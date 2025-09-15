訪港旅客旺丁不旺財 過夜人均消費 5300 元按季下跌｜Yahoo

旅發局數字顯示，今年首 7 個月錄得的訪港旅客有 2803 萬人次，較去年同期增 11.8%，惟旅客的消費力未回復至新冠疫情及社會運動前的水平。(Photo by Sawayasu Tsuji/Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】新一份《施政報告》將於周三（17日）發表，港府如何發展旅遊業及提升競爭力會是焦點。旅發局數字顯示，今年首 7 個月錄得的訪港旅客有 2803 萬人次，較去年同期增 11.8%，其中內地客佔大多數。雖然旅客人次上升，但人均消費下跌，旺丁不旺財。旅發局今年第二季調查數字指，過夜旅客人均消費為 5300 元，不過夜客則為 1100 元，兩者均較今年第一季的金額少。旅客的消費力亦未回復至新冠疫情及社會運動前的水平。

廣告 廣告

旅發局數字顯示，今年首 7 個月訪港旅客按年增長 11.8% 至 2803 萬人次，其中內地客佔 2130 萬人次，非內地客佔 672 萬人次。過夜旅客人次亦見增長，有 1334 萬人次，按年增長 6.3%。過夜旅客比例佔整體約 48%，在港逗留時間為 3.2 晚。

雖然訪港旅客及過夜旅客數字錄得升幅，但旅客的消費力則有下跌。旅發局調查指，在今年第二季，過夜旅客人均消費為 5300 元，較第一季的 5500 元少；其中，過夜的內地客人均消費亦由第一季的 5100 元，下跌至 4900 元。至於不過夜旅客的人均消費，今年第二季錄得 1100 元，較第一季的 1200 元微跌。

翻查旅發局過去數字，旅客的消費力未回復至新冠疫情及社會運動前的水平。在 2018 年，過夜旅客人均消費為 6600 元，去年跌至 5500 元；若只看內地過夜客的人均消費，可見明顯下跌，由 2018 年的 7000 元跌至去年的 5000 元，跌 28.6%。不過夜的內地客人均消費，亦由 2018 年的 2400 元，暴跌至去年的 1300 元。