訛稱水務署職員入屋檢查水管 闖3長者屋盜竊 五旬賊落網

賊人假扮水務署職員入屋盜竊。

警方日前在聖誕節期間共接獲3名受害人報案，指他們在位於長沙灣、深水埗及屯門的唐樓或公共屋邨的住處，遇到有人訛稱自己為水務署職員，聲稱需要進入單位內進行水管檢查，並趁受害人不為意既時候盜去財物。經調查後，警方發現3宗案件的犯案手法高度相似，翻查閉路電視後迅速鎖定賊人身份，昨日(3日)以「入屋犯法」罪，拘捕一名50歲本地男子。

深水埗警區刑事調查隊第十隊主管偵緝督察麥浿枬簡介案情指，經調查後發現，3宗案件的手法高度相似，受害人均為70歲以上長者。賊人訛稱是水務署職員，專門針對欠缺閉路電視、鐵閘及保安的舊式唐樓，或者能透過走廊窗戶看到屋內情況的公共屋邨入手，向長者聲稱需要進入單位檢查水管。

賊人犯案時僅穿便服 盜竊過程僅1至2分鐘

賊人入屋後先扮作檢查，趁住戶不以為意，偷走放在當眼位置的財物，隨即離開，整個過程只有一至兩分鐘。另外，賊人犯案時僅穿著便服，無揹背包或者拿手袋，亦無出示任何工作證明。

麥浿枬續指，深水埗刑事調查隊第10隊聯同深水埗分區特遣隊經深入調查案發一帶及分析「銳眼計劃」下大量閉路電視片段，確認3宗案件均為同一名賊人所為，並迅速鎖定賊人身份。警方昨日中午時分以「入屋犯法」罪，拘捕一名50歲姓陳本地男子，懷疑與案有關，他現正被警方扣留調查。行動中亦起回3宗案件的部份失物，包括衣物、現金、八達通卡及銀包等。警方呼籲，市民特別是長者，應提高警覺，切勿輕易相信陌生人，讓陌生人進入單位前，必須檢查對方證件及核實身份，若對方自稱為政府部門人員，務必向相關部門確認身份，以免被騙。此外，市民亦避免將貴重物品放置在當眼位置，令賊人有機可乘。



