1日至4日）暫停營業進行內部維裝修，並由下周三（11月5日）恢復營業；整個11月晚市（下午6時後入座）推出全單九折優惠，答謝「知味人」的支持。 延伸閱讀: 彩雲邨 金鐘 灣仔 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

28Hse.com ・ 1 天前